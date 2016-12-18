Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за неделю с 3 декабря по 9 декабря сократились на 2,4%, или на 326 млн куб. м, — до 13,082 млрд кубометров. Наполненность подземных хранилищ (ПХГ) — порядка 42%, суточный расход составляет примерно 45−52 млн кубометров. Таким образом, с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона, Украина «сожгла» примерно 1,7 млрд кубометров газа. По состоянию на 6 декабря газ на Украину импортировался по т.н. «реверсной» схеме из ЕС в суточном режиме около 54,9 млн кубометров (Словакия — 42,7 млн кубометров, Венгрия — 7,8 млн кубометров, Польша — 4,3 млн кубометров).

В «Нафтогазе Украины» успокаивают: газа хватит на всю зиму и даже останется.

«Давайте представим себе, что будет еще более холодно и в течение всей зимы мы будем отбирать газ приблизительно 50 млн куб. м в сутки… У нас во всей зиме 90 дней, минус пять получается 85. Добавляем еще март — 31 день и получаем 116 дней, которые остались до конца осенне-зимнего периода. Мы 116 дней умножаем на 50 млн куб. м газа и получаем 5,8 млрд куб. м. Сейчас в подземках приблизительно 13,7 млрд куб. м. Если отнять эту цифру, получим, что в подземке останется чуть меньше 8 млрд куб. м газа», — рассчитал глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала 3s.tv.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский предупреждает, что Украине следует готовиться к подорожанию газа ближе к лету: «Что касается газа, то тут ситуация более интересная, потому что газ мы закупаем по европейским котировкам, вот там как раз влияние цен на нефть будет носить опосредованный характер… в сторону повышения, поэтому Украине стоит готовиться к тому, что в следующем году, несмотря на все временные лаги, тем не менее, постепенный рост будет отмечаться не только из-за сезонного фактора, но и уже ближе к лету», — заявил он в эфире радиостанции «Голос Столицы». Дело в том, что Украина закупает газ на спотовом рынке и к лету на его стоимости начнёт отражаться ценовая коррекция нефти, которая наблюдается сегодня.

Также эксперт отметил, что РФ и ЕС ведут между собой переговоры, задача которых — обеспечить бесперебойность поставок газа европейским потребителям в зимний период. При этом «трёхсторонней» комиссия называется и считается только из политических приличий: «По сути, Европа с Россией договариваются о том, как обеспечить бесперебойный транзит газа по украинской территории, а потом позовут главу «Нафтогаза» и проинструктируют, что ему делать дальше… Украину максимально пытаются из процесса закупки газа исключить, потому что гарантии распространяются на деньги, которые пойдут непосредственно поставщику. Если газ будет закупаться у «Газпрома», то деньги из западных банков пойдут напрямую, без транзакций через «Нафтогаз». А НАКу оставляют техническую функцию — получить, протранзитировать и рассчитаться потом по кредиту». Что остаётся на долю Украины и Коболева? Видимо, подсчитывать и гордиться, сколько месяцев страна обходится без поставок российского газа.

Собственно, очередная такая трехсторонняя встреча состоялась 9 декабря. «Сегодня, к сожалению, соглашения достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать дополнительного соглашения», — заявил прессе по ее итогам Коболев. А вот глава Минэнерго России Александр Новак в своем комментарии отметил, что в принципе украинская сторона выразила готовность купить у России от 1,5 до 4 млрд кубометров газа этой зимой. При этом Новак подтвердил, что на сегодня «Нафтогаз Украины» не готов покупать российский газ по предоплате без внесения изменений в контракт.

«Украина и Польша были шокированы решением Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое открывает возможности для «Газпрома» увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины», — заявил президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Польше. Сообщается, что теперь президенты Польши и Украины будут пытаться совместными усилиями изменить решение Еврокомиссии.

Сегодня, 12 декабря, Порошенко продолжил эту тему в ходе брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте. «Мы договорились об эффективной координации наших действий и в вопросах энергетической безопасности. Вы знаете, что на сегодняшний день для нас чрезвычайно важна поддержка позиции Украины относительно ошибочности решения Еврокомиссии, которое позволит «Газпрому» увеличить прокачку газа через трубопровод Opal и может открыть дорогу к реализации второй очереди газопровода «Северный поток-2», — заявил он. Глава Украины в очередной раз заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» «не имеет экономического обоснования, направлен на продолжение гибридной войны, экспансию и причинение материального ущерба Украине и другим странам.

Причины для такой нервозности Киева есть весьма серьёзные. Так, в текущем году «Нафтогаз Украины» планирует завершить год с чистой прибылью в размере 21 млрд грн. Отметить это в руководстве компании решили повышением зарплаты персоналу. Например, у членов правления «Нафтогаза» она выросла в 10 раз (с 4 до 40 тыс. долл. у главы правления Андрея Коболева). А вот без доходов от транзита, приносящих «Нафтогазу» около 2 млрд долл. в год, компании грозит финансовая дыра в размере 20−30 млрд грн. Не говоря уж о том, что прекращение транзита обрушит стоимость газотранспортной системы Украины: «Во многом стоимость ГТС Украины определяется тем фактом, будет ли транзит после 2019 года. От этого эта цифра будет колебаться от миллиардов до десятков миллиардов», — заявил Коболев в эфире телеканала 3s.tv.

Соответственно, Украина решила перейти в атаку — Киев может подать в суд на Еврокомиссию и европейскую компанию-регулятора в связи с увеличением доступа Газпрома к трубопроводу OPAL, сообщили центральные СМИ страны со ссылкой на некий неназванный дипломатический источник. По словам собеседника издания «Левый берег», Киев предостерег европейскую сторону, что кроме финансовых потерь для Польши и Украины, связанных с уменьшением объемов транзита российского газа, ЕС таким решением создает опасный прецедент, которым воспользуется РФ для снятия претензий к Газпрому в связи с нарушением им Третьего энергетического пакета при строительстве уже Южного потока. «Мы уведомили наших европейских партнеров, руководство Евросоюза, что если не будет пересмотрено решение по OPAL, то мы присоединимся к иску наших польских партнеров к Еврокомиссии и регулятору», — отметил источник. Реакции Брюсселя на этот «наезд» украинской стороны пока нет.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 6 декабря составляли 1,975 млн тонн, т. е. выросли за последнюю неделю на 39 тыс. тонн. При этом 926 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на дефицитный антрацит, 1049 тыс. тонн — на угли газовых марок.

В энергосистеме Украины работали 39 блоков ТЭС общей мощностью 7623 МВт (примерно 54% от общей мощности украинской тепловой генерации). Резкое повышение загрузки мощностей тепловой генерации (+1280 МВт в сравнении с 1 декабря, притом что в работе находятся 13 из 15 энергоблоков АЭС Украины) объясняется тем, что в начале декабря температура воздуха на Украине значительно снизилась. Вероятно этим объясняется также сокращение запасов антрацита на 14 тыс. тонн.

8 энергоблоков генерирующей компании «Центрэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы. В ремонтах находилось 3 энергоблока и 2 корпус ТЭС.

С началом отопительного сезона «Укрэнерго» установила и отслеживает граничные нормы потребления электроэнергии. По состоянию на 6 декабря 6 областей Украины (Винницкая, Запорожская, Донецкая, Черниговская, Николаевская, Харьковская) и город Киев допустили превышение этих норм более чем на 10%. В среднем же по Украине превышение составило 7,8% (1460 МВт).

Украина в январе-ноябре 2016 года экспортировала электроэнергии на сумму 137,78 млн долл., сообщает фискальная служба. Согласно данным ведомства, на 105 млн долл. электроэнергии приобрела Венгрия, на 32,39 млн — Польша.

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг предупредила «Энергоатом» (оператор АЭС Украины) о том, что понизит компании тариф на отпуск электроэнергии на 9% (с 0,51 до 0,466 грн/кВт•ч). Хотя компания, наоборот, просила увеличить тариф до 0,72 грн/кВт•ч.

Уголь

Согласно отчёту Государственной фискальной службы, за январь-ноябрь 2016 года Украина импортировала каменного угля и антрацита на сумму 1,295 млрд долл. Тройка поставщиков традиционно включает Россию (817 млн долл.), США (190,8 млн долл.), Австралию (76,2 млн долл).

Добыча собственного энергетического угля Украиной за тот же период выросла на 1,3% (на 368 тыс. тонн) — до 29,307 млн тонн. При этом добыча на государственных шахтах за этот период сократилась почти на 500 тыс. тонн, до 3,851 млн тонн.

И как предупреждает лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, добыча угля на госшахтах может остановиться вовсе. Так в профсоюзе отреагировали на приказ Госслужбы геологии и недр Украины №445 от 29 ноября 2016 года, которым с 15 декабря прекращаются действия спецразрешений на пользование недрами почти для всех государственных угледобывающих предприятий.

В Минэнерго знают о проблеме и уже обратились в Госслужбу геологии и недр с просьбой отсрочить своё решение, однако «…там на это не отреагировали. Как и на неоднократные обращения в Государственную службу геологии и недр Украины Независимого профсоюза горняков Украины и первичных ячеек НПГУ шахт «Россия» и 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» с требованием вернуть им угольные поля и пласты, захваченные преступным путем сыном экс-президента Виктора Януковича — Александром», — говорится в заявлении профсоюза.

«Нравится нам или нет, но на сегодняшний день приблизительно треть территории Украины отапливается за счет угля группы «А», то есть, антрацитов, которые добываются на неконтролируемой территории. И когда я слышу призывы, мол, давайте откажемся от этого угля, то я называю это воинственным дилетантизмом. Во-первых, мы переориентировали «Центрэнерго» на закупку угля из внешних источников. Во-вторых, мы даже договорились, чтобы частично внешние закупки угля осуществлял и ДТЭК. Но давайте будем честными: полностью отказаться от угля с оккупированных территорий мы не сможем», — рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в интервью изданию «Апостроф». Также по его мнению, нельзя однозначно утверждать, что «Украина покупает уголь у ДНР», поскольку и Украина, и республика имеют к происходящему очень опосредованное отношение: «…происходит транспортировка добытого угля с одного подразделения компании ДТЭК [находящегося на неконтролируемой территории — Ред] на другое [находящееся на контролируемой территории — Ред]».

Хотя вполне возможно, что все они — Тука, Минэнерго, независимый профсоюз — в корне неправы. В том смысле, что давно пора перестать цепляться за ископаемое топливо, в частности уголь. Такого мнения придерживаются ряд экспертов, в частности координатор программы «Изменения климата и энергетическая политика» Представительства Фонда им. Генриха Белля на Украине Оксана Алиева, эксперт Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук. «Все больше финансовых международных институтов говорят о том, что они забирают свои инвестиции из угля и вкладывают средства в возобновляемую энергетику… В некоторых странах мира возобновляемая энергетика уже является экономической на конкурентном уровне», — такое мнение выразила Ирина Ставчук во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре, посвящённой проблемам энергетики Украины. Эксперты убеждали, что Украине следует отказаться не только от угля, но и от атомной энергетики, хотя и не сказали, где Украине найти миллиарды долларов на СЭС и ВЭС.

Нефть

За январь-ноябрь Украина нарастила импорт нефти и газового конденсата (в ценовом выражении) в 1,8 раза — с 89 до 150 млн тонн. Такие данные приводит ГФС Украины. Практически весь импорт (96,8%) обеспечил Украине Казахстан.

В конце лета сообщалось о попытках компании «Укртранснафта» (оператор магистральных нефтепроводов Украины) согласовать с министерством финансов вопрос отчуждения 262 тыс. тонн нефти, находящейся в Южном нефтепроводе. Компании это необходимо для того, чтобы заместить её азербайджанской (без этого транзит азербайджанской нефти в Европу или в Беларусь невозможен). В ноябре она даже обращалась с просьбой к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой посодействовать получению такого разрешения. Как следует из фотокопии письма, имеющегося в распоряжении украинских журналистов, Минфин отказал в удовлетворении этой просьбы, сославшись на закон «О трубопроводном транспорте», где такие действия прямо запрещены.

Украинским нефтедобывающим компаниям удалось пролоббировать снижение ренты на добычу нефти и газа. Соответствующие изменения проголосованы в Верховной раде и внесены в Налоговый кодекс. Теперь, как и предлагалось, со скважин менее 5 тыс. метров глубиной государство будет получать 29% от товарной стоимости добытого (было 45%), более 5 тыс. метров «14% (был 21%).

Заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Facebook привёл любопытный факт: в Херсонской области задержаны 3 небольших танкера с контрабандным дизтопливом (970 тонн). «Груз никак не декларировался, а в сопровождающие документы вносились заниженные объемы поставок. Горюче-смазочные материалы незаконно ввозились на территорию одного из речных портов, используемого в качестве перевалочной и накопительной базы… В дальнейшем топливо переваливалось в автоцистерны и перевозилось на специальные базы и подпольные автозаправочные станции для продажи». Тут примечательны сразу несколько моментов. Во-первых, задержан именно груз дизеля, а не бензина, хотя обычно контрабандой ввозится именно последний. Во-вторых, количество и способ поставок. По всей видимости, это обычный регулярный рейс, который перевозил топлива примерно на 20−24 млн грн. (оптовая и розничная цена).

Отопительный сезон

В Запорожье объявлен срочный сбор силовиков (полиция, прокуратура), в котором также принимают участие работники областного лесного и охотничьего хозяйств. Об этом сообщают региональные СМИ. Причина для проведения срочного совещания — массовая вырубка лесов, лесополос жильцами частных домовладений для их отопления. Средняя заработная плата в области по состоянию на октябрь 2016 года составляет 5335 грн., а стоимость тонны угля антрацитовой группы доходит до 3800 грн./тонна. Учитывая, что для небольшого дома на отопительный сезон необходимо 2−3 тонны угля, неудивительно, что в области начали вырубать леса.

Специалист в сфере коммунальной теплоэнергетики, директор Института промышленной экологии Александр Сигал в интервью изданию «Апостроф» предупредил о том, что система отопления на Украине постепенно разваливается: «К сожалению, система теплоснабжения на Украине только разваливается, распадается и ухудшается. Фактически мы сегодня пришли к тому, что продаем значительно ухудшенные услуги за большие деньги. К моему искреннему сожалению, нет видения поддержания и восстановления централизованного отопления у руководства страны». При этом он отмечает, что аргумент: «Так ни у кого в Европе нет центрального отопления», — больше не работает: «Двадцать пять лет назад 80% украинских городов имели централизованное отопление, в то время как в Европе этот показатель достигал всего 50−55%. Сейчас в странах ЕС запущен обратный процесс, и уровень централизации отопительных систем в среднем дошел уже до отметки 60−65%. В Украине, наоборот, на фоне всеобщего развала доля централизованного отопления за последние годы уменьшилась до 60%. В то время, как страны Европы идут вверх, мы продолжаем идти вниз, причем делаем все возможное для того, чтобы этот процесс ускорился».

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