11 декабря избранный президент США Дональд Трамп в очередной сделал несколько поразительных замечаний относительно Тайваня, когда он в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон будет придерживаться политики «одного Китая», только если с Пекином будет заключена сделка, в том числе и в области торговли. На основе этих замечаний западные СМИ сделали вывод, что Трамп может использовать эту политику для принуждения КНР к компромиссу, сообщает Global Times.

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По всей видимости, такой анализ имеет под собой основания. В ходе телефонного разговора с лидером Тайваня Цай Инвэнь Трамп назвал её президентом. На основе этого был сделан вывод, что администрация президента-республиканца будет использовать политику «одного Китая» в качестве разменной монеты для продвижения краткосрочных интересов США. Политика «одного Китая» пережила не одну администрацию США со времен Ричарда Никсона. Она стала фундаментальным принципом международного порядка, важность которого понимают лидеры всех стран в мире.

Трамп — бизнесмен, ставший президентом, — считает, что все можно продать, для него все имеет ценность до тех пор, пока это можно использовать. Но если за конституцию США будет выдвинута хорошая цена, отмечает издание, продадут ли ее США и примут ли они систему Саудовской Аравии или Сингапура? Поэтому и политика «одного Китая» также не продается.

Трамп должен научиться со скромностью подходить к вопросам внешней политики, особенно в том, что касается американо-китайских отношений. Что важнее, нужно оказать Трампу значительное сопротивление, чтобы дать ему понять, что ни КНР, ни другими крупными державами нельзя так просто воспользоваться.

Если бы Трамп отказался от «политики одного Китая», официально поддержал независимость Тайваня, а также стал продавать ему оружие, у Китая не было бы оснований заключать с Вашингтоном партнерские отношения в области международных дел, а также сдерживать силы, враждебные к США. В ответ на провокации Трампа Пекин мог бы оказать поддержку, в том числе военную, и врагам США.

Благодаря политике «одного Китая» в Тайване был мир и процветание. Если же от неё отказаться, то отношения Пекина и Тайбея могут значительно обостриться. Если Трамп будет настаивать на своих провокациях, Китай может ввести ряд новых мер по отношению к Тайваню, а также предпочесть мирному объединению силовое. США не контролируют пролив между материковым КНР и Тайванем, и верхом наивности будет полагать, что Вашингтон сможет использовать политику «одного Китая» в качестве разменной монеты в экономических переговорах с Китаем.

Со временем сторонники независимости Тайваня дрогнут, а его власти пожалеют о том, что они стали пешками Трампа и его радикальной политики. И Цай однажды откажется брать трубку, когда ей будет звонить Трамп. Ни один вариант нельзя списывать со счетов, если администрация Трампа зайдет слишком далеко.

В то же самое время очень велика вероятность того, что Трамп не до конца продумал свой шаг. Он ведь не геополитический безумец, а просто человек с незначительным опытом в вопросах дипломатии. Он не понимает, насколько опасно вмешивать США в столь взрывоопасные вопросы. С учетом его неопытности Трамп может стать жертвой его советников-ястребов, собравшихся вокруг него. Он считает, что все, что он говорит не имеет значения пока он не принял присягу. О том же, как он воспринимает политику «одного Китая» будет понятно уже после инаугурации президента-республиканца.

Пока же, заключает издание, Китаю нужно быть полностью вооруженным и готовым к сложным отношениям с Вашингтоном. К этому должны быть готовы и многие страны мира.