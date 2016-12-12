11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Андреевский флаг

Военно-морской флаг России, Андреевский флаг — детище российского императора Петра Великого. Под его руководством и при непосредственном участии строились первые русские боевые корабли и суда, одерживались первые победы в морских сражениях. Пётр I сделал Россию великой морской державой, и именно его рука сотворила святыню и символ русского военного флота. Андреевский флаг создавался не вдруг и не за один раз. В государственных архивах сохранились наброски вариантов морского флага, сделанные Петром. Практически с самого начала просматривалась идея использовать в изображении диагональный крест, на котором, согласно библейским преданиям, был распят Святой мученик Андрей Первозванный, считающийся небесным покровителем России. «От сего Апостола приняла Россия святое крещение», — так объяснил Пётр I свой выбор, учреждая 11 декабря 1699 года официальный флаг Российского военного флота (синий крест поверх сине-бело-красного полотнища).

Год спустя Андреевский флаг получает своё дальнейшее развитие: эскадра разделялась на три части: кордебаталию, авангард и арьергард, у каждой был свой кормовой флаг. У главных сил, кордебаталии, — белый, у арьергарда — синий, у авангарда — красный. Андреевский крест помещался на белом поле в верхнем левом углу флага.

Николай Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских. 1848

В 1710 году русский военно-морской флаг вновь изменился — на белом полотнище в центре расположился синий Андреевский крест, причём концы креста не доходили до края знамени. Именно это знамя развевалось на первом линейном корабле петровской эпохи «Полтава». Окончательный вариант военно-морского флага России был принят в 1712 году и просуществовал до 1917 года. А 26 июля 1992 года, в день Военого-Морского Флота, Андреевский флаг вновь взвился на мачтах российских кораблей.

В Петровском морском уставе есть статья, в которой говорится: «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги». Вся история русского военного флота на протяжении нескольких веков полна примеров отваги, стойкости и беспримерного мужества. Победы на море, одержанные под священным Андреевским флагом, стали достоянием нашей истории. Разгром шведского королевского флота в Балтийском море у мыса Гангут 27 июля 1714 года, Чесменское сражение в Эгейском море с турками в июне 1790 года, победа эскадры Ф. Ф. Ушакова над огромным турецким флотом у мыса Тендра 28 августа 1790 года, полное уничтожение неприятельского флота в Синопской битве 18 ноября 1853 года — это далеко не полный перечень побед, одержанных русскими моряками под Андреевским флагом.

Корабельная артиллерия Балтийского флота спасла другое творение Петра I — город на Неве, правда, носивший в то время другое название — Ленинград. Фашистские полчища остановились на рубеже, до которого доставали крупнокалиберные снаряды линейных кораблей и фортов. Осадная артиллерия гитлеровцев не смогла полностью разрушить город, встречая жесткий отпор советских морских артиллеристов. Огромный вклад в оборону Ленинграда внесли линкоры «Марат» и «Октябрьская революция», ходившие в царское время под Андреевским флагом и носившие названия «Петропавловск» и «Гангут».

Почтовая марка СССР. Ледокольный пароход «Александр Сибиряков»

Подвиг экипажа ледокольного парохода «А. Сибиряков» не имеет аналогов в мировой истории. 25 августа 1942 года, встретившись в Карском море с германским тяжёлым крейсером — рейдером «Адмирал Шеер», сибиряковцы отказались спустиь флаг и вступили в неравный бой. 104 члена экипажа и четыре малокалиберные пушки против шести 283-миллиметровых орудий крейсера, не считая другого вооружения. Сражение продолжалось около часа… Последняя радиограмма с гибнущего судна: «Продолжаем вести бой, судно горит…» В живых осталось только 18 советских моряков. Возмездие настигло немецкий крейсер 10 апреля 1945 года — он затонул в порту города Киля со всем экипажем под бомбами англичан, тоже имевших к немецкому рейдеру неоплаченный счёт за потопленные транспортные корабли.

Гибель корабля, чей экипаж доблестно сражался с врагом, не смог одержать победы, но не сдался на милость победителю, не является поражением.

«Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг, сами взорвали «Корейца», нами потоплен «Варяг»!» — строчки из песни «Плещут холодные волны» Фёдора Богородского, написанной в 1904 году на стихи Репнинского Якова Николаевича. Это одна из двух песен того времени о подвиге двух русских кораблей: крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», 27 января 1904 года вступивших в неравную схватку с японской эскадрой при выходе из корейского международного порта Чемульпо. Капитан первого ранга Руднев Всеволод Фёдорович, командовавший «Варягом», и капитан второго ранга Беляев Григорий Павлович, находившийся на мостике «Корейца» в его последнем бою, выполнили свой офицерский долг до конца, сохранив и свою честь, и честь российского военно-морского флага. Все офицеры этого героического сражения были награждены орденом Святого Георгия IV степени, нижние чины были удостоены солдатских Георгиевских крестов.

Русский крейсер «Варяг». 1904

История знает случай, когда исполнение долга ради спасения чести военного флага могло привести к крупному международному конфликту, даже войне.

Поводом для военных действий между Российской империей и Австро-Венгрией мог послужить факт оскорбительного, пренебрежительного и наглого поступка командования австрийского военного флота и морской крепости Фиуме по отношению к российской военно-морской святыне — Андреевскому флагу. 1 сентября 1910 года небольшой отряд русских военных кораблей, состоящий из броненосцев Балтийского флота «Цесаревича», «Рюрика» и «Богатыря», вошёл в гавань австрийской военно-морской крепости Фиуме (Современное название Риека, Хорватия). Согласно морской традиции, отдавая дань уважения хозяевам, с артиллерийским салютом наций был произведён 21 выстрел из сигнальных орудий. В ответ русские моряки услышали … тишину. Комендант порта проигнорировал морское приветствие, оскорбив этим и русского адмирала, и военно-морской флаг России. На флагманском корабле — броненосце «Цесаревич» в это время находился представитель императорской семьи — великий князь Николай Николаевич Романов со своей свитой. Однако, когда контр-адмирал Николай Степанович Маньковский, возмущённый циничным и наглым поступком австрийцев, обратился к великому князю за советом, тот не пожелал брать на себя ответственность в столь щекотливом вопросе. Он со своими приближёнными покинул корабль и сошёл на берег, так как собирался отправиться в Санкт-Петербург на поезде, посоветовав Маньковскому разбираться в создавшейся ситуации самому. А ситуация тем временем обострилась — в пролив вошёл австрийский флот, более двух десятков крейсеров и броненосцев. Непосредственно в порт проследовал австрийский флагманский корабль крейсер «Кайзер Карл VI», остальные корабли бросили якоря на внешнем рейде. В знак уважения и приветствия русские корабли снова произвели 21 выстрел из сигнальных орудий, а в ответ — тишина. Повторное оскорбление было настолько явным и вызывающим, что оставило для русских моряков только два выхода: смириться и навсегда покрыть позором не только себя, но и весь российский флот, или вступить в неравный бой и с честью в нём погибнуть. Тем более что попытка получить объяснение от австрийцев ни к чему не привела. Тогда им был предъявлен ультиматум: либо они отдают честь русскому флагу, либо открываем огонь. На русских кораблях сыграли боевую тревогу, они снялись с якоря и заняли выход из бухты, наведя орудия главного калибра на австрийский крейсер. Связи с базой в Севастополе у русского адмирала не было, действовал он самостоятельно, поддержанный всеми офицерами флотских экипажей. У австрийцев же связь имелась, несомненно, они ей воспользовались, и решение по создавшейся ситуации принималось на самом высоком уровне. Командующий австрийским флотом вице-адмирал граф Рудольф Монтекукколе дель Эрре вынужден был уступить. Утром 2 сентября, когда на российских кораблях были подняты флаги, торжественный салют австрийцами был произведён, и под звуки гимнов России и Австро-Венгрии австрийская эскадра снялась с якоря и уже без помех вышла в открытое море.

«Гото Предестинация», первый линейный корабль России. 1700

По понятным причинам это событие не нашло отражения в зарубежной прессе тех лет. Хранили молчание и российские газеты — раздувать скандал никто не решился, ведь была бы задета честь императорской фамилии. Но были живые свидетели происшедшего — 1800 русских матросов и офицеров, от них и дошла до наших дней правда о забытом конфликте. Такое пренебрежительное отношение к русским морякам стало следствием поражения России в Русско-японской войне 1904−1905 годов.

Причин для этого поражения тогда было много, и главная из них — полная непригодность артиллерийских снарядов, которые прошивали насквозь японские крейсеры и миноносцы, но не взрывались. По приказу контр-адмирала Николая Небогатова, ввиду невозможности дальнейшего сопротивления, пять русских кораблей признали себя побеждёнными, спустили военный флаг и были захвачены японцами. Это был всего второй случай за всю славную историю русского военного флота, когда вражеские матросы по-хозяйски ступали на палубу русского корабля, и Андреевский флаг становился добычей победителя.

В мае 1829 года окружённый турецкими судами фрегат «Рафаил» капитулировал по приказу капитана. Офицеры корабля были лишены наград и разжалованы в рядовые, а корабль, проплававший под турецким флагом 23 года, был сожжён русской эскадрой в пламени Синопского сражения, вместе со всем турецким флотом.

Если за позор «Рафаила» рассчитался адмирал Нахимов, то кровоточащая рана Цусимы не зарастала вплоть до разгрома императорской Японии в 1945 году. Блестящая операция советских моряков по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов этот долг оплатила. Иногда нам говорят: «Зачем вам четыре маленьких островка на далёкой окраине России, проявите добрую волю, верните их Японии…» Можно сколько угодно спорить о том, кто имеет больше прав на острова Кунашир, Шикотан, Хабамаи и Итуруп. Но сейчас они наши, и мы не должны забывать, какой ценой они нам достались, потому как в том числе и ценой цусимского позора.

И. М. Прянишников. Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе

В наше время плавает под Андреевским стягом флагман Российского военного флота — ордена Нахимова тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», получивший своё название в честь русского императора Петра I и включённый в состав ВМФ в 1998 году. Несмотря на относительно солидный возраст, этот корабль не имеет себе равных в мире по мощности своего вооружения. У него неограниченная дальность плавания, которая обеспечивается работой двух атомных реакторов. Корабль способен поражать любые стратегические цели на земле, на воде, под водой и в воздухе на расстоянии до 2500 километров и противостоять любому противнику. Его уникальное оружие просто поражает воображение. Сверхзвуковые крылатые ракеты «Гранит» могут подходить к цели на сверхнизких высотах, самостоятельно обнаруживая и распределяя мишени, 20 ракет одновременно могут нести 15 тонн ядерных зарядов. Мощнейшая система противовоздушной обороны, созданная на базе ракетного комплекса С-300, способна вести огонь сразу по 12 целям. Зенитный ракетный комплекс «Кортик» может поражать все цели на близких и дальних дистанциях. Артиллерийские двухствольные 130-мм установки уверенно стреляют на расстоянии до 22 км. Три вертолёта Ка-27 ПЛ и противолодочная ракетная система «Волгоград НК» не оставят вражеским подлодкам никакого шанса в бою с кораблём.

10 января 2013 года на крейсере был поднят новый Андреевский флаг — орденский, с изображением ордена адмирала Нахимова в верхней левой четверти полотнища. В настоящее время крейсер находится в Средиземном море, выполняет боевую задачу по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.