Война в Йемене едва ли освещается в СМИ, несмотря на то, что по своему характеру она близка к конфликту в Сирии. И участие США в противостоянии повстанцев-хуситов и Саудовской Аравии на стороне Эр-Рияда приведет к значительным последствиям как для всего Ближневосточного региона, так и, возможно, для самих США, сообщает Майкл Хортон в статье для National Interest.

США

Автор отмечает, что Саудовская Аравия и её партнеры по коалиции организовали морскую блокаду Йемена, который ввозит до 90% своего продовольствия и медицинских препаратов. В результате этого в стране сложилась острейшая гуманитарная ситуация, при которой сотням тысяч человек грозит голод. По данным ООН, более 80% населения страны нуждаются в срочной помощи.

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«Йемен потихоньку морят голодом. Сначала были введены запреты на импорт столь необходимых продуктов питания. Когда же война немного стихла, по кранам в портах был нанесен бомбовый удар, затем по складам, дорогам и мостам. Это не случайность. Это система», — заявил исполнительный директор организации «Оксфам» Марк Голдинг.

Помимо морской блокады, Саудовская Аравия проводит кампанию воздушных ударов, которая уже разрушила и без того плохо развитую инфраструктуру Йемена. Под удар ВВС коалиции во главе с Эр-Риядом попали мосты, дороги, школы, больницы, колодцы и, по некоторым сообщениям, даже фермы и фруктовые сады. На восстановление этой инфраструктуры уйдут миллиарды долларов.

Но это только физические издержки войны. Человеческий же урон намного более значительный. Так, огромная часть детей Йемена не может посещать школы, страдает от недоедания, тогда как безработица, и так высокая до войны, теперь же носит всеобъемлющий характер.

Война в Йемене выгодна прежде всего производителям оружия и филиалу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Аль-Каиде на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Война стала даром как для американских, так и британских производителей оружия, поставляющих Саудовской Аравии и её партнеру в лице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оружие на миллиарды долларов. АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой грозило уничтожение до начала кампании Эр-Рияда, теперь процветает.

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До начала операции «Решительная буря» АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страдала нехваткой средств, ей также грозило поражение со стороны шиитов-хуситов, которых она, как и другие радикальные группировки, считает вероотступниками. Спустя почти два года после начала авиаударов для радикалов в стране сложилась очень хорошая ситуация, поскольку из-за нищеты, в которую завели население страны, оно более подвержено радикализации.

Так почему же США поддерживают войну, которая принесла разрушение в одну из беднейших стран мира, а также — по меньшей мере косвенно — поспособствовали укреплению АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задается вопросом автор. В СМИ и официальных структурах США высказывается одна точка зрения, согласно которой, повстанцы-хуситы поддерживаются Ираном, поэтому они представляют угрозу для союзника США в лице Эр-Рияда. За последние два года почти каждое упоминание о хуситах сопровождалось пояснением «поддерживаемые Ираном». Необходимо тем не менее отметить, что хуситы независимы и придерживаются такой формы ислама, которая ближе к суннизму, чем к шиизму.

Были предприняты многочисленные попытки связать Иран с хуситами, утверждалось, что Иран вооружает их, однако большая их часть основывается на информации, предоставленной вооруженными силами ОАЭ. По их сообщениям, ими было найдено вооружение иранского и российского производства.

Однако хуситам, которые вошли в союз с самыми хорошо вооруженными и тренированными подразделениями армии Йемена, незачем оружие иранского производства. Помимо того, что произведенные в Иране автоматы считаются менее эффективными по сравнению с российскими АК-47 и европейскими автоматами G3, Йемен считается второй самой вооруженной страной после США. И теперь благодаря по большей части Саудовской Аравии и ОАЭ, а не Ирану, страну затопило оружие.

Саудовская Аравия и ОАЭ потратили миллиарды долларов, вооружая разношерстную смесь формирований, поставляя им все — от противотанковых ракет до БТР. В Йемене бытует шутка, что лучшим способом разбогатеть является учредить проправительственное вооруженное формирование. После этого поставленное оружие продается, а организатор либо уходит на пенсию, либо вообще покидает страну.

Вместо того чтобы уделять избыточное внимание — в лучшем случае ограниченному — влиянию Тегерана на хуситов, США и Великобритания должны подумать о том, какие будут последствия поставок оружия на десятки миллиардов долларов вооруженным группировкам в Йемене со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Уже стало очевидно, что часть этого оружия попала в руки АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также, скорее всего, сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

И распространение оружия, и укрепление АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются лишь двумя аспектами ущербной политики США в Йемене. Возможно, еще больший вред будет нанесен дому Сауда и стране, в которой он правит. Эр-Рияд тратит миллиарды долларов на войну, которую он не может выиграть. Нестабильность в Йемене, скорее всего, будет сохраняться на протяжении многих лет, оказав воздействие и на безопасность самой Саудовской Аравии. Уже сейчас провинции Саудовской Аравии Джизан и Наджран, находящиеся на границе с Йеменом, становятся целями ударов со стороны хуситов и их союзников в рядах йеменской армии.

С учетом того, какую внешнеполитическую команду набирает избранный президент США Дональд Трамп, велика вероятность того, что ситуация в Йемене лишь обострится. Как раз из-за того, что члены будущей администрации считают Иран главной угрозой стабильности Ближнего Востока, и стоит ожидать усиления влияния Тегерана в регионе, а также укрепления позиций таких группировок, как АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Именно такая же недальновидная политика привела к вторжению в Ирак, что обусловило фундаментальное нарушение баланса сил на Ближнем Востоке. Тогда правительство Ирана быстро заполнило пустоту, добившись значительного влияния в Ираке. Что важнее, именно вторжение США в Ирак и озабоченность неоконсерваторов Ираном поспособствовали появлению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Остается только надеяться, заключает автор, что советники избранного президента учтут просчеты прошлого и переоценят политику уходящей администрации по Йемену.

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