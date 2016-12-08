Пока Смольный докладывает, что «всё идет по плану» и уже 26 декабря будет получен акт о вводе в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове, источники ИА REGNUM на стройплощадке оценивают ситуацию не столь радужно.

Piterarena.com Стадион «Зенит-Арена». Фото корпорации «Трансстрой»

Вначале — немного «скучной» информации, без которой трудно понять, почему законно сдать стадион в эти сроки нельзя.

Для того, чтобы город мог принять выполненные работы, генподрядчик (ОАО «Метрострой») должен предъявить заказчику (комитету по строительству Санкт-Петербурга) выполненные работы и подписать специальные формы отчетности, в которых указаны объемы выполненных работ и их сметная стоимость. По этим документам и еще ряду дополнительных бумаг, подтверждающих выполнение работ (исполнительная документация, счета-фактуры, сертификаты и ряд других), производится приемка работ и их последующая оплата.

На сегодняшний день, насколько известно источникам агентства, исполнительная документация от субподрядчиков «Метрострою» на работы этого года либо не передана вообще, либо передана частично. А смет, по которым должны рассчитываться суммы к выплате, если и утверждены Главгосэкспертизой, как нам радостно рапортовали на днях, пока на стадионе еще никто не видел.

Для того чтобы начать передачу объекта футбольному клубу «Зенит», стадион должен получить акт о вводе в эксплуатацию. Но как может быть на законных основаниях получен этот акт, если объект в полном объеме не может быть передан от генподрядчика заказчику по причине неполной исполнительной документации?

Читайте также: Стадион в Петербурге передадут ФК «Зенит» через месяц после достройки

На сегодняшний день весь комплект документации есть у заказчика на бетонные стены и другие конструктивные элементы, а также на некоторые инженерные системы, но далеко не полностью. Однако стадион — не только и не столько стены, но и сложнейшая инженерная инфраструктура, от электроснабжения и водоснабжения до систем контроля доступа, мультимедиа, спортивного освещения и еще многих других.

Конечно, к указанной Смольным дате могут быть подписаны некие бумажки о приемке, не имеющие законной силы в полном объеме. Но, поскольку на стадионе практически постоянно присутствуют сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, неизвестно, захотят ли действующие чиновники из комитета по строительству их подписывать, тем более что предыдущий куратор арены, бывший вице-губернатор Марат Оганесян уже находится в следственном изоляторе по «делу о стадионе».

Учитывая, что весь комплект документов, по которым производятся выплаты из бюджета, за оставшееся время подготовить, согласно всем требованиям закона, затруднительно, возникает еще один вопрос: по каким основаниям городом будут перечисляться из бюджета средства генподрядчику? Или же комитет по строительству нарушит бюджетную дисциплину и не освоит бюджет 2016 года? Оба варианта чреваты серьезными оргвыводами, и контролирующие органы наверняка внимательно будут следить за законностью принятых решений.

Читайте также: Стройка века «Зенит-Арена»: дьявол кроется в деталях

Ну, хватит об актах, сметах и прочей бюрократической «ерунде». Как поживает многострадальное выкатное поле «Зенит-Арены», вибрация которого поставила под угрозу срыва матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, ради проведения которых во многом и строится «бриллиантовый» стадион?

На днях принято решение, что для снятия вибрации поле во время игры будут удерживать гидравлические домкраты. Количество их, при принятии решения, колебалось от трех тысяч до тысячи, но сейчас остановилось в районе семисот штук, с усилением отдельных балок металлоконструкциями. Покупать эти домкраты собираются в Китае, и вся процедура установки и усиления обойдется в сумму порядка 200 млн рублей.

Помнится, кто-то из представителей заказчика говорил, что никакого удорожания стадиона больше не предвидится. Конечно, 200 миллионов — разве это деньги, по сравнению с уже потраченными десятками миллиардов…

Устранит ли данная процедура главную «болячку» поля? По результатам испытаний опытного участка те, кто их проводил, отвечают уклончиво — незначительно уменьшается вибрация, и вообще по этому параметру не существует строгих нормативов. Так зачем же тратить 200 миллионов на незначительное улучшение параметра, которого нет?

Читайте также: Мутко сообщил о сроках устранения вибрации поля «Зенит-Арены»

А как поживает раздвижная крыша? Она до сих пор не может полноценно двигаться. Вопрос с автоматизацией ее перемещения так и не решен, а передвижения вручную чреваты поломками из-за несинхронного движения приводов. Кроме того, не выполнены примыкания на крыше, и тепло со стадиона уходит через кровлю, что не позволяет зимой выполнить в чаше целый ряд работ без нарушения технологии.

Несмотря на всё сказанное выше, технические службы клуба «Зенит» готовятся к началу приемки стадиона и даже приглашают некоторых специалистов, работающих сейчас на стройке, переходить в создаваемую новую структуру для приемки, а потом и для продолжения работ.

…Многие обратили внимание на тот факт, что власти Петербурга сдадут стадион «Зениту» в аренду на 49 лет за 1 рубль в год. В соглашении Смольного и клуба, по данным СМИ, город обязуется возместить расходы на устранение недоделок и недочетов, допущенных при проектировании и строительстве стадиона, если клуб их обнаружит. А не обнаружить недоделки просто невозможно. Так что бюджету Санкт-Петербурга придется долгое время оплачивать еще многое из того, с чем «накосячили» на стадионе.

Читайте также: Стадион на Крестовском острове Петербурга обойдется «Зениту» в рубль

В общем, сейчас у чиновников, отвечающих за строительство «Зенит-Арены», выбор между плохим и очень плохим. Впихнуть любыми путями объект клубу, подписав «как бы» документы о приемке, рискуя возможным уголовным преследованием за визирование бумаг, не соответствующих действительности, — или сорвать сроки передачи стадиона клубу, вместе с обязательствами России перед ФИФА. Не позавидуешь этому выбору!

А еще — субподрядчикам, работающим сейчас на стадионе. Многие из них оплаты своих трудов уже давно не видели. Увидят ли? Поживём — увидим. Осталось недолго. До 26 декабря. А потом — до 25 января, к этому дню стадион должен быть передан «Зениту». Почему-то кажется, что в конце января 2017 года эпопея многолетнего строительства на Крестовском острове не закончится, и нас ждет продолжение. Как говорится, запасаемся попкорном.