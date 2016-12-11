Вильнюс аплодирует. «Ученик» оказался лучше «учителя». Уже второе десятилетие Литва пытается стать эдаким наставником для Белоруссии. Приютила изгнанный университет, в котором — этого никто не скрывает — готовят «кадры для будущей европейской Беларуси», прикормила оппозицию, и даже молится на одного из могильщиков СССР Станислава Шушкевича, которого прямо в эти дни цитирует по всем информационным каналам, в связи с круглой датой распада Союза.

Yugtimes.com Союзное государство Литвы и Белоруссии

И, несмотря на фасад, официальный Минск и Белоруссия всегда смотрели в рот Вильнюса. А Вильнюс — в рот «Батьки». Буквально. Россказни про «последнюю диктатуру в Европе» — только игра, выгодная всем сторонам. Для внутреннего потребления жителей. Например, история пятилетней давности. В 2011 году в министерство юстиции Литвы поступило обращение из Минска с просьбой выдать все финансовые операции руководителя центра «Весна» Алеся Беляцкого. Его организация действовала в Белоруссии, но юридически базировалась в Литве. Спонсоры — многочисленные фонды ЕС и США. Что должна была сделать Литва, если руководствоваться логикой её официальной риторики? Демонстративно послать в далёкие странствия госорганы соседней с Литвой республики. Что Литва сделала на самом деле? Передала абсолютно всё. Какой итог? Арест Беляцкого по обвинению в сокрытии налогов и реальное тюремное заключение.

«Случайность»? «Ошибка официального Вильнюса»? «Несогласованность структур»? Да, именно это в дни того скандала раздавалось со всех сторон в самой Литве.

Бросьте, а как же две встречи Александра Лукашенко с Далей Грибаускайте? Одна в Вильнюсе, другая в Минске? Он же «последний диктатор Европы», а Литва — совесть всего Евросоюза, если не мира. А как же молчание официального Вильнюса после знаменитого разгона демонстрантов после выборов президента РБ? Наконец, как расценивать тайные встречи главы Литвы с министром иностранных дел Белоруссии?

Ладно, всё слухи, скажут людоеды (о них позже). Лучший термометр отношений — экономика. И что мы в ней видим? Порт Клайпеды, который даёт стране (Литве) больше, чем траты на оборону по «защите от нападения России», живёт за счёт Белоруссии. Не просто живёт, расцветает — единственный в Прибалтике, кроме российских портов. Да не просто расцветает, зовёт Китай в подружки. Китайский China Merchants Logistics Holding собирается строить под Минском город «Великий камень». Даже совместное предприятие учредили с Литвой. Ради Белоруссии. Нужны ещё доказательства?

Литва президента Дали Грибаускайте и Белоруссии президента Александра Лукашенко всегда были лучшими соратниками. Их сближает людоедство. Литва, как частица ЕС, не может себе позволить то, что может себе позволить официальный Минск. Например, арестовать неугодных журналистов. Литва очень завидует этой возможности Белоруссии. Но не может — пожурят со стороны. Белоруссия — может. Такой же людоед: в журналистском ремесле принято — говорить можно без последствий всё, что угодно, кроме призывов к свержению государственного строя. Это и есть главная красная черта. Всё остальное — обычная критика. Но ни Литве, ни Белоруссии эти правила не писаны. Этим странам нужна тюрьма. Разница лишь в том, что одна ещё не способна, а другая — уже не способна.