Судя по недавнему выступлению на пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Японию с позицией, допускающей передачу соседнему государству острова Шикотан и, состоящей из 19 островов, а также морских скал, отмелей и камней, гряды Хабомаи с окружающими их богатейшими водами. Но реализации этого волюнтаристски навязанного в 1956 году нашей стране Никитой Хрущевым согласия должно предшествовать подписание российско-японского мирного договора, необходимость которого через 71 год после войны у многих вызывает большое сомнение. К тому же официальный Токио не устраивает получение только Шикотана и Хабомаи. Токио соглашается подписать мирный договор, предварительно непременно получив признание Москвой японскими не только острова Малой Курильской гряды (Хабомаи и Шикотан), но и крупнейшие и стратегически важные острова южной части Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа.

Россия

При этом идея реанимировать «хрущевский компромисс» появилась у президента Путина давно. Именно он, в отличие от своих предшественников, признал в 2001 году действенность 9-й статьи Совместной декларации СССР и Японии 1956 года о возможности передачи Хабомаи и Шикотана. Более того, президент Путин подписал в том же году Иркутское заявление, где по настоянию японской стороны объектом дальнейших переговоров с целью заключения мирного договора определялась не только Малая Курильская гряда, но и Итуруп и Кунашир, о которых в Совместной декларации речь вообще не идет.

В свое время на это не решился даже весьма склонный к широким уступкам Западу Михаил Горбачев. Он, хотя и открыл «ящик Пандоры», признав существование проблемы «северных территорий», но согласиться с хрущевским обещанием не осмелился. Вот как он после визита в Японию в апреле 1991 года объяснял это депутатам Верховного Совета СССР: «…Премьер Кайфу настаивал на том, чтобы декларация 1956 года была названа в заявлении. Мы на это не пошли. И вот почему: в ней говорится не только об окончании состояния войны и восстановлении дипломатических отношений, но и о передаче Японии двух островов после заключения мирного договора. Мы считаем, что следует опираться только на ту часть документа, которая стала исторической реальностью, имела международно-правовые и физические последствия. А то, что последующая история как бы «стерла», невозможно, спустя 30 лет, просто так реанимировать. Шанс тогда был упущен. С тех пор возникли новые реальности. Из них и надо исходить». О новых реальностях, тем более не через 30, а уже 60 лет автор этих строк писал неоднократно. Это и существующие с 1977 года вокруг каждого, даже мелкого островка или камня, 200-мильные экономические зоны, и разработка месторождений на шельфе островов, и возросшая военно-стратегическая значимость Курильских островов и проливов между ними, и опасность использования островов армией США и много другое. Да и психологический настрой в стране другой — свыше 70 процентов наших людей выступают против «возвращения» не только всех южных Курил, как требует Япония, но и легкомысленно обещанных Хрущевым Хабомаи и Шикотана.

Итак, получается, выпускник юридического факультета Московского государственного университета соглашался с древнегреческими мудрецами в том, что «нельзя дважды вступить в одну реку», а выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета — нет.

Свои доводы против территориальных уступок Японии в обмен на давно ставший анахронизмом мирный договор привели в Открытом письме президенту РФ В.В.Путину солидные российские ученые, в том числе посвятившие жизнь изучению Японии и имеющие практический опыт участия в развитии российско-японских отношений, а также облеченные доверием народа депутаты Сахалинской областной думы. Письмо направлено адресату и опубликовано 1 декабря сего года. Однако до сих пор никаких откликов и реакции по существу поднятых вопросов не получено. Если не считать, конечно, реакцией выраженное министром Лавровым недовольство «эмоциональным нагнетанием темы в СМИ в конфронтационном ключе».

В связи с этим напомним, что даже своенравный, примерявший на себя «царскую корону» Борис Ельцин не позволял себе пренебрежительно относиться к обращениям граждан по важным государственным проблемам, в том числе о судьбе Курильских островов. В «Письме Б.Н.Ельцина гражданам РФ от 16 ноября 1991 г.» он в частности обещал: «…Могу заверить вас в том, что ни одна судьба жителей Южных Курил не будет сломана… Исходным принципом любых договоренностей с Японией будет забота о благе нашего единого и неделимого великого Отечества. Как первый в истории демократически избранный президент России, заверяю вас в том, что российская общественность будет своевременно и полностью информироваться о намерениях и планах своего правительства».

В судьбе русских Курил, а таковыми они являлись еще с 1786 года, и людей, их населяющих и оберегающих, наступает, можно сказать, момент истины. Все же хотелось бы верить, что пользующийся поддержкой народа президент Путин отстоит суверенитет и территориальную целостность нашего государства, остановит, наконец-то, процесс «обгрызания» нашей Родины по пограничному периметру.