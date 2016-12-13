Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов заявил, что «в деятельности Минской группы ОБСЕ необходимы кардинальные перемены». По его словам, если подобных изменений не произойдет, то это подорвет доверие Азербайджана к ОБСЕ и Минской группе ОБСЕ, и возникнет вопрос, так ли необходимо пребывание Баку в составе ОБСЕ и нужна ли дальнейшая деятельность Минской группы». При этом вице-премьер считает, что «Армения пытается затянуть решение конфликта, стремясь сохранить существующий статус-кво», и что «в Ереване должны понять, что рано или поздно конфликт будет решен на основе международного права», и «в противном случае Азербайджан прибегнет к решительным шагам, используя все свои возможности для этого».

Иван Шилов ИА REGNUM

Баку уже давно отрабатывает на информационном поле теорию о том, что «Москва медиатор в Нагорно-Карабахском процессе (имеется в виду посредническая миссия России в ходе апрельской войны в Карабахе — С.Т.), и логично, что сегодня, когда российский вассал на Южном Кавказе отказывается от переговоров, эту функцию берет на себя хозяин». При этом Баку по-прежнему продолжает продавливать идею введения Турции в качестве одного из сопредседателей МГ ОБСЕ, что, кстати, связано с согласием Армении, которая по понятным причинам этого не примет. И Баку об этом хорошо знает, хотя заявляет о «растерянности Армении», потеряв сам все рычаги воздействия на ситуацию. Более того, появляется шоковая позиция, когда Москва настаивает на выполнении в первую очередь венских и санкт-петербургских соглашений, предусматривающих введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и международных наблюдателей. Неслучайно глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках проходящего в Гамбурге 23-го заседания Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ заявил, что «договоренности по Нагорно-Карабахскому конфликту, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, должны быть закреплены документально». Напомним, в этих встречах принимали участие и сопредседатели МГ ОБСЕ.

Раз такого нет, понятно, почему Армения игнорирует переговоры с Баку, который прямо по ходу событий производит подмену понятий. Это отработанная годами тактика, но она перестала срабатывать сейчас. А другого ничего нет, кроме как бряцание оружием, шантажом, что новая вероятная война в Нагорном Карабахе «дестабилизирует ситуацию в регионе». Даже координатор НАТО на Южном Кавказе Уильям Лаху заявил, что «мы хотим видеть урегулирование мирным путем». Тем не менее помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявляет следующее: «Если созданная в связи с урегулированием конфликта Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, захочет выдворения Армении с оккупированных азербайджанских территорий, то очень быстро может добиться этого. Если сопредседатели примут правильное и окончательное решение, предпримут реальные шаги, направленные хотя бы на исполнение принятых до сих пор многочисленных постановлений, то проблема будет устранена». То есть Азербайджан ждал, что ему на блюдечке кто-то преподнесет сценарий, которого он желает, хотя сам годами работал в формате Минской группы ОБСЕ и вел переговоры по предлагаемым компромиссным вариантам, не выдвигая со своей стороны ни одной грамотной инициативы. К тому же попытки развалить МГ ОБСЕ, пользуясь конъюнктурными соображениями, складывающимися между странами-сопредседательницами по другим международным проблемам, тоже не дали эффекта. Могут меняться форматы, требования, подходы, но сущность останется прежней.

Ясно, что Ереван не пойдет ни на какие-либо односторонние уступки, а Азербайджан вынужден будет согласиться с участием в переговорном процессе Степанакерта, а посредники, в первую очередь — Россия, должны работать над тем, чтобы сохранить стабильность в зоне конфликта и не допустить повторения апрельских событий. Кстати, об этом говорил и экс-посол США в Армении Джон Эванс, который считает, что «Армения может потребовать участия Нагорного Карабаха в переговорах в качестве предусловия для своего возвращения за переговорный стол». Другого, похоже, уже не дано.