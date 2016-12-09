



Цитата из к/ф «Украинские шерифы». реж Роман Бондарчук. 2015. Украина, Германия, Латвия На охране общественного порядка

Оппозиционный АртДокФест, закрывшийся 9 декабря, представил в конкурсной программе пять фильмов, посвящённых трагическим событиям на Украине.

Фильмы крайне интересны. Они интересны как фиксация нисходящих и восходящих социальных процессов, как отражение самолюбования режиссёра или его борьбы с материалом, который выходит из-под контроля, не желая быть пропагандой.

Есть топорная документалистика информационной войны, где авторы всё зрителю растолковывают. Она заполняет телеканалы России и Украины. А есть тонкая документалистика той же войны, где авторы стремятся выглядеть объективными, ничего не комментируют, но сам материал оказывается красноречив. Все пять конкурсных фильмов относятся к этой второй категории. Они отлично сняты и упакованы так, как полагается упаковывать документальные фильмы, вступающие в фестивальные схватки.

Цитата из к/ф «Украинские шерифы». реж Роман Бондарчук. 2015. Украина, Германия, Латвия Проблемы маленького села

Четыре фильма («Украинские шерифы», «Близкий далёкий Восток», «Мариуполис» и «10 секунд») составляют очевидную группу. Это фильмы, где материал не совпал с изначальной задачей автора, его настроем, его убеждениями. И пятый фильм («Ладан-навигатор») стоит как бы особняком, поскольку автор получил ровно то, что планировал, и сюрпризы, преподнесённые реальностью, только усилили его рассказ.

Четыре туманных, противоречивых высказывания и одно абсолютно ясное.

«Украинские шерифы» — это сжатое до полутора часов наблюдение за двумя добровольцами, охраняющими порядок в своём селе на Херсонщине. Родное село умирает. Работы нет. Кого-то спасает огород, кого-то — подавшийся на заработки родственник. И всё больше становится тех, кто бухает и живёт воровством. К ощущению беспросветности, которое не вчера появилось, добавилось предчувствие приближающейся катастрофы страны. Приходят сообщения, которые ранят душу: отделился Крым, разгорается война на Востоке. Кажется, не сегодня-завтра придут русские, которых «человек пятьдесят выйдут встречать с цветами».

Цитата из к/ф «Украинские шерифы». реж Роман Бондарчук. 2015. Украина, Германия, Латвия Вышка

«Шерифы» поддерживают порядок, гасят конфликты и пытаются помочь односельчанам, которые переступили черту, но ещё могут вернуться к нормальной жизни. Никто не вернётся. Бедовых соседей уволочёт безнадёга, над ними довлеет рок, но не помогать нельзя. Нельзя отойти в сторону и забить — на местных пьянчужек, на всё вообще. Если и «шерифы» махнут рукой, и начнут искать истину в самогоне, селу просто придёт конец.

Они любят свою страну, хотят, чтобы она поднималась, а та трещит по всем швам. Украина разбудила в себе некие силы, и это явно не силы добра. Некая тёмная энергия вырвалась и наделала дел. Но про это лучше не думать. Это может привести к страшным выводам, к конфликту с односельчанами. А зачем это надо? Лучше привычно винить Россию, кивать, когда проклинают Путина, и механически исполнять свой служебный долг, чем вглядываться в происходящее и пытаться включать мозги.

Лучше просто погрузиться в дела, в ежедневные хлопоты. Требуют власти развезти повестки призывникам, значит, надо ехать по адресам и впихивать роковые бумажки. Приближается 9 мая, значит, надо подновить памятник, подкрасить надпись, где сказано про Советскую Родину, а потом пригласить односельчан и толкнуть речь. Сказать, что однажды приходит день, когда молодой человек превращается в солдата. Что надо защищать свою страну. На новой Украине не жалуют советские памятники. Но других в селе нет… Удалось мобилизовать нескольких местных парней, значит, надо организовать достойные проводы.

Цитата из к/ф «Украинские шерифы». реж Роман Бондарчук. 2015. Украина, Германия, Латвия Могила

Авторы хотят показать «шерифов» атлантами районного масштаба, держащими небосвод Украины. А они не могут его удержать. Они запутаны, подавлены и вызывают сочувствие. Сегодня «шерифы» развозят повестки, а завтра сами могут оказаться в списке призывников. И что тогда? В их глазах — горечь, смешанная с понятным человеческим страхом за свою жизнь. Они, наверное, возьмут в руки оружие, если их призовут, но смогут ли стрелять в «сепаратистов» — сами не знают.

«Шерифы» — хорошие мужики, но они фатально бескрылы. И сама жизнь на селе бескрылая, тупиковая, обречённая. К Дню Победы готовится праздничный концерт, но сценарий с пафосными словами, как горько усмехается один из ведущих, написан «для дураков».

Единственное крылатое существо здесь — это русский имперец, хранящий некие древние карты Руси-Тартарии, говорящие о силе русского духа. Он показан неприязненно, комично — как чудак, экстазник, который пытается взбаламутить село и получает отпор. Он не оратор, не может толком объяснить, чего хочет. Но он живой, увлечённый, и он летун. Он парит над селом на параплане с мотором. О русском летуне сказано очень кратко. Авторы явно испугались контраста и убрали его из рассказа. Он поднялся в небо и улетел на своём параплане из фильма, к облегчению режиссёра.

Цитата из к/ф «Украинские шерифы». реж Роман Бондарчук. 2015. Украина, Германия, Латвия Противоборство

Вот удивительная случается вещь — когда реальность, попавшая в кадр, вдруг становится символична, а автор не желает этого замечать и двигает рассказ дальше.

Ключевым выглядит эпизод, где сельчане провожают в последний путь некую неназванную женщину. Мы слышим шутливый комментарий одного из «шерифов»: «Если бы на похороны скинулись все, кто её трахал, представляешь, какие похороны могли бы быть! Гроб можно было бы купить за три тысячи, с ручками».

Зритель вглядывается в удручающую реальность обычного села на Херсонщине, в это небытие, которое, как писал Достоевский, «уже не жизнь, а начало смерти», и догадывается, что женщину зовут Украиной.

Справка ИА REGNUM : фильм «Украинские шерифы» режиссёра Романа Бондарчука — участник конкурсной программы фестиваля «Артдокфест 2016».

(Продолжение следует…)