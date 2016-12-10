Что ни день из СМИ узнаешь о том, как Россию по нарастающей огульно и нагло лягают и унижают руководители даже небольших западных государств. Или освистывает — и не только желтая — пресса Запада, плетут интриги вокруг Украины и Сирии дипломаты США. Мягкая реакция на все это в России не может не удивлять.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Что бы там ни говорили, но Россия взята в осаду, пусть и дырявую. Но сама она порой даже отбрыкивается, входит в положение врага. В старину осажденные врагом крепости не только оборонялись, но и совершали удачные вылазки.

«Россия должна быть уничтожена»!

Наблюдая за происходящим со стороны (в качестве российского соотечественника из русофобской Эстонии), недоумеваешь: что это — слабость, благодушие, (не)вольное предательство или подыгрывание Западу, а может, прагматичная и хитроумная политика Кремля, к примеру, применяемая в отношении неонацистской Украины.

Между прочим, в последнем случае так и нет конечного результата такой долготерпимости, зато Донбасс расплачивается многочисленными жертвами среди русского мирного населения Украины — этой цитадели русофобии и неонацизма. Или взять эти постоянные гуманитарные перерывы в Сирии, на которые соглашается Россия, хотя цель оппонентов, прикрывающихся заботой о мирных жителях в Алеппо (а почему только там, а не в осаждаемом и американцами Мосуле?), —это спасение террористов и их советников из стран НАТО. И пока не ясно, получает и получит ли Россия взамен хоть что-то за такие паузы в борьбе с международным терроризмом в Сирии и сохранение русского населения на Украине?

Долго ли еще Запад продолжит последовательное и коварное разъедание России и Русского мира? Второе успешно реализуется в Прибалтике, где русское и русскоязычное население вынуждено ради своей безопасности мириться с дискриминацией и унижением национального и человеческого достоинства и демонстрировать пока еще показную лояльность местной этнократии.

Гибридная война против России (а не наоборот, как утверждают на Западе) нова и непривычна, даже не всегда заметна и специалистам, ставит конечной целью ту же, что и война горячая — покорение. Составляющая гибридной войны — информационно-психологическая, вовсе не виртуальная, а реальная (подобно психотронному оружию и нейтронной бомбе), скрытно уничтожающая национальное самосознание и приводящая к массовой депрессивности населения, смиренности перед врагом. Это война, которая уничтожает страну изнутри без единого выстрела. И разве первая ее фаза не произошла в конце прошлого века, когда зашатавшемуся от застоя СССР Запад с удовольствием помог развалиться и исчезнуть с карты мира? Прелюдией второй фазы (теперь — уничтожение Российской Федерации) стало, несмотря на все потуги и контрмеры Москвы, широкое представление России на Западе мировым изгоем. Неуклонное стремление Запада изолировать Россию, как бы ни радовались российские политологи тому, что те же перманентные переговоры Лаврова — Керри якобы опровергают это изолирование, служит Западу в качестве оправдания в глазах своего населения («золотой миллиард») необходимости покончить с «мировым Злом» и завладеть российскими ресурсами. Причем англосаксы напоминают древних римлян: «Карфаген должен быть уничтожен!»

Бескультурье как раз и нужно обсуждать

Что касается войны в Сирии и ситуации на Украине, то судить об этом неспециалисту не пристало. Да и для многих экспертов это — популизм. Эти темы затрагивают большую игру мирового масштаба, и их обсуждение требует исключительной информированности. Большая политика всегда полна тайн и не сразу видимых компромиссов. В то же время нельзя не считаться с обывателем. У него могут возникнуть ощущения, что в «сирийском вопросе» Сергея Лаврова американцы то и дело водят за нос. Обывателю не понять и реакцию МИД РФ на обвинения немецкими СМИ Москвы за якобы ее попытки дестабилизировать обстановку в Германии. ИА REGNUM ссылается на газету Týden, которая, основываясь на данных немецкой контрразведки, сообщила, что Россия будет пытаться «повлиять» на парламентские выборы в Германии осенью 2017 года. О том же глава федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен: «У нас сложилось впечатление, что Москва стремится повлиять на общественное мнение и процессы принятия решений в Германии. Это может произойти уже в следующем году, и это нас серьезно беспокоит. Это часть гибридной войны РФ против ЕС». Поразительно: у них «сложилось впечатление»… Впрочем, известно, кто громче всех кричит «Держите вора!»

И что говорит в ответ министр иностранных дел РФ: «Не хочу никого обижать, но в плане русофобии немецкие СМИ впереди планеты всей». Осталось только извиниться перед немцами. И это при том, что крупнейшая немецкая ежедневная «желтая» газета-таблоид «Бильд» объявила Сергея Лаврова за Сирию «военным преступником» и посоветовала его немецкому коллеге не встречаться с ним.

Конечно, собака лает — караван идет, но должен же быть предел наглости и хамству и в «цивилизованной» Европе. Неужели «друзей» и «партнёров» нельзя жестко ставить на место с самой высокой трибуны, хотя бы в форме «ТАСС уполномочен заявить»? И не извиняясь и оправдываясь, заявить и заявлять, что цивилизованный Запад ведет себя в отношении России, как варвар, стало быть, соответственным будет к нему и отношение.

И еще. Конечно, западная пропаганда, превзошедшая по лживости геббельсовскую, предназначена, прежде всего, для населения своих стран, но она подтачивает русскость за пределами России и разлагает единство образовавшихся тут крупных (это миллионы соотечественников) русских диаспор.

Действуют, как морские разбойники

Поражает и наглость официального Запада, который не то что использует сомнительную информацию, но, заведомо опираясь на фейки и ложь, нагло осуждает Россию за грехи, которые самим же Западом и придуманы. Отвратительно слушать, как тот же Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как и другие официальные лица западных государств, выражает озабоченность по поводу действий России в Сирии, что угрожает гуманитарной катастрофой. И это говорят те, кто сами ее и создали, — с чего бы они стали выгораживать и спасать так называемую мирную, на самом деле бандитскую, сирийскую оппозицию и их советников из разных стран НАТО? Это даже не цинизм и не сверхнаглость. Это — завуалированный государственный бандитизм и мошенничество, осуществляемые уже и не в «белых перчатках». Нет ли тут у англосаксов генной связи с флибустьерами и колонизаторами, еще много веков назад обогатившими морским разбоем Великобританию?

Генсека НАТО попросили прокомментировать гибель военных медиков в Алеппо. И этот по человеческой сути подлец с умным видом вещает: «Мы наблюдали, что гуманитарные работники были убиты. Основная причина эскалации насилия — это возобновление наступления сирийского режима при поддержке России». Но речь идет не о простых военных, а медиках, стало быть, о военном преступлении! Вот он — образец лицемерия и кощунства представителя западной цивилизации!

Подобное в человеческих отношениях равноценно плевку в лицо. Такие плевки русские общины Прибалтики испытали на себе не раз. И поскольку, как правило, молча утирались, оскорбляющие с каждым разом наглели все больше. Впечатление, что так поступает и Россия, воспринимая в свой адрес хамство, унижение национального достоинства. Между тем, а чем это отличается от осквернения государственных символов, российского триколора?

Но как реагирует даже умеющая хлёстко отвечать на происки представитель МИД РФ Мария Захарова: «Организаторы атаки на госпиталь в Алеппо должны понести наказание«? А официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, который считает, что Запад проявляет «удивительную слепоту» при оценке ситуации в Алеппо?

От такой мягкотелости остается только руками разводить. Во-первых, сказанное доходит только до своих жителей (России), потому что в западных СМИ царит тотальная цензура и опасную для себя правду Запад блокирует. Во-вторых, при всем остроумии и жесткости российская реакция на оскорбления России, как правило, политически корректна. Но разве с хамом так разговаривают? С ним надо говорить только на понятном ему языке. Может, стоит доводить дела до судов (даже проигрыш в них покажет, что как раз в Европе действует неправедный суд»)? Ответ на хамство не может быть сюсюкающим. Спрашивается, к чему обязывает призыв «понести наказание» (Захарова) или попрекать за «удивительную слепоту» (Конашенков)? Да чихают на всё это на Западе, который делает всё сознательно — цинично и целенаправленно. Также поразительно, что Россия спокойно воспринимает утверждения Запада о его ошибках, которые на самом деле — преступные деяния?! В трибунал их!

***

Призывать к разуму рвущуюся на Запад одичавшую от национализма и ошалевшую от майданной демократии Украину нельзя. Но когда Петр Порошенко, ставший президентом страны после государственного переворота в 2014 году, заявляет, что «Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах у некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует», то напрашиваются однозначные параллели с нацистской Германией и нынешней Прибалтикой. Напавший на Советский Союз Гитлер тоже прикрывался лозунгом борьбы с большевизмом. Или не сегодняшний Таллин, скрывая свою русофобию, становящуюся предтечей эстонского национализма, обвиняет нынешнюю Россию в агрессивности и попытках напасть на Эстонию? Как бы там ни было, но сдается, что нельзя относиться к такой враждебности как к пустой риторике и отмахиваться: мол, ну что с них, да тех же лимитрофов, взять? Но от пограничной с Россией Нарвы до Санкт-Петербурга каких-то сто километров, соответственно и подлётное время натовских ракет.

Россия всегда отличалась сердобольностью к поверженным врагам. Мягкотелость обходится дорого. В том числе и жизнями россиян в Сирии и русских в Донбассе, невзгодами бывших советских граждан (в основном русских) в странах СНГ и Прибалтике.

Или пример из политики. Хотя юридически и не обязывающая, но резолюция «самой» Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении военных действий в Сирии и операции по освобождению Алеппо от террористов принята давно голосующим по указке США большинством. Это все же для России «минус», так как дезавуирует в мире политику и действия России на Ближнем Востоке. А ведь так получилось в результате того, что Москва соглашалась на выгодные для США перемирия. Алеппо мог быть освобожден задолго до принятия данной резолюции Генассамблеи ООН.

Печально, но достойным ответом на наглость Запада можно считать только резкое, но справедливое выражение («дебилы») Сергея Лаврова на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге в адрес оператора Reuters. Но это слово — верная характеристика и многих нынешних глав государств Запада!

Конечно, можно возразить, что далеко не всегда дать сдачу противнику гарантирует торжество справедливости. Грузинский Робин Гуд одиночка — Дата Туташхиа, герой одноименного романа грузинского писателя Чабуа Амирэджиби, рассуждал так: со Злом надо бороться, но только в том случае, если уверен, что одолеешь его, иначе, люди теряют веру в торжество Добра. Своя позиция у Владимира Путина — если видишь, что драка неизбежна, бей первым. Но есть и третий вариант, который продемонстрировал Евгений Примаков: когда на подлёте к Америке узнал, что США бомбят Сербию, он развернул самолет в сторону Москвы.

Мир сложен. И даже, когда «За державу обидно», понимаешь, что однозначных рецептов защиты Отечества и его достоинства не существует.

Таллин, 10 декабря 2016 года

P.S. И всё же трудно понять, почему Россия позволяет себя необоснованно посрамлять теми же предвзятыми и направленными только против Москвы действиями — Международного олимпийского комитета (МОК) и его «спецслужбы» — так называемой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под началом русофоба Ричарда Макларена…