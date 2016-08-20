



Ekem Проект Никарагуанского канала

Испаноязычные страны Латинской Америки давно уже перестали быть испанскими колониями, но приглядывать за ними из Мадрида продолжают, по-отечески похваливая и всегда считая, что Испания имеет преимущественное право общения с ними и ведения дел в них. Ну, а если что не так, то, как строгий отец, пиренейское королевство готово прибегнуть к такой радикальной форме убеждения, как ремень. В современных условиях, конечно, виртуальный: на любое «не так» в бывшей испанской колонии из Испании через прессу прозвучит обязательное «а мы вам говорили» и «а может быть еще хуже, если не прислушаетесь».

Прислушиваются далеко не всегда. Один из самых ярких примеров — Никарагуа с ее президентом Ортегой и недорытым (а точнее — так и не начатым) каналом, «конкурентом» Панамского.

На днях две этих детали по особому стечению обстоятельств (какому именно — ответ ниже) сошлись в одной точке размышлений корреспондента испанского электронного издания El Confidencial Эктора Эстепы. В результате чего и появилась на свет статья «Провал Никарагуанского канала: звездный проект фараона Ортеги не запускается», выдержки из которой корреспондент ИА REGNUM и предлагает читателям.

Никарагуанский канал: 70-я песня о главном

«Строительство никарагуанской «пирамиды фараона Даниэля» (Ортеги — прим. авт.) в мае 2013 года было подано как грандиозное событие. Канал — конкурент Панамскому, должен был стать крупнейшим инженерным проектом мира, войти в историю и увековечить имя его идеолога. Отличный водный рукав, который должен соединить Карибское море с Тихим океаном и стать «вечным депозитом», обеспечивающим стране стабильные гарантированные дивиденды. Цена вопроса выливалась в баснословную сумму 46 миллиардов евро, то есть четыре годовых ВВП Никарагуа (так в оригинале — прим. авт.), способную вскружить голову любому инвестору и заставить его глотать слюнки и потирать руки в предвкушении доходов. Никарагуа, занимающая второе место в списке самых бедных латиноамериканских стран, уступая мало почетное первенство совсем уж нищей и забытой Богом Гаити, начала видеть розовые сны», — вводит Эстепа читателя в курс дела.

Проект выглядел столь же привлекательным, сколь и рискованным, поэтому, когда прошла первая волна возбуждения масштабом предполагаемой стройки и бизнесмены взялись за калькуляторы, число потенциальных инвесторов вдруг почти иссякло. На этом безрыбье появился «рак» в лице китайского предпринимателя Ван Цзина, человека, которого не остановила информация, что за последние 200 лет в Никарагуа потерпели неудачу уже 70 проектов канала. Китайского магната эта статистика не угнетала. А возможно, и не заботила вовсе. Что до Даниэля Ортеги — тому и вовсе выбирать было не из чего, оставалось только закрыть глаза на все и признать рака рыбой. Как и положено на безрыбье.

Кроме того, Ортегу больше интересовали надвигающиеся президентские выборы, и не использовать шанс продемонстрировать народу свою заботу в виде обещаний грядущего озолочения с помощью канала было бы непростительным разбазариванием подарков судьбы.

Тем более что руки у Ортеги были развязаны — препятствовать ему в принятии решений по типу «что хочу, то и ворочу» никто не имел желания. И возможности.

Предстоящую работу подали с большой помпой: траншея длиной 279 километров, шириной 250 и глубиной 30 метров должна была принести стране 50 тысяч рабочих мест (для страны с населением 6 миллионов не просто впечатляющая — убойная цифра). Показатель ежегодного роста ВВП даже на стадии строительства должен был удвоиться: с 5% до 10%. Понятие «бедность» (состояние, в котором пребывает 30% населения страны) должно было исчезнуть из лексикона народа. Что народ должен был ответить на такое предложение? Правильно: «все трудящиеся массы в едином порыве поддержали почин», как писали во времена незабвенного Леонида Ильича.

Непредусмотренное торможение

«Ван Цзин получил карт-бланш. Составил проект и с пафосом объявил, что строительство начнется в 2014 году», — сообщает автор El Confidencial. Стройка в ее не российском понимании действительно началась. Как это обычно бывает «у них», с ремонта имевшихся подъездных путей и строительства новых в тех местах, где их не было, но необходимость в них возникла. Сегодня, по словам Эктора Эстепы, твердо можно заявлять только одно: слово «дороги» применительно к величайшему («фараоническому», как любят выражаться испанские журналисты, когда хотят подчеркнуть из ряда вон выходящую величественность объекта) проекту современности должно употребляться в единственном числе, ибо ремонтировалась все это время урывками только одна трасса в южной части страны.

«В соответствии с первоначальным планом временные порты на двух концах канала должны быть сегодня уже почти построены, — информирует испанский журналист. — Пить же шампанское, резать красные ленточки и играть бравурные марши в честь успешного завершения проекта в Никарагуа планировалось в конце 2019 г. Надо ли говорить, что термин «инаугурация» сегодня тут совершенно не в ходу и вообще никто не отваживается назвать какую-то дату ее проведения? Несколько месяцев назад компания Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), генеральный подрядчик строительства и главное предприятие Ван Цзина, торжественно объявила, что начало основных работ откладывается до декабря 2016 года по той причине, что результаты изыскательских работ, проведенных два года назад, нынче вызывают сомнения. Декабрь 2016-го наступил».

А воз и ныне там. Правительство в лице Сандинистского фронта национального освобождения извинения генподрядчика приняло. А куда ему было деваться: других претендентов на выполнение работ все равно нет. Кроме этого, как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад было официально заявлено о банкротстве Ван Цзина. И стройка была заморожена на год.

Гладко было на бумаге, а на деле обнаружились овраги: «Под канал и полосу отчуждения требуется освободить (правильнее сказать — экспроприировать) 2 900 квадратных километров земли, согнав с нее от 30 до 120 тысяч человек, которым нужно компенсировать потерю недвижимого имущества. Возмещение, понятное дело, произведут (в будущем), поскольку перед Международной федерацией по правам человека (FIDH) совсем уж плохо выглядеть Ортеге не хочется. Однако никто не сомневается, что уровень компенсаций будет максимально низким и нельзя будет опротестовать его через суд. Кстати, плана переселения изгоняемых и их обустройства на новом месте не существует до сих пор», — сообщает корреспондент.

Экологическая катастрофа?

«В дополнение к недостаточно просчитанным социальным последствиям страну ожидают еще и экологические проблемы. Линия канала прочерчена через озеро Никарагуа (8157 кв. км). Это озеро — источник пресной воды для 80 тысяч человек. Морские суда — это всегда существующая угроза разлива топлива или перевозимой ими нефти. Во что превратится питьевая вода — можно себе представить», — в этой информации Эктора Эстепы не хватает еще одной детали. Канал соединит два океана. Внимание, вопрос: во что превратится пресная вода озера, когда по искусственному руслу в водоем будет поставляться в больших количествах соленая морская?

«Кажется, сама природа восстала против вдохновителей проекта: водные запасы озера Никарагуа в последние годы из-за засух сильно поистощились, водоем обмелел, став практически несудоходным», — отмечает корреспондент, не догадываясь, однако, что поднять уровень воды в озере для возвращения ему судоходности особых сложностей не представит: прокачать по каналу необходимый объем «наполнителя» из Карибского моря — не есть неразрешимая задача. Хотя, правительство страны нашло другой (более затратный — пиление фондов никто не отменял нигде!) выход: создать несколько искусственных озер вокруг Никарагуа, в которых накапливать резервы для пополнения его в нужный момент.

«Оценку экологических последствий строительства поручили сделать некоей британской фирме, название которой в прессу так и не попало. Представленные специалистами результаты правительство не устроили, и документацию убрали с глаз подальше, назвав в прессе экологов «хулителями проекта, — констатирует испанский автор. — Проект вообще всячески скрывали от огласки, держали под грифом «секретно» в течение года, а потом быстренько, за неделю, утвердили в правительстве. Причем обсуждение в парламенте длилось всего три часа, а все остальное время документ просто «вылеживался» для того, чтобы были соблюдены какие-то временны́е рамки приличия. Экологов уже поставили перед фактом. Ни о какой прозрачности действий ни до, ни после принятия проекта речь не идет».

«Мутный» миллиардер

Не прозрачен не только сам проект, но и лицо, руководившее его разработкой и теперь исполняющее (или производящее впечатление исполнения).

«О Ван Цзине известно мало, что, вообще-то, удивительно для нашего времени всеобщего знания. А то, что известно, не производит какого-то устойчиво-положительного впечатления. Мы знаем, что он совершал успешные сделки, покупая и продавая акции в сфере телекоммуникаций и казино. Однако, фондовый рынок сыграл с ним злую шутку. Ван, по данным агентства Bloomberg, имел в начале 2015 года портфель акций, оценивавшихся в 9,6 миллиарда евро. Китайский биржевой кризис превратил эту сумму в 1 миллиард. Цзин потерял 89%своего состояния, что отразилось на проекте канала. Пришел ли китаец строить канал или за счет инвестиций в проект поправить свои дела? Впрочем, восстановил он свой финансовый уровень (вероятно, за счет сторонних вливаний вовлеченных в проект фирм) не полностью — пока только до одной трети от того, что было два года назад, — раскрывает тайны загадочного китайца Эстепа. — Между прочим, он до сих пор не сказал, сколько своих денег он вложил в проект канала. По признанию самого миллиардера в одном из разговоров с корреспондентом Reuters, ему удалось привлечь кое-какие средства в проект путем эмиссии долговых обязательств, банковских кредитов и заключения сделок о совместном участии в реализации плана с различными фирмами. Об этих инвесторах тоже известно чуть больше, чем ничего: они европейские и американские. Это все, что сказал Ван Цзин. Кое-кто из экспертов вообще сомневается в том, что они существуют».

Хотя какие-то фирмы вокруг проекта все-таки трутся: журналист, со слов своего информатора из числа экологов, сообщает, что там «обнаружены контакты генподрядчика с шестнадцатью подставными компаниями, зарегистрированными в офшорах (на Каймановых островах), а также в Нидерландах, Пекине, Гонконге и Манагуа. Очевидно, что имеют место схемы комбинирования безналоговых зон с территориями льготного и обычного налогообложения для того, чтобы все запутать как можно сильнее».

Пекин без Пекина

Пекин и Пекин в теме Никарагуанского канала — две большие разницы, как любят говорить в одном черноморском городе. Некая частная фирма, без роду, без племени, с юридическим адресом в Китае ничего не имеет общего с термином «Пекин», используемым в политических кругах как синоним слова «Китай». Идея Никарагуанского межпланетного шахматного конгресса.

Когда идея проекта создания нового Атлантическо-тихоокеанского русла в последней ее версии только разворачивалась, ходили упорные слухи о том, что под проектом подпишется Пекин. Тот, что в государственном смысле этого слова. Дескать, для столь мощной во всех отношениях, включая финансовую составляющую, державы полсотни «ярдов» туда — полсотни сюда… Не деньги совсем, могут и рискнуть. Да и контроль канала вполне вписывался в геостратегию азиатского гиганта. Но Пекин в Никарагуа не пошел. Самое простое, лежащее на поверхности объяснение этому — Манагуа официально признает правительство Тайваня. Именно по этой причине между Китаем и Никарагуа дипломатических отношений нет. Существуют ли какие-то глубинные причины неучастия китайского правительства в никарагуанской авантюре — известно, наверное, только очень ограниченному кругу людей. Но вряд ли стоит заморачиваться поисками подводных камней — обнаруженных видимых преград достаточно для того, чтобы понять, что Пекин ни под каким соусом участвовать в проекте не собирается.

«Цзин известен в Китае как безумец, одержимый идеей реализации проекта канала, — заключает испанский журналист. — С его энергией и господдержкой Поднебесной империи конкурент Панамского русла был бы уже на пороге завершения. И даже Штаты не смогли бы этому помешать. Сегодняшний затык — лишнее свидетельство того, что Ван — одиночка-авантюрист с большим даром убеждения, действующий на свой страх и риск. Цзина притащил в Никарагуа Лауреано Ортега — сын Даниэля и, надо полагать, его наследник на трон «фараона». Правящий клан имеет огромный интерес к тому, чтобы канал был построен, заработал и стал приносить семейству Ортега огромные деньги. Однако бывший партизан-сандинист, хотя и без экономического образования, но соображает, что свои средства в это дело вкладывать рискованно. Куда прибыльнее и безопаснее стричь шерсть с чужой овцы».

«Проект канала все еще пользуется народной поддержкой, несмотря на протесты крестьян, живущих в предполагаемой полосе отчуждения. Народу нравится перспектива создания огромного количества рабочих мест, и потому население продолжает верить в чудо. Если Ортега действительно хочет реализовать план, ему следует поторопиться: соседи не дремлют. Гондурас заканчивает дорогу, соединяющую побережья Атлантики и Тихого океана. Коста-Рика тоже объявила о строительстве 10-полосного «сухого канала» (смета строительства этого шоссе — 16 миллиардов евро), который будет конкурировать с Панамским «мокрым».

Центральную Америку реально охватила «канальная лихорадка», — резюмирует корреспондент El Confidencial.