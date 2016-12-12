



Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич выступила с официальным комментарием о причинах репрессий против авторов и журналистов ИА REGNUM в Белоруссии.

В связи с этим комментарием ИА REGNUM считает необходимым заявить следующее:

1. Более откровенного и красноречивого признания политических мотивов репрессий против авторов ИА REGNUM, чем сделала министр информации Белоруссии Л. Ананич, не мог бы придумать даже злейший враг Белоруссии, России и Союзного государства. Официальное лицо белорусской пропаганды заявило:

«Анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа. <…> Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет информагентство REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

Это значит, что официальные власти Белоруссии намерены заставить российское СМИ нарушить Конституцию России и признать над собой действие идеологической и бюрократической цензуры, которая запрещена Конституцией РФ.

2. Как следует из заявления министра, властям в Минске не нравится свободная оценка деятельности властей и ведомств, звучащая в российском ИА REGNUM, но, как известно, официально разрешённая для легально выходящих в свет в Белоруссии «оппозиционных» националистических, шовинистических и русофобских СМИ.

3. ИА REGNUM не припомнит случая, чтобы официальный Минск высказывал какие бы то ни было претензии Москве в связи с многократными публикациями российских либеральных СМИ относительно «тоталитарного режима» Лукашенко и нарушений основных демократических свобод в Белоруссии. Однако именно оценка ИА REGNUM относительно быстрой переориентации политики Белоруссии от союза с Россией на подчинение требованиям Запада и фактического повторения в Белоруссии пути, уже пройденного Украиной, вызвало такие беспрецедентные шаги, как попытка указать российским властям, как себя вести с независимыми СМИ.

Не припомним и протестов Минска против памятных вояжей Березовского к белорусским властям с деструктивными советами о том, как им вести «дела с Путиным и Россией»…

Вывод очевиден: Минск хочет прекратить доказательный, аргументированный, фактически обоснованный разговор об актах антироссийской политики Минска и следовании его в фарватере западной антироссийской пропаганды, ведущийся ИА REGNUM — и ради этого готов на любые противоправные меры.

4. Дальше идти некуда: Минск официально признал свои репрессии против журналистов политически мотивированными и призванными замолчать очевидный дрейф властей Белоруссии в сторону противников России на Западе. Мы это видим давно, говорим об этом открыто и прямо. И будем говорить об этом и далее.