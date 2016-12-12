Заявление исполняющего обязанности премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о возможности размещения на первичной фондовой бирже (Initial Public Offering, IPO) 25% акций «Корпорации нефти и газа», принадлежащих государству, стала бурной темой для обсуждения экспертов и аналитиков в Армении и Азербайджане. Дело в том, что «Корпорация нефти и газа» Грузии управляет магистральным газопроводом «Север — Юг», по которому российский газ доставляется в Армению транзитом через Грузию. Выставление же акций на бирже означает, что гипотетически их могут приобрести и азербайджанские компании. Последнее обстоятельство стало громом среди ясного неба для Армении, поскольку один из стратегически важных инфраструктурных объектов может оказаться в руках государства, находящегося в открытом конфликте с Ереваном.

Report.az Ильхам Алиев

Вопрос о выставлении на продажу магистрального газопровода «Север — Юг» не нов. Обратимся к истории. Еще в 2005 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили планировал продать активы корпорации российскому концерну «Газпром». Однако на тот период приходится подписание соглашения между Грузией и США в рамках программы «Вызовы тысячелетия», которое и заставило Грузию отложить в долгий ящик идею продажи газопровода российской компании. На этом истории о продаже не поставлен конец: правительство Национального движения реабилитировало данный вопрос осенью 2011-го, а затем и весной 2012 года, тогда процесс был приостановлен в связи с «неблагоприятным положением на рынках капитала». Согласно Квирикашвили, решение о продаже активов «зависит от соответствующей рыночной конъюнктуры». На самом деле разговоры о продаже «Корпорации нефти и газа» во многом подогревает непростая экономическая ситуация, сложившаяся в связи с девальвацией национальной валюты — лари. В настоящее время Грузия получает 150−200 млн кубических метров газа за транзит российского газа через свою территорию в Армению. Посредством продажи активов грузинским властям удастся решить в некотором смысле проблему существующего дефицита на валютном рынке, да и привлечь инвестиции. Иными словами, Грузия настроена решительно и только ждет подходящего момента и выгодного покупателя для реализации своего плана.

В качестве потенциальных покупателей в прессе муссируются компания SOCAR, «Газпром» и компании из Армении или Ирана. Однако наиболее вероятным покупателем рассматривают азербайджанскую компанию, что и вызывает большие опасения Еревана. Очевидно, что в условиях нерешенного нагорно-карабахского конфликта и возможности возобновления активной фазы военных действий покупка Азербайджаном магистрального газопровода «Север — Юг» выглядит по меньшей мере как часть сценария целенаправленной газовой экспансии Баку. В случае если азербайджанские власти получат рычаг давления на Ереван в виде способности влиять на поставки российского газа на территорию Армении, блокада последней приобретет тотальный характер. На этот счет появились комментарии экспертов, считающих, что продажа газопровода не является угрозой энергетической безопасности Армении. Так, бывший советник SOCAR, грузинский экономист Гия Хухашвили в интервью армянским СМИ подчеркнул беспочвенность опасений армянской стороны, поскольку продажа 25% акций не дает компании никаких контрольных функций, поэтому даже при желании азербайджанская сторона вряд ли сможет предпринять действия, ущемляющие коим-то образом армянские интересы. «Это коммерческие дела, и здесь нет никакой политики», — так полагает экономист.

И действительно. При покупке 25% акций газопровода азербайджанская компания станет обычным акционером, а не владельцем контрольного пакета, чтобы серьезно влиять на принятие судьбоносных для Армении решений, иными словами, преследовать политические цели. Более того, вкладывая деньги в покупку акций магистрального газопровода «Север — Юг», азербайджанская компания, по сути, инвестирует в проект, имеющий стратегически важное значение для Армении. Данные вложения опосредованно можно рассмотреть в качестве формы инвестирования в экономику Республики Армения. В настоящее время магистральный газопровод, идущий в Армению, находится на стадии изношенности, в связи с чем перманентно происходит приостановка транзита газа в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Приобретая акции, азербайджанская компания берет на себя обязательство по модернизации и ремонтным работам. Таким образом, будет вынуждена развивать и модернизировать проект стратегической важности для Армении.

Предположим, что Азербайджану все же удалось добиться покупки контрольного пакета акций. Возникает резонный вопрос: чего ожидать Армении? На первый взгляд, Азербайджан приобретет карт-бланш в данном вопросе. Но это только на первый взгляд. Ведь основное предназначение данного газопровода — транзит российского газа в Армению. Поэтому Азербайджану придется пойти на сотрудничество с Арменией. И это не все. Даже при огромном желании отключить Армению от газа и тем самым поддержать ее тотальную блокаду азербайджанской компании не удастся. Ведь выполнение взятых на себя обязательств является основой для ведения нормальной коммерческой деятельности. В случае невыполнения обязательств по функционированию магистрального газопровода Азербайджан подставляет, прежде всего, Грузию, которая также берет на себя обязательство по обеспечению транзита российского газа, и ей не нужны проблемы, связанные с ее международным имиджем: в нынешних условиях любая страна стремится позиционировать себя в качестве надежного экономического партнера. Так что сценарий неожиданного перекрытия газового вентиля в зимний период маловероятен.

Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов и потенциальное негативное развитие событий. Так, покупка акций предоставит ГНКАР возможность определять цену за транзит. Еще большим риском для армянской стороны является то обстоятельство, что азербайджанская сторона берет на себя обязательство по обслуживанию газопровода. Рассмотрим обратную сторону медали. Принимая во внимание все выше перечисленные плюсы от продажи газопровода в виде возможности его модернизации, существует большая вероятность, что азербайджанская сторона может злоупотребить своими полномочиями. Не исключен и такой сценарий, когда ГНКАР приостанавливает газопровод, скажем, на год, мотивируя это необходимостью ремонтных работ. Что может сделать в данном случае армянская сторона? Обратиться в Международный арбитражный суд. Вероятно, решение будет в пользу Армении. Однако, что делать, пока дело находится на рассмотрении? Ответ — «ждать и мерзнуть» не может исходить из интересов армянской стороны, поэтому необходимо исключить подобный сценарий.

Конечно, в случае приобретения газопровода азербайджанская сторона не решится открыто пойти на нарушение международных норм, в связи с чем развитие негативного сценария маловероятно. Тем не менее армянской стороне стоит держать ухо востро. Как-никак, живем во взрывоопасном регионе, да и имеем дело с государством, открыто пропагандирующим враждебность к Армении.