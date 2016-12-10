



Грузия

Ситуация в Грузии после парламентских выборов 2016 года ухудшается с каждым днем. Добившись конституционного большинства и возможности свободно принимать решения по любым вопросам, нынешняя власть перешла к наступательным действиям, казалось бы, нацеленным на то, чтобы с лихвой изъять с населения потраченные для победы на выборах суммы.

Национальная валюта Грузии — лари — продолжает обесцениваться, а обещания властей принять меры по ее упрочению оказывают на курс лари лишь отрицательное воздействие, вызывая еще большее его падение.

Попытки объяснить ситуацию с лари общим положением на мировых валютных рынках уже не убеждают: лари упал и продолжает падать не только по отношению к таким прочным валютам как доллар США или евро, но и к российскому рублю, азербайджанскому манату и армянскому драму. За последние полтора-два месяца лари обесценился по отношению практически ко всем валютам, курс к которым ежедневно устанавливает Национальный банк Грузии.

Валютный кризис отражается на потребительских ценах, которые растут с каждым днем, особенно в преддверии Нового года. А цены бьют по карманам основной массы населения страны, которая спустя месяц после выборов уже открыто, но пока негромко выражает недовольство нынешним правительством, и с явной ностальгией вспоминает период правления Михаила Саакашвили и ЕНД.

До 2012 года с ростом цен, пусть несоответственно этому росту, но время от времени повышались пенсии. С наступлением зимнего сезона население в течение 5 месяцев получало ваучеры в размере 20 лари на оплату части коммунальных платежей. Мизер, в сравнении с размерами платежей, но все же… Периодически, особенно в преддверии очередных выборов, власти объявляли краткосрочные программы трудоустройства, давая возможность заработать небольшие суммы домохозяйкам, пенсионерам и студентам. В период выборов щедро вознаграждали собственных активистов, заслуживая их однозначную поддержку и преданность.

После прихода к власти созданной Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта» пенсии за четыре прошлых года повысили со 150 до 180 лари, а для жителей высокогорных регионов — до 220 лари, и на этом остановились. Дальнейшего повышения не планируют, обещая провести реформу пенсионной системы. Ваучеры на коммунальные услуги действовали еще в прошлом году, а в нынешнем сезоне их отменили.

Популистские шаги прежних властей подвергались резкой критике со стороны тогдашней оппозиции, требовавшей конкретных мер по улучшению уровня жизни населения и приближению доходов к прожиточному минимуму, а одновременно и повышения этого самого минимума.

Многие из тех, кто в тот период выдвигал подобные требования, сегодня находятся у власти и, имея прочное финансовое положение, собственные требования предали забвению. Один из депутатов парламентского большинства даже упрекнул население, что оно устроило такой ажиотаж вокруг падения лари, потому что правительство, по его словам, принимает все нужные меры. Он же заверил, что цены не вырастут настолько, насколько упал лари, и на состоянии населения рост цен никак не скажется.

Заявление депутата опроверг рынок, а в его адрес посыпались обвинения, что он за предыдущие четыре года приобрел дом, участок, накопил солидное состояние, и ему беспокоиться не о чем, в отличие от основной массы, отчаянно борющейся с безработицей и инфляцией.

Судя по сложившейся в экономике страны ситуации, управлению со стороны властей она не подвергается или не поддается, а, возможно, и то, и другое. Вышедший из-под контроля лари продолжает падать, цены — расти, а положение населения — ухудшаться.

Одной из мер, которую собирается принять нынешнее правительство для выправления ситуации, станет сокращение на 10% административных расходов. После соответствующего заявления премьер-министра Грузии зазвучали комментарии со стороны руководителей отдельных министерств и ведомств об ожидаемой в их структурах оптимизации кадров и оставлении на службе лишь «опытных профессионалов». А заведующие ряда детсадов сообщили о пересмотре рациона питания детей.

На эти сообщения откликнулся премьер Георгий Квирикашвили, который пояснил, что сокращение административных расходов коснется затрат на участие грузинских делегаций во второстепенных конференциях, а не рациона детсадов и не увольнения сотрудников. Тем не менее определенной оптимизации штатов и глава правительства не исключает.

«Не обязательно, чтобы на второстепенных конференциях присутствовала половина сотрудников министерства. К сожалению, мы еще встречаемся с такими случаями, и есть расходы, которые мы можем сократить без всяких болезненных решений и без того, чтобы пропорционально сокращать штаты на 10%. Но в некоторых ведомствах нам придется осуществить и оптимизацию. В основном там, где имеем дело с функциональными реформами, и где без этого не обойтись. Но если кто-то изменит рацион детей, мы примем очень строгое решение, потому что это абсолютно неприемлемо», — заявил Квирикашвили.

Заверения главы правительства грузинскую общественность не удовлетворили, и ее представители уже составили петицию с требованием к властям «затянуть ремни» и прекратить пустую трату денег, в том числе на дорогостоящие служебные автомобили, а высвободившиеся за счет такой экономии средства направить на нужды экономики, образования и другие цели.

Помимо сокращения расходов и штатов, правительство планирует повышение налогов, в частности акциза на табачные изделия, импортируемые автомобили и горючее. Согласно разработанному властями проекту поправок в Налоговый кодекс, акциз на сигареты с фильтром увеличится на 0,6 лари, на сигареты без фильтра — повысится на 0,3 лари. Соответственно, с 1 января будущего года, в случае утверждения этого проекта, сигареты подорожают, за счет чего правительство надеется аккумулировать до 200 миллионов лари. Еще около 250 млн лари власти собираются мобилизовать в бюджете за счет повышения акциза на импорт горючего — сжиженного газа, бензина, дизельного топлива, машинных масел. С 1 января повысится акциз на импорт автомобилей, а также будет введен налог на автомобиль для тех владельцев, годовой доход которых превышает 40 000 лари. Параллельно на 60% понизится акциз на импорт гибридных автомобилей, чем правительство собирается стимулировать введение в стране экологически чистого транспорта.

Оппозиция в самом начале раскритиковала эти планы правительства Квирикашвили и предсказала негативную реакцию бизнеса на повышение акциза и падение национальной валюты. Эти предсказания частично уже оправдались.

Осуществление плана повышения налогов, конечно, отразится на бизнесе табака, автомобилей и нефтепродуктов, но бизнесмены возместят возможные убытки опять-таки за счет карманов населения: курильщиков, владельцев автомобилей, потребителей горючего.

Не менее резкие отзывы последовали на план так называемой ларизации банковских займов, согласно которому все выданные ранее, до 1 января 2015 года (правительство почему-то выбрало именно этот период), в долларах США кредиты будут переведены в лари по курсу, который на момент перевода будет на 20 пунктов ниже официального обменного курса, установленного Национальным банком Грузии. По оценке ряда экспертов, фактически правительство просубсидирует коммерческие банки, выделив им из трещащего по всем швам госбюджета 65 миллионов совсем не лишних лари. Банки от этой программы не пострадают. Им с лихвой возместят возможные убытки от процесса «ларизации». Пострадает опять-таки население, которое вынуждено нести тяжелый груз обесценивания национальной валюты, роста цен, повышения налогов.

Более того, представители оппозиции и эксперты предсказывают скорое увеличение тарифов на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию. По из разъяснению, в условиях экономического и валютного кризиса и общего роста цен энергокомпании будут вынуждены либо сократить закупки электроэнергии, а значит, ввести для населения график, либо повысить тарифы, чтобы закупать нужное для бесперебойного снабжения количество электроэнергии. Обе перспективы в равной степени больно ударят по рядовому населению, которому придется либо искать в зимний период альтернативные электроэнергии источники тепла и света, либо выкладывать из собственного скудного бюджета лишние деньги за круглосуточное энергоснабжение.

После парламентских выборов в Грузии прошло лишь два месяца. Правительство уверено в правильности проводимого им курса и пытается убедить в этом сограждан. Реальность свидетельствует об обратном…