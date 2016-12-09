



Украина. Копийка

Счетная палата Европейского союза подготовила отчет «Помощь ЕС Украине», ставший, по сути, первой всесторонней, комплексной ревизией фондов, которые использовались Брюсселем для оказания финансовой помощи Киеву. В документе, на составление которого группой аудиторов было потрачено полтора года, проанализированы сведения за период с 2007 по 2015 год. Подготовкой отчета европейские структуры решили заняться для того, чтобы оценить, насколько эффективно, грамотно, целенаправленно используются выделяемые средства, в какой мере они оказывают влияние на проведение украинских реформ. Речь идет о сумме 15 млрд долларов, пять из которых были выделены до «Евромайдана», а еще десять — уже после него, в течение 2014−2015 гг.

Сама необходимость в ревизии возникла, по словам С. Фазекаша, члена Счетной палаты ЕС, которому была поручена эта работа, после смены власти на Украине в результате «Евромайдана». В Брюсселе тогда было принято «беспрецедентно быстрое и щедрое», как его назвал высокопоставленный еврочиновник, решение о выделении Киеву денег без определения того, на какие конкретно цели, программы, реформы они выделяются. Для Евросоюза такого рода действия нехарактерны. Исключение из правил было допущено вследствие того, что в тот момент в Европе доминировало понимание того, что без европейских денег новой власти в Киеве не выстоять. «Действовать нужно было быстро, — говорит С. Фазекаш — так как возникла острая потребность в неотложной помощи, в частности, в поддержке бюджета, без чего система просто развалилась бы».

В ходе работы над отчетом, о котором идет речь, возникла необходимость проанализировать, как на Украине расходовались европейские средства до «Евромайдана», во времена президентства В. Ющенко и В. Януковича. Когда авторы документа взялись на рабочем уровне сравнивать то, что было, и то, что стало, им стало не по себе. Появились сомнения по поводу того, не были ли европейские миллиарды разворованы, не превратился ли «Евромайдан» в финансовую аферу? Проанализировав три основных направления, на улучшение дел в которых должна была бы в идеале расходоваться европейская финансовая помощь: рынок газа, система публичных финансов, борьба против коррупции, — аудиторы пришли к отнюдь не радостному выводу. Процесс реальных изменений на Украине если и идет, то крайне медленно и противоречиво. Изменения, если и есть, то едва заметные и к тому же «очень хрупкие».

Отчет Счетной палаты носит не политический, а сугубо технический характер. Кроме того, целью аудиторов была проверка не столько правительства Украины, не П. Порошенко, сколько европейских институтов. Тем не менее в нем присутствуют оценки, выходящие за рамки технической, финансовой проблематики, раскрывающие истинное положение дел на Украине после «майдана», а также тенденции его развития. Утешительного в этих оценках и выводах мало. Главные же негативы сформулированы четко и со всей ясностью. Их три. Во-первых, авторам отчета, по их собственному признанию, не хватило доказательств и фактов, подтверждающих реализацию на практике реформ, декларируемых Киевом. Красивых слов и обещаний много, реальных дел — крайне мало. Во-вторых, они пришли к выводу, согласно которому на Украине после смены власти в феврале 2014 года сохранился олигархический строй, против которого так остро, решительно выступали люди на «майдане». В документе впервые в европейской практике признан факт появления на Украине «новых олигархов», одним из которых принято считать П. Порошенко. Наконец, в-третьих, аудиторы вынуждены были признать высочайший уровень коррумпированности украинской власти, превратившийся в угрозу отношениям между Брюсселем и Киевом.

На анализ отчета Еврокомиссия отвела год. Затем Счетная палата ЕС проведет новую проверку для выяснения, что из ее рекомендаций учтено и как это повлияло на общий ход вещей. На сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом отчет в любом случае отразится уже сейчас. В свете этого Киеву следует, по мнению европейских экспертов, готовиться к испытаниям, связанным в первую очередь с ответом на главный вопрос: где деньги? Коррупция на Украине — для Европы не новость и не неожиданность, однако, если выяснится, что из 10 млрд властью было украдено все до копейки, реакция может последовать незамедлительно. И оказаться для П. Порошенко и его окружения крайне неприятной.

Недовольство Европы Киевом усиливается с каждым днем. Получая все новые фактические подтверждения, оно грозит вылиться в карательные действия или в кратко-, или в среднесрочной перспективе.