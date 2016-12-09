В отличие от новобранцев, прибывших в другие террористические группировки, желающие воевать за ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присоединившиеся к боевикам уже после их военных успехов организации в Сирии и Ираке, не так активно стремятся становиться смертниками, пишет Роберт Бекхусен в статье для War is Boring.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

К такому выводу можно прийти, если обратиться к докладу Центра по борьбе с терроризмом в Вест-Пойнт. Согласно информации, полученной экспертами, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вело подробную отчетность на всех иностранных боевиков, записывая их имена, происхождение, опыт работы и прочие сведения. Боевики также спрашивали у потенциальных террористов, что бы они хотели делать в своих рядах.

Например, и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спрашивали у новичков, хотят ли они стать боевиком или смертником. Последняя также добавила также категорию «боевика-смертника».

Удивительно, но новобранцы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляли меньшее желание становиться смертниками, тогда как в 2006—2007 годах такое стремление выражали 58% боевиков-иностранцев в рядах «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, если только 6% рекрутов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразили желание быть «боевиками-смертниками», то 89% хотели только воевать. Это связано с тем, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремилась удерживать территорию, чего добиться невозможно, если боевики начнут взрывать себя. Это не означает, что военнослужащие Ирака или Сирии могут ослаблять бдительность, поскольку атаки смертников являются постоянной тактикой террористов.

Однако ситуация меняется. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряет территории, и чего ждать после освобождения Мосула, — вопрос, который мучит умы командования коалиции. Есть опасения, что группировки уйдут в подполье и перейдут к тактике террористической войны, с которой Ирак столкнулся в 2006—2007 годах.