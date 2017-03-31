



Юлия Карнаева ИА REGNUM Мини-конференция web-разработчиков

Для программистов не существует пределов совершенства. С этим согласится как начинающий, так и профессионал. Новые «фишки» и приемы программирования возникают гораздо быстрее, чем большинство из специалистов успевает их изучить. Чтобы максимально оперативно поспевать за новыми веяниями, ИА REGNUM совместно с CompAero запустило новый проект, в рамках которого web-разработчики разных уровней смогут встречаться и обмениваться личным опытом.

У каждого разработчика — свое путешествие в кодинг и индивидуальные приемы, спасшие его от «смерти» на этом тернистом пути. Поскольку в спецтехникумах и вузах даётся лишь база, до всего остального приходится доходить самостоятельно. Частично информацию, конечно же, можно почерпнуть в сети, а также посещая масштабные конференции по web-разработкам. Однако их главный минус состоит в отсутствии живого обсуждения, тогда как формат прошедшей 7 декабря в Петербурге встречи как раз исключает этот недостаток.

«В рамках большой конференции, когда каждый доклад длится по полтора-два часа, почти отсутствует обратная связь: докладчик не имеет возможности отвечать на вопросы, а слушатели под конец мероприятия часто забывают, о чем хотели спросить в процессе. Для многих молодых разработчиков такие конференции труднодоступны в силу разных причин. Предпочтение отдается более сжатым и вместе с тем более эффективным форматам общения, когда в процессе можно опустить те или иные моменты, чтобы не тратить время впустую, и сконцентрировать внимание на других, направив докладчика в нужное русло», — пояснил ведущий разработчик ИА REGNUM Николай Птицын.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ведущий разработчик ИА REGNUM Николай Птицын

В конечном итоге, считает Птицын, такие мини-конференции могут привести к созданию некоего неформального сообщества web-разработчиков, что позволит быстрее и эффективнее обмениваться опытом. «Пять часов раз в два месяца для программиста не время. А результат этих встреч велик. К сожалению, многие большие корпорации не спешат делиться своим опытом в силу конфиденциальности работы, мы же в ИА REGNUM считаем, что накопленными знаниями необходимо делиться», — подчеркнул он.

Ключевым итогом таких встреч станет переход молодых специалистов в стан опытных разработчиков, которые не просто не совершают или совершают мало ошибок, но и думают о своих коллегах.

Так, матёрые разработчики смогут обсудить различные проблемы, компоненты и приемы программирования. А молодые программисты получат базовые навыки на примере чужого кода и увидят, как программировать, чтобы это было читаемо и удобно.

«Многие разработчики-одиночки не думают о том, что дальше их код будет обрабатываться другими людьми, что приводит к «головной боли». Доходит до того, что некоторые программисты пишут в своих резюме «умение читать чужой код». Это на сегодняшний день действительно большая проблема», — отметил Птицын в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мини-конференция web-разработчиков

Много полезного почерпнули участники встречи, в частности, из доклада Николая Птицына «Многоступенчатая разработка на нескольких серверах». Он рассказывал об особенностях, на которые следует обращать внимание при работе с высоконагруженными проектами, проектами с высокой посещаемостью, многосерверными проектами, когда один сервер не справляется и приходится выстраивать подсеть и даже несколько подсетей.

«Конспектировал практически каждое слово, потому что именно те методы и принципы организации работы, которые он описывал (процентов на 80), — это как раз то, что я хочу внедрить у нас в компании. Прежде всего, это касается настройки бэкапов, а также разделения серверов проектов от бета-сервера, чтобы ни в коем случае живые проекты не соседствовали с разрабатываемыми. Очень много мыслей осталось к размышлению по повышению безопасности работы и оптимизации процессов», — оценил опыт коллеги директор CompAero Михаил Воеводский.

По его словам, в ходе каждого доклада звучали новые полезные мысли, до которых, по тем или иным причинам, не всем еще удалось самостоятельно дойти в процессе своей работы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Программист ИА REGNUM Сергей Старков

«Фишки» объектно-ориентированного программирования в JavaScript участникам прошедшей встречи представил программист ИА REGNUM Сергей Старков. «Он говорил о видах программирования на JS: это то, к чему я через боль и мучения так или иначе уже пришел, но, что такое прототипный подход, до сих пор не знал, еще не добрался», — отметил Михаил Воеводский.

Сам Воеводский рассказывал об алгоритмах сжатия скриптов на примере компонента MinifyX фреймворка ModX. Тему верстки пиксель в пиксель, которая на сегодняшний день является корпоративным стандартом для многих фирм, на встрече подняла программист ИА REGNUM Людмила Зайцева.

От ее коллеги из CompAero Николая Волкова прозвучали доклады «WebGL: будущее сайтов на примере интернет-магазинов» и «SCSS: преимущества над LESS». «Доклад о WebGL — это абсолютно новая интересная технология. Области ее применения крайне широки, интернет-магазины — далеко не единственная сфера. Другое дело, что поскольку это новая технология, она, как и любое новое, пока плохо изучена, и писать под нее довольно сложно из-за того, что нет нормальной документации», — отметил Николай Птицын.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Программист ИА REGNUM Людмила Зайцева

Выросло из прошедшей встречи и несколько новых тем: защищенности приема-передачи информации, более углубленного изучения высоконагруженных проектов.

«Независимо от тем докладов, профиля специалиста, такие встречи, безусловно, важны. Каждому участнику необходимо, пускай не углубленное знание, но хотя бы понимание особенностей работы всех сторон процесса, чтобы сделать его более эффективным. Ошибки всегда возможны, но нужно исключать хотя бы «детские» ошибки», — отметил Михаил Воеводский.

«Хотелось бы, чтобы такие встречи не просто продолжались, но и расширялись за счет участия новых людей со своими идеями и опытом, а также, оставаясь в том же дружелюбном формате, выходили за пределы небольшого зала для коворкинга в более широкие аудитории», — подытожил организатор встречи Николай Птицын.

Полезная информация из докладов участников конференций будет опубликована и доступна разработчикам на профессиональных ресурсах.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Участники конференции

ИА REGNUM будет проводить подобные встречи и делиться своими технологическими наработками в будущем. Приглашаем всех желающих к сотрудничеству. Ближайшее мероприятие состоится весной 2017 года.