Действия избранного президента США Дональда Трампа, который, с одной стороны, проводит телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь, а, с другой, назначает Терри Бренстеда на пост посла Вашингтона в Пекине, свидетельствуют о том, что нельзя однобоко судить о позиции его команды в отношении Китая, сообщает Global Times.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

Издание отмечает, что 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что после своей инаугурации он назначит Терри Бренстеда на пост следующего посла США в Китай. Бренстед, поддерживающий отношения с Китаем на протяжении долгого времени, является «идеальной кандидатурой» на этот пост, как заявил сам Трамп.

Губернатор штата Айова Бренстед принимал Си Цзиньпиня в 1985 и 2012 годах, несколько раз ездил в КНР с официальным визитом, а также удостоился эпитета «старый друг» Китая со стороны МИД страны 7 декабря. Его номинация, таким образом, имеет большое значение.

Недавний телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь и сообщения в Twitter относительно вопросов вокруг Южно-Китайского моря вызвали беспокойство о возможной враждебности в китайско-американских отношениях после его инаугурации. Его шаг вызвал критику как в США, так и в КНР. На двусторонние отношения легла тень. Однако назначение Брендстеда может некоторым образом облегчить ситуацию. Некоторые считают, что этот шаг стал попыткой достигнуть баланса в команде Трампа, которая готова идти на диалог и сотрудничество с Пекином.

Хотя многие отмечают, что отношения между двумя странами не могут стать ни лучше, не хуже, последняя неделя показала, что общественное мнение может очень серьезно воспринять тот или иной вопрос в двусторонних отношениях.

Трамп — эксперт в том, что касается создания волн. Его лента в Twitter интригует больше, чем пресс-релизы Государственного департамента или Пентагона. С её помощью ему удалось приковать внимание почти всего мира к дипломатии США еще до того, как он пришел в Белый дом. Его сообщения, приправленные бравадой, в этой социальной сети нужно тщательно разбирать.

Назначение Бренстеда, без сомнения, пойдет на пользу американо-китайским отношениям, поскольку важно, чтобы посол испытывал теплые чувства к Китаю и понимал его при продвижении двухсторонних отношений, а не придерживался стереотипов и предубежденности.

Пекин, подчеркивает издание, не может ожидать слишком многого от этого назначения. Несмотря на всю свою важность, посол США не может определять и принимать решение о политике его страны по отношению к Китаю. Такая политика в большей степени зависит от Белого дома, Государственного департамента и Пентагона. Однако он может посодействовать тому, чтобы эта политика осуществлялась спокойным образом.

Важнее то, как отвечать на вызовы, возникающие с приходом Трампа. Китаю нельзя поддаваться на агрессивную тактику президента-республиканца и делать из него соперника, которого сложно победить. Но и Пекин не может пойти на самоуспокоение, считая, что номинация Бренстеда приведет к светлому будущему в американо-китайских отношениях.

Для бизнесмена, ставшего президентом, важны только результаты. Такой расклад, при котором побеждают обе стороны, для Трампа более привлекателен, чем когда все в проигрыше. Поэтому самым лучшим способом вести с ним отношения станет — позволить ему и его команде понять, где именно проходит черта.