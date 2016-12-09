Дороги

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал феноменальное объяснение решению отменить ликвидацию государственной компании «Автомобильные дороги Украины» («Укравтодор»), о чём сообщалось в конце ноября. Выступая на заседании правительства, министр заявил что «…на сегодня альтернатива на рынке дорожных услуг относительно выполнения таких работ отсутствует». Иными словами, компанию начали ликвидировать до того, как поняли, что заменить её на рынке некем: 90% работ по эксплуатационному содержанию автодорог общего пользования выполняют дочерние компании предприятия. Напомним, что решение о ликвидации ГАК «Автомобильные дороги Украины» было принято правительством Арсения Яценюка летом 2015 года.

Также глава Мининфраструктуры озвучил объёмы финансирования, которые, по его мнению, необходимы, чтобы привести в порядок автодороги Украины: «Дорожный фонд разрушен, нам необходимы ежегодные вливания по меньшей мере 50 млрд грн [1,92 млрд долл — Ред.], чтобы мы имели эффект в течение 10 лет и совершенно европейские стандарты. Над этим мы и работаем, создав государственный дорожный фонд, аккумулируя средства из всех источников, которые можем получить, чтобы восстановить транспортные сети Украины». Однако, по состоянию на сегодня украинским дорогам «светит» в лучшем случае только 6,6 млрд грн: 14,1 млрд грн заложено в бюджете, однако 7,3 из них уйдут на оплату долгов «Укравтодора» за предыдущие годы. Есть ещё созданный правительством Дорожный фонд, наполняемый за счёт сверхплановых поступлений от таможенных платежей, однако планировать такие поступления трудно. «Если фонд заработает так, как было обещано, то в 2018 году мы будем иметь хотя бы 25 миллиардов гривен, то мы начнем ремонтировать дороги капитально, и это будут очень большие перемены», — цитирует пресс-служба «Укравтодора» своего главу, поляка Славомира Новака. Как нетрудно заметить, это лишь половина от того финансирования, о котором мечтает глава Мининфраструктуры. К тому же, рассчитывая на 50 млрд грн, чиновник, конечно же, имеет в виду текущий курс гривны к доллару. А каким он будет в 2018 году (не говоря уж про расстояние в 10 лет), прогнозировать не возьмётся никто.

Естественное решение в такой ситуации — экономить. Один из способов недавно озвучил вышеупомянутый Славомир Новак. Он отметил, что строительство дорог с бетонным покрытием на Украине будет вестись, однако не везде: «Бетон действительно более прочен и служит дольше, чем асфальтобетон, но его стоимость значительно дороже асфальтобетона, и затраченные на строительство средства не окупятся. Именно поэтому строить их где-то, кроме портовых регионов, — это выбрасывать деньги на ветер. Сегодня же нам нужно считать каждую копейку и экономить, поскольку дорожная отрасль работает в условиях хронического недофинансирования». Такое заявление распространила пресс-служба компании. Первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов во время недавней пресс-конференции подтвердил, что в министерстве «изучают» экономическую целесообразность такого строительства.

Второй метод — ранжирование дорог и ремонт лишь наиважнейших: «Акцент в первую очередь делается на дорогах государственного и местного значения. То есть на важных маршрутах, соединяющих между собой города и имеющих большое значение для социально-экономического развития регионов и страны в целом», — продолжает пояснять стратегию компании Новак. Под важными маршрутами, как нетрудно догадаться, следует понимать в первую очередь экспортные и транзитные коридоры.

Румыния в 2017 году начинает строительство автодороги Порубное — Сучава — Сирет, которая соединит Украину с румынскими автотрассами, идущими на Будапешт. Протяжённость новой дороги составит более 100 км (свыше 60 — по территории Украины), стоимость проекта — 487 млн евро. Планируется, что строительство будет завершено к началу 2020 года.

А вот кредит от Будапешта на ремонт трассы М-24 (Берегово — Мукачево) уже согласован Гройсманом по итогам визита украинского премьера в Венгрию в конце ноября.

Вообще же в правительстве полны оптимизма. Так, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец и вовсе считает, что на Украине кардинально изменилась стратегия финансирования отрасли: «Прошлый год стал Рубиконом, через которые прошли дорожники, ведь было минимум финансирования. В прошлом году оно составляло 37% от минимальной потребности. Это наложило свой отпечаток на работу». Впрочем, в данном случае этот оптимизм скорее местечковый. В Харьковской области с дорогами действительно не всё плохо. Более того, в 2016 году там отремонтировали 42% дорог, которые в этом нуждались. Объясняется это довольно просто. Вместе с падением экспорта в Россию Харьковская область постепенно утрачивает своё значение важной транспортной артерии. Если даже в 2015 году экспорт в РФ был на уровне 5 млрд долл. то в этом году он имеет шансы не преодолеть даже отметку в 3,5 млрд. Нагрузки на дорожное полотно снижаются, ремонтировать проще и дешевле. При достаточном уровне финансирования в ряде областей дороги действительно можно будет приблизить к европейским стандартам, как это обещает Омелян. Осталось решить проблему: как обеспечить финансирование ремонта в условиях постоянно снижающихся экспортных поступлений.

Железная дорога

Министр инфраструктуры Владимир Омелян продолжает конфликтовать с главой «Укрзализныци» поляком Войцехом Балчуном. Причина всё та же — отсутствие зримых результатов реформирования компании: «Ключевая задача господина Балчуна — это работать. Политика — это не его, его — это работа и ее результат. Пока что ожидаемого результата я не вижу. У нас прошло 7 месяцев работы, и тех существенных сдвигов, которые были обещаны им самим, и тех сдвигов, которые требовало Мининфраструктуры, к сожалению, пока что не достигнуто», — заявил Омелян в эфире «Эспрессо.TV». Балчуна до поры выручает то обстоятельство, что он — протеже премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Которому, конечно же, не хочется признавать тот факт, что его назначенец банально не справляется с обязанностями. Поэтому пока что Гройсман, затрагивая проблемы «Укрзализныци», предпочитает валить их на своего предшественника времён Виктора Януковича (Николая Азарова), как он это сделал в начале декабря на встрече с представителями бизнеса. Далее премьер действует по классической схеме: «В следующем году мы закажем 9 тысяч вагонов, локомотивы, пассажирские вагоны». Для примера: в августе этого года завод «Азовмаш» заключил контракт на поставку 3 тыс. вагонов и полувагонов в Иран. Точная стоимость контракта неизвестна, однако она превышает 100 млн евро. Т. е. только для закупки вагонов правительству придётся предоставить «Укрзализныце» целевое финансирование (или гарантировать её кредитные обязательства) на сумму 300−350 млн евро, или 9−10 млрд грн. Это немало для компании, показавшей всего 1,2 млрд грн чистой прибыли за январь — июнь 2016 года.

Интересно, что Омеляну приходится высказывать свои претензии к Балчуну в телеэфире, а не на личной встрече с главой правительства — министр транспорта жалуется, что не может попасть к Гройсману на приём.

Поддавливают на Балчуна и в Верховной раде. Так, комитет парламента по вопросам транспорта на своем заседании 7 декабря обсудил деятельность ПАО «Укрзализныця» и принял решение повторно заслушать отчет руководства компании через три месяца, весной 2017 г., информирует глава комитета Ярослав Дубневич. «Нынешний год оказался для «Укрзализныци» критическим — это признал и присутствующий Войцех Балчун… Состоялся некий стресс-тест. Прозвучало много критических замечаний в адрес руководящего менеджмента. Комитет принял озвученную информацию к сведению, и было принято решение дать железнодорожникам еще три месяца и заслушать их весной. Надеюсь, в новом году ситуация улучшится: и поездов станет больше, и вагоны будут опрятными и новыми, и цены не очень шокирующими», — сообщает Дубневич.

Пресс-служба Европейского инвестиционного банка сообщила о том, что решение о предоставлении Украине кредита на сумму 150 млн евро для модернизации железной дороги в южных областях окончательно принято. Деньги Украина получит в ближайшее время. Однако кредит покроет лишь половину затрат проекта, остальные правительству придётся выложить из собственного кармана.

«Пессимистический сценарий предусматривал повышение тарифа на 2017 год на 44%. Оптимистический — 25%. Я сразу опровергну — это повышение не составит 35%. Наша рекомендация — около 20%», — прояснил для телеканала ТСН Войцех Балчун слухи о том, как вырастет стоимость билетов в 2017 году. В качестве причины поляк дежурно ссылается на инфляцию. Подсластит «пилюлю» решение разделить повышение на две части: билеты подорожают на 10% в начале и в конце года.

Как сообщалось ранее, подорожают не только пассажирские, но и грузовые перевозки, что уже вызывает протест экспортёров: «Такой подход приведет к тому, что скоро нечего будет возить. Химики считались вторыми по объему перевозок после металлургов. У нас резко упали перевозки, а в себестоимости продукции резко, с 2,9 до 7% выросла доля перевозок. Но прежде чем говорить о повышении тарифов, покажите, как вы боретесь с коррупцией. Мы сейчас карбамид не возим, упали объемы производства аммиачной селитры, аммиак не возим. За счёт чего будет работать железная дорога?» — возмущается президент «Союза химиков Украины» Алексей Голубов.

Аэропорты

Приход лоукостера Ryanair на Украину анонсировал генеральный директор компании «Мастер-Авиа» Алексей Яковец в комментарии порталу UBR.ua: «Я открою маленькую коммерческую тайну. Действительно, мы ведём переговоры с компанией Ryanair на предмет начала полетов из аэропорта «Киев» (Жуляны). Но системному перевозчику, которым является компания, одного города Киева для осуществления бизнес-планов мало. Нам известно, что аэропорт «Львов» тоже ведет с ними переговоры». Ожидаемое начало навигации — конец следующей осени.

Пока Ryanair только готовится зайти в «Киев», турецкий лоукостер Pegasus уже начал регулярные перевозки по маршруту Анкара — Киев. Причём столичный аэропорт стал для компании не первым, а четвёртым городом, в который она совершает рейсы (после Запорожья, Львова, Харькова).

В феврале 2017 года к турецкой компании присоединится польская LOT, о чём рассказал на пресс-конференции директор по корпоративным коммуникациям авиакомпании Адриан Кубийски: «…На сегодняшний день мы единственный перевозчик из ЕС, который предложил ежедневные рейсы из этого аэропорта в Варшаву».

Украинская сторона в лице компании «Украэрорух» окончательно отказала Белоруссии в возмещении ущерба, связанного с возвратом белорусского судна в аэропорт вылета («Борисполь», Киев) под угрозой применения силы. Этот инцидент имел место 21 октября 2016 года и был связан со стремлением Службы безопасности Украины побеседовать с одним из пассажиров рейса Киев — Минск. Украинская сторона долгое время отрицала факт угроз, из-за чего «БелАвиа» пришлось обнародовать запись разговоров в кабине пилотов. Однако даже после этого в «Украэрорух» не признают себя виноватыми и считают, что претензии выдвинуты не по адресу.

Владислав Ильин, коммерческий директор по авиационной деятельности Международного аэропорта «Харьков», дал интервью журналистам «Громадське ТБ», из которого следует, что не только столичные аэропорты могут увеличивать пассажиропоток: «Мы стараемся работать над предложением максимально широкой маршрутной сети, чтобы харьковчане не были вынуждены ездить в другие аэропорты и пользоваться услугами не харьковского аэропорта. Привязка идет к открытию новых направлений. Если он (перевозчик) все-таки открывает новое направление, то получает скидки, которые позволяют авиакомпании максимально быстро выйти на уровень прибыльности». Подобная практика привела к увеличению пассажиропотока в аэропорту Харькова на 60% (по итогам января — сентября 2016 года).

В скором времени у украинских аэропортов может появиться дополнительная функция — служить местом жительства для заезжих реформаторов. Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что будет жить в аэропорту (не уточнил, в каком) в случае, если украинский суд лишит его гражданства Украины. Дело в том, что в таком случае Саакашвили окажется апатридом — грузинского гражданства его лишили ещё раньше.

За январь — ноябрь 2016 года пассажиропоток через аэропорты Украины составил 11,843 млн пассажиров, из которых 7,582 млн пассажиров перевезли украинские авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объемы пассажирских авиаперевозок на Украине выросли на 29%. Примерно аналогичный рост продемонстрировал пассажиропоток украинских авиакомпаний — 29,2% по сравнению с январем — ноябрем 2015 года. Большая часть пассажиропотока как в аэропортах, так и в авиакомпаниях приходится на международные перевозки: 10,358 млн пассажиров в аэропортах и 6,854 млн пассажиров в украинских авиакомпаниях.

Порты

Небольшой порт Белгород-Днестровский в Одесской области (318 тыс. тонн перевалки за январь — июль), по словам Владимира Омеляна, на грани остановки. Максимум через два года он будет вынужден прекратить работу из-за сильного заболачивания.

МТП «Черноморск» старается идти в ногу со временем. Сегодня это означает инвестировать в строительство зерновых терминалов. Именно этим в порту и намерены заняться в ближайшее время. Мощность терминала составит 5 млн тонн зерновых в год. Следует отметить, что этой осенью уже не менее пяти портов Украины выступили с похожими заявлениями. Это создаёт на рынке угрозу перепроизводства, т. е. может возникнуть ситуация, когда вводимые объёмы хранения превысят экспортный потенциал Украины. Инвестором строительства, которое планируют завершить в 2018 году, является украинская компания «Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортёр растительного масла.

Администрация морских торговых портов Украины приводит оперативные данные по ситуации в портах за январь — ноябрь 2016 года. Совокупное падение грузооборота составило 7,5%. В абсолютных величинах речь идёт о падении перевалки на 8,25 млн тонн. Пальму первенства по-прежнему держат порты Большой Одессы (МТП «Черноморск», МТП «Южный», Одесский МТП), на которые приходится 67,3% грузооборота. Львиная доля этого падения (6,6 млн тонн) приходится на МТП «Южный», который в январе — ноябре 2016 года снизил перевалку на 17,6%, до 36,24 млн тонн.

Профильный министр Омелян объявил портовикам выговор: «Все то, что происходит сегодня в Ассоциации морских портов Украины (АМПУ), перешло все возможные границы приличия, прозрачности, эффективности — вернее, с приставкой «не». Первый вопрос — это адекватное руководство. Второй — изменение функционала». Кроме того, министр завуалированно пообещал уволить часть сотрудников Ассоциации морских портов Украины уже с 2017 года.

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