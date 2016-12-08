Существует шанс, что благодаря антиглобалистской риторике избранного президента США Дональда Трампа страны Юго-Восточной Азии будут вынуждены стремиться к большему сотрудничеству с Китаем, сообщает Global Times.

moorpheus Море. Острова

Так, 8 декабря премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, как передает Bloomberg, «предупредил о риске возвращения протекционизма, в то время как страны Юго-Восточной Азии готовятся к возможному ужесточению торговых барьеров в США». С учетом обещания Трампа вывести США из Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), вполне понятным является то, что Вьетнам — потенциально самый большой выгодополучатель от соглашения о свободной торговле — выражает опасения относительно негативного влияния от провала ТТП на экономику страны. Если США откажутся от ТТП и установят торговые барьеры, по экономике Вьетнама, в значительной степени ориентированной на экспорт, будет нанесен удар.

Похожая ситуация складывается и в случае с другими странами Юго-Восточной Азии, также стремящимися к глобализации. Из-за того что ограниченные внутренние рынки не всегда генерируют достаточно спроса для поддержания экономического роста, такие страны могут пойти на сближение с Китаем из страха перед возвращением протекционизма в США. Некоторые страны, в том числе Филиппины, уже начали движение в этом направлении.

Отношения Китая с Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), зашедшие в тупик в июле по вопросу Южно-Китайского моря, возвращаются в норму. И несложно представить, что стратегическое партнерство между КНР и АСЕАН начнет набирать обороты на фоне того, как Китай будет по-прежнему наращивать свои инвестиции и экономическое присутствие в регионе.

Многие высказывают надежды, что конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море сможет оказать влияние и на Восточную Азию и помешать укреплению Китая, но их ждет разочарование.

Обе стороны неизбежно ждут новые вызовы на пути взаимного сближения. Китай и большинство государств Юго-Восточной Азии являются странами с ориентированными на экспорт экономиками, стремящимися разведывать новые рынки. Это может привести к конкуренции, однако благодаря проводимым в стране реформам Китай стремится стать страной, чья экономика ориентирована на внутреннее потребление, а также стать рынком сбыта для стран Юго-Восточной Азии.

Пока непонятно, заключает издание, каким образом Китай сможет заполнить пустоту, которая образуется, если США откажутся от своей роли лидера свободной международной торговли. Очевидно тем не менее то, что Китай будет сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии для противодействия протекционизму США.