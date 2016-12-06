Несмотря на все проблемы, с которыми сталкиваются страны — члены Евросоюза, чиновники европейского блока по-прежнему направляют «Титаник» ЕС прямым курсом на скопление айсбергов. И в сложившейся ситуации ставку нужно делать на айсберг, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

robynm Айсберг

Не так давно канцлера Германии Ангелу Меркель называли последним поборником либеральных западных ценностей. От неё даже ожидали, что она сможет сдержать нового президента США Дональда Трампа, однако все эти ожидания остались неоправданными, после того как она поддержала запрет ношения паранджи.

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Вместо того чтобы быть защитником Запада, Меркель оказалась западным политиком, она не смогла устоять перед нелиберальным потоком, захлестнувшим и ФРГ, и остальной ЕС. Корабль постмодернистского Европейского союза, который должен был, как предполагалось, вывести ретроградное простонародье в прогрессивную новою эру, налетел на мель и заполняется медленно водой. И спасти ЕС от утопления может оказаться невозможным.

Если первоначальная версия ЕС принесла процветание своим членам, то еврократы, деловые, политические, научные и журналистские элиты захотели большего — сделать из ЕС мировую державу, но особого, постмодернистского характера. ЕС превратился в консолидированное правительство, подавляющее нормальную обеспокоенность стран и регионов, обращая незначительное, если вообще какое-либо, внимание на желания европейских народов.

Поначалу у еврократов получалось делать по-своему — разрушить исторически сложившиеся различия, добавить сложных законов, превратить коммерческий союз в союз по распределению и многое другое. И все это во имя солидарности. Ради этого они стали относиться к свободному передвижению людей так же, как и движению капитала, несмотря на абсолютно разные последствия этого. Они отбросили все протесты как исходящие от непросвещенных мракобесов.

Еврократы настаивали на расширении ЕС и включении в него стран с очень разными политическими, религиозными и социальными традициями и ценностями, призвали дать больше полномочий организации с тремя председателями, ни один из которых не был избран народом, а также избранным парламентом, который не может ни принять бюджет, ни написать законопроект. Если жители блока выступали против общей конституции, нужно заменить её договоры, если граждане одной из стран выступят против такого договора, нужно провести голосование еще раз. И многое другое.

Дело не в том, что цели и ценности ЕС непривлекательны, просто попытки создать первую постмодернистскую империю против воли собственного народа являются вызовом принципам самоуправления. Граждане стран — членов ЕС вправе высказывать обеспокоенность своим обществом. Более того, европейский постмодернистский проект оказался политически несостоятельным. Если умеренные и центристские силы не смогли представлять интересы своих народов, эти народы найдут других, пусть и менее респектабельных, политиков. И именно это и происходит по всему ЕС.

По всему континенту вздохнули с облегчением, когда оказалось, что лидер крайне правой Австрийской партии свободы Норберт Хофер получил «только» 46,7% голосов избирателей. В Италии премьер-министр потерпел крах на референдуме о реформах и был вынужден уйти в отставку. И теперь крупные партии подумывают о возможности пересмотра законодательства страны в области выборов, чтобы избежать триумфа движения «Пять звезд». Тем не менее все три оппозиционные партии, в том числе «Италия, вперед!» и «Лига Севера», выступают за выход из еврозоны.

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Перед Грецией маячит очередной экономический кризис. Страна не осуществила почти никаких серьезных реформ, а прошлая помощь со стороны Франции и ФРГ была нужна больше для защиты французских и немецких банков, а не простых европейцев. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас готовится пойти на очередные раунды мер жесткой экономии.

Политика Франции неуклонно движется в правую сторону. Президент Олланд, чья поддержка составляет менее 10%, не выставляет свою кандидатуру на следующих выборах. Его партию уже списали со счетов, и большинство экспертов пророчат выход во второй тур лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Вероятным победителем называется Франсуа Фийон, социальный консерватор, поддерживающий экономические реформы и выступающий за традиционные ценности. Тем не менее победа Ле Пен больше не считается невозможной.

И, наконец, Германия, лидера которой New York Times месяц назад назвал «последним сильным защитником Европы и трансатлантического альянса», а также «последним поборником либерального Запада». Но это было до того, как она вместе с политиками Бельгии, Болгарии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Швейцарии стала делать шаги против жителей-мусульман.

Популистские и националистические течения распространены повсюду: в Чехии, Финляндии, Венгрии, Литве, Нидерландах и Польше. Устоявшиеся правящие партии ждал провал в Португалии и Испании. Бельгия едва сдерживается как страна, тогда как избиратели Соединенного Королевства проголосовали за выход из ЕС.

В самой Великобритании складывается непростая ситуация. Появляется возможность проведения еще одного референдума о независимости. Лейбористская партия возвращается к социальной политике тех времен, когда страна была «больным человеком Европы». Лидер Консервативной партии страны Тереза Мэй отказалась от подхода Маргарет Тэтчер к национализму и социальному консерватизму. Если ЕС выдвинет Лондону строгие требования по Brexit, Великобритания может избрать путь жесткого же выхода из ЕС, тем самым отстранившись от континента.

Иными словами, столь превозносимый Европейский проект дышит на ладан. Дело не только в «экономическом разочаровании», как отмечает New Yorker, но и в том, что фундамент, на котором создавался ЕС, изменился. Прежде он был свободным союзом европейских государств, сотрудничавших для достижения общих целей, однако впоследствии он превратился в консолидированное континентальное государство, управляемое деспотической бюрократией, мало озабоченной тем, чего хотят народы Европы.

Таким образом, либерализм, по меньшей мере в его классической форме, отчаянно нуждается в защитнике, однако это будет не Ангела Меркель, как и не сыграть эту роль ЕС. Народные течения движутся в противоположном направлении. Вопрос сейчас не в том, как быстро появится постмодернистская континентальная держава, а какая форма континентального правительства сможет выжить дольше.