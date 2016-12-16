Узбекистан подвел итоги президентских выборов. Сенсации не произошло — как и прогнозировало в конце августа ИА REGNUM, новым главой государства стал Шавкат Мирзиёев, руководивший страной после смерти Ислама Каримова. За него, по данным ЦИК, проголосовало 88,61% пришедших на избирательные участки граждан.

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Какой станет политика Шавката Мирзиёева в отношениях с соседями — повторит ли он подходы Ислама Каримова или пойдет на решительные шаги, чтобы «разморозить» отношения с соседями по региону? Ответа пока нет.

Для Киргизии приход к власти в Узбекистане нового человека дает шанс на улучшение непростых отношений двух стран. Если новый руководитель Узбекистана найдет общий язык с руководством Киргизии (что не факт), отношения могут потеплеть сразу в нескольких направлениях.

Пограничный вопрос

Тема делимитации спорных границ остается насущной в киргизско-узбекских отношениях с момента распада СССР.

Граница, разделяющая Киргизию и Узбекистан, проходит по густонаселенной Ферганской долине, ее длина — 1378 километров.

Ситуация сложная — помимо 58 спорных неделимитированных участков отношения между странами осложняют анклавы Сох и Шахимардан. Оба юридически принадлежат Узбекистану, находясь при этом внутри территории Киргизии. Причем в Сохе подавляющая часть населения — этнические таджики, а в Шахимардане — узбеки. Но и это не все — есть и киргизский эксклав Борух, который находится на территории Андижанской области Узбекистана.

Неурегулированность границ, большое количество населения и малое — ресурсов (в Ферганской долине земля и поливная вода являются дефицитом) регулярно становятся причиной или поводом для конфликтов с использованием оружия.

В последние 6 лет работа киргизско-узбекских межправительственных комиссий, призванных решить пограничный вопрос, была фактически заморожена.

Лишь после смерти Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева ситуация начала сдвигаться с мертвой точки.

2 октября 2016 года впервые за последние годы киргизская правительственная делегация из 130 человек посетила узбекский город Андижан, 26 октября — в ходе ответного визита узбекская делегация (140 человек) приехала в Ош. В обоих случаях встречи гостей проводились подчеркнуто радушно — с «хлебом-солью» и выступлениями артистов.

В начале ноября появилась информация, что позиции киргизской и узбекской сторон по 49 из 55 спорных участков границы согласованы.

А между тремя приграничными областями Киргизии (Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской) и Узбекистана (Андижанской, Ферганской и Наманганской) будут проводиться ежемесячные встречи для обсуждения насущных проблем жителей приграничья.

Водный вопрос

Распределение водных ресурсов — одна из ключевых и наиболее острых тем во взаимоотношениях между Киргизией и Узбекистаном. Тот, кто контролирует объем стоков в Ферганской долине, имеет серьезный рычаг для влияния на ситуацию. Выигрышное положение здесь у Киргизии и Таджикистана — на их территориях формируется сток основных рек. Более сильные в военном и экономическом отношении Узбекистан и Казахстан находятся ниже по течению, но при этом потребляют основной объем стоков.

Любые действия Киргизии и Таджикистана, которые могут усилить их контроль над стоками (например, посредством строительства ГЭС) сталкивается с ярко выраженной негативной реакцией находящихся ниже по течению Казахстана и, особенно, Узбекистана.

Аналогично — со спорами вокруг ирригационных объектов — насосных станций, каналов, водохранилищ. В случае с Киргизией одним из объектов многолетних споров является Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище. Объект и находится на территории Киргизии, но Ташкент заявляет о праве контролировать его деятельность, поскольку водохранилище было построено в 1954 году Узбекской ССР. Водохранилище, охраняемое узбекскими силовиками неоднократно становилось предметом споров и конфликтов между странами. Его статус до сих пор не урегулирован.

Региональная безопасность

Ферганская долина, разделенная между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, является наиболее плотно заселенным регионом в Средней Азии. Именно эту территорию специалисты относят к одной из наиболее взрывоопасных. Перенаселенность, бедность, низкий уровень образования, дефицит воды, пахотных земель, пастбищ, коррумпированность и низкий профессиональный уровень чиновников и сотрудников правоохранительных органов, нарастающее присутствие радикальных религиозных течений — все это создает гремучую смесь, способную в короткий срок взорвать долину и сделать ее источником нестабильности региона на долгие годы.

Следует также отметить, что значительная часть отправляющихся воевать на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жителей Средней Азии проживали именно в Ферганской долине.

Сдвинуть с мертвой точки

Без сомнения, внешнее деструктивное влияние на регион имеет место, однако основной массив проблем порожден внутренними причинами. Они же создают благодатную почву для роста рисков.

Приход Шавката Мирзиёева к власти в Узбекистане может сдвинуть с мертвой точки и придать импульс киргизско-узбекскому сотрудничеству. Устранение хотя бы части перечисленных выше проблем могло бы дать Средней Азии заметный импульс к развитию и снижению напряженности, повышению доверия между странами и, кто знает, переходу от враждебности и противостояния к взаимовыгодному сотрудничеству.

При реализации оптимистичного сценария речь может идти об активизации торговли, реализации мероприятий, направленных на снижение рисков межэтнических столкновений, а также о предотвращении роста радикализма в регионе.

В идеале, Узбекистан и Киргизия, а также остальные страны региона могли бы взяться за совместную реализацию крупных инфраструктурных проектов — строительство транспортных коридоров, «сшивающих» раздробленный регион воедино, а также возведение ирригационных и энергетических объектов.

Одним из вариантов могло бы стать создание совместного консорциума по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Киргизия представляет доступ к площадке для строительства, Казахстан и Узбекистан — финансовые ресурсы. Совместное управление каскадом могло бы удовлетворить интересы каждой из сторон — Киргизия получает столь необходимую ей энергию, Казахстан и Узбекистан, уравновешивая друг друга, контролируют каскад ГЭС, чтобы тот работал в ирригационном режиме.

Первые действия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева дают повод для осторожного оптимизма, возможно, он действительно намерен и сможет изменить к лучшему отношения с соседями. Результат его действий станет ясен позже, пока что большинство новых узбекских инициатив является лишь заявлениями и в жизнь не воплощены.