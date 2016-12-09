Как и предполагало ранее ИА REGNUM, встреча в формате 2+3 (Азербайджан, Армения + Россия, США, Франция) на уровне глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в формате заседания Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Гамбурге не состоялась. Для так называемого «второго дыхания» у Баку и Еревана не оказалось ни сил, ни возможностей. При этом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что, с одной стороны, «нынешняя ситуация вокруг конфликта в Карабахе является опасной, ситуация может ухудшиться в любое время, статус-кво не может быть устойчивым», с другой — заявил, что Баку высоко оценивает дискуссии, проведенные президентами Азербайджана и Армении на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, призвал «сохранить эту динамику, сделать это немедленно» Минской группы ОБСЕ. Наконец, в-третьих, Мамедъяров вновь озвучил позицию Азербайджана: «Вывод войск Армении из оккупированных территорий основан в подходах соответствующих резолюций Совбеза ООН».

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

И как всегда образовал систему аллогизма. Третья позиция не имеет ничего общего с первой — венскими и санкт-петербургскими соглашениями, которые не были подписаны Азербайджаном, и которые предусматривают введение на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. То есть, переговорная повестка предполагаемой в Гамбурге встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении казалась непроработанной. Поэтому по-прежнему верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини решила напомнить: «Мы все еще надеемся на выполнение достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил: «Верность достигнутым ранее договоренностям играет главную роль в решении других сложных проблем, включая Нагорно-Карабахский конфликт». В этой связи Россия и США обратились к президентам Армении и Азербайджана с призывом начать прямые переговоры по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление обнародовали внешнеполитические ведомства обеих стран.

В документе министр иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Джон Керри призвали президентов Армении и Азербайджана начать переговоры по урегулированию карабахского кризиса. К американо-российскому документу присоединилась Франция. Но таких или аналогичных призывов и ранее было немало и всякий раз по разным причинам диалог конфликтующих сторон срывался. Да и вообще, на наш взгляд, после апрельской войны в Нагорном Карабахе если бы не давление госсекретаря США Керри, президенты Азербайджана и Армении вряд ли бы на контакт в Вене. Кстати, на это открыто намекнул в Гамбурге глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о «тупике в переговорах». «Я не хочу показывать пальцем, но за это отвечают те, кто вызвал конфликт в апреле этого года, в результате чего пострадали много людей», — ответил Штаймайер азербайджанскому журналисту. По его словам, «если бы ОБСЕ не смогло бы добиться деэскалации, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой. Сопредседатели работают для возобновления переговоров, но это нелегко сделать после апреля». При этом Штайнмайер отметил, что «хотел бы, чтобы стороны конфликта были бы более открыты и больше хотели бы достичь компромисса, но ОБСЕ не может заставить их, а может лишь подготовить почву для этого». Но если говорить об открытости, которая действительно необходима в переговорном процессе по урегулированию конфликта, то Минская группа ОБСЕ могла бы и сама придавать большей гласности хоть какие-нибудь детали этих переговоров чтобы сузить возможности конфликтующих сторон манипулировать информацией, придавать ей разную, часто противоположную оценку, выхолащивать дипломатию в информационную войну. Это, если говорить словами Штайнмайера, подрывает восстановление доверия между Баку и Ереваном, превращает его «в продолжительный процесс».

В то же время очевидно, что в направлении урегулирования конфликта необходим методологический дипломатический прорыв. Баку видит его только в введении Турции в статус одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, другие считают, что давно пора усадить за стол переговоров Степанакерт. Но пока — вновь по Штайнмайеру — ОБСЕ стремится «уменьшить риски, предотвратить эскалацию конфликта», хотя — уже по Мамедъярову — ситуация в зоне конфликта «может ухудшиться в любое время, статус-кво не может быть устойчивым», что свидетельствует и том, что ресурс открытых и закрытых лабиринтных, часто откровенно примитивных политико-дипломатических маневров, у Баку практически исчерпан.

Напомним, что момент апрельской вооруженной эскалации в зоне конфликта совпал с периодом охлаждения в российско-турецких отношениях. Теперь, когда Анкара демонстрирует огромную заинтересованность в развитии сотрудничества с Москвой по причинам, не имеющим никакого отношения к Нагорному Карабаху, Баку необходимо десятки раз подумать прежде чем идти на очередную Нагорно-Карабахскую войну. После апреля в регионе многое изменилось: в Армении размещены ракетные комплексы «Искандер», Москва и Ереван создали объединенную группировку войск, что является серьезным сигналом для Баку, который нервничает. В этой связи стоит упомянуть недавний демарш Баку: запрет на пролет транспортной авиации ВВС России в сторону Армении через азербайджанское воздушное пространство. Российский Ил-76 летел по «сирийскому» направлению в Армению, но уже на выходе из Ростовской воздушной зоны экипаж самолета получил команду возвращаться в Сочи, поскольку Азербайджан закрыл воздушное пространство для российского борта.

Возможно, Баку пытается выиграть время, дождаться момента, когда заработает новая американская администрация, с которой он связывает некоторые надежды на решение Нагорно-Карабахской проблемы по своему сценарию. Отсюда тактика так называемой «приемлемой достаточности», которая означает либо затишье перед бурей, либо наоборот. Будем ждать.