



Андрей Колеров. The Art of self Destruction. 2000-е

Каждая эпоха имеет свой бич, и надвигающаяся не исключение. Какие глобальные вызовы готовит нам будущее? Парад суверенитетов открыт подобно ящику Пандоры. Раскол проходит через всю Европу. Наряду с этим индифферентность к политическому процессу молодежи видна уже невооруженным глазом. Что же готовит нам день грядущий?

Охлаждение к демократии. Поколение разнеженных нарциссов.

«Люди во всем мире сердиты на демократию. Особенно молодые. На самом деле демократическое равнодушие и разъединение настолько сильно распространено среди миллениумов, что вполне возможно, что они окажутся способны попробовать и что-то новое: скажем, свергнуть правительство с помощью военного переворота. Хотя многие специалисты склоняются к мысли, что миллениумы скорее пацифисты и трансформацию во взрослую особь оттягивают на более долгие сроки, чем их сверстники в предыдущих поколениях. Поколение людей, родившихся после 1980-х, характеризуется еще и глубокой вовлеченностью в мир цифровых технологий.

Исследователи Яша Мунк из Гарвардского университета и Роберто Фоа Стефан, политолог из Университета Мельбурна, анализировали исторические данные об отношении к правительству, которые охватывают различные поколения в Северной Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии. Они считают, что граждане стабильных либеральных демократий утомились от своего правительства по всем азимутам.

«Они также стали более цинично относиться к ценности демократии как политической системы и все менее надеются, что могут влиять на государственную политику», — пишут в статье о своем исследовании 2016 года ученые. «Они в большей степени готовы выразить поддержку авторитарных альтернатив».

И это значит, что у миллениумов «кризис демократической легитимности». По данным исследования, молодые люди сегодня больше замечены в политическом радикализме и проявляют меньшую поддержку свободы слова, чем предыдущие поколения.

Не против авторитаризма: меньше, чем старшее поколение, миллениумы в Европе и США напрямую возражают против военных переворотов.

Права: Только около трети американских миллениумов рассматривают гражданские права как «абсолютно необходимые» в условиях демократии, по сравнению с 41% пожилых американцев. В Европейском союзе это 39% и 45% соответственно.

Выборы: Более четверти американских миллениумов не осознают важность свободных выборов для демократии. (Хотя процент в целом ниже по Европе, миллениумы соглашаются с этим скорее, чем старшие поколения.)

Они просто не то чтобы куда-либо вовлечены: еще в 1990 году большинство молодых и пожилых граждан сообщали, что интересуются политикой. Миллениумы уже нет.

Можно ли это отнести на счет проверенной временем установки — «склонности молодежи быть постоянно недовольной чем-то»? На самом деле нет. Например, в 1995 году только 16% американских подростков, в позднем подростковом возрасте и в двадцатилетнем возрасте, считали, что демократия была «плохой» политической системой для их страны. В 2011 году так думала уже почти четверть миллениумов. Сейчас рост этих показателей среди европейской молодежи менее выражен, но он по-прежнему значителен, говорят исследователи.

Особенно это заметно среди поколения молодых людей, которое выросло в высокостабильных демократиях, они воспринимают демократию как нечто само собой разумеющееся. Именно в США и Европе существует меньше шансов на то, что они готовы принять участие в «традиционной гражданской активности».

В то время как один из одиннадцати американских беби-бумеров проявил себя в политическом протесте в прошлом году, то же самое сделал только один из пятнадцати миллениумов.

Пока не ясно, как это соотнесется с реальной жизнью. Острое ухудшение «демократического здоровья» предвещало автократические сдвиги в Польше и Венесуэле, как писал NewYorkTimes. Но то были гораздо более молодые демократии, чем США и страны Западной Европы.

Тем не менее недавние события стали не вполне обнадеживающими. К примеру, миллениумы-американцы, конечно, проголосовали в гораздо большем количестве за Хиллари Клинтон, чем за ее «антидемократического» соперника Дональда Трампа. Но опять же Клинтон одержала бы победу на выборах с подавляющим большинством голосов, если бы за нее проголосовали миллениумы «демократического толка». Но слишком многие из них просто не пришли на выборы», — делает вывод издание The Quartz.

Еще одной тенденцией современного мира является сепаратизм. «Сепаратистские движения, как правило, процветают во времена экономического или политического бедствия. В то время как в недавнем прошлом рост сепаратизма был связан с формирующейся рыночной экономикой или несостоявшимися государствами (связанными с этим вооруженными конфликтами и мятежами) и экономическими неурядицами Запада, «подъем остальных» совпал с резким увеличением политических движений, стремлений к самостоятельности и независимости — не только в склонных к насилию регионах мира, но и среди самых сильных из развивающихся государств, включая ЕС. Эти сепаратистские движения, процветающие в Европе, — свидетельство влияния растущего неравенства доходов; тенденция, которая носит глобальный характер. В результате рост сепаратистских движений можно ожидать на глобальном уровне — и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе.

В ряде стран в рамках «ЕС-27» существуют политические движения, которые выразили поддержку региональным или национальным партиям, стремящимся к самоопределению. Бельгия пережила длительный кризис в прошлом году, будучи практически неуправляемой на национальном уровне в течение нескольких месяцев. Стремление Фландрии к приобретению большей автономии довольно долго было центральным вопросом в бельгийской политике в течение последнего времени.

Из основных региональных движений, запрашивающих автономию или независимость, называются некоторые — по иронии судьбы — самые богатые регионы в своей стране, такие как Фландрия, Аландский регион Финляндии, баски в Испании и Моравия в Чехии. По крайней мере десять европейских стран сталкиваются с аналогичными тенденциями в одном или сразу нескольких из своих регионов. Италия, Испания и Великобритания имеют наиболее известные проблемные сепаратистские движения.

Хотя сепаратистские движения в Европе традиционно были основаны на этнической принадлежности или религии, нынешняя тенденция в большей степени основана на экономике и на растущей централизации фискальной и монетарной политики ЕС с начала Великой рецессии. Темпы кредитного кризиса, долговой кризис, безработица и низкий рост экономики — все это способствующие факторы.

«Экономический застой в Европе дает все основания полагать, что сепаратистские движения будут только расти в числе. Наиболее активные из них: Республика Сербская в Боснии, Сербская Краина в Хорватии (в США не знают, что Сербская Краина была уничтожена при участии НАТО в 1995 году и стала этнической чисткой для 250 000 сербов — ИА REGNUM), Приднестровье в Молдавии; возможно, грузинские сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии и, конечно же, Кипр. Частичное международное признание косовской декларации независимости создало потенциально небезопасный прецедент для Брюсселя, который в настоящее время может столкнуться с другими политическими демонами прошлого Европы — и это в то время, когда само существование ЕС находится под угрозой, и не только в экономическом плане».

Рост неравенства доходов в европейских странах был постоянной темой в течение приблизительно 20 лет. Исследование, проведенное для сравнения экономик стран Европы в период между 1975 и 2005 годами, установило, что неравенство между европейскими странами начало увеличиваться вскоре после падения Советского Союза (неравенство внутри стран начало расти в то же время — в начале 1990-х).

Развитие доходов частных домохозяйств (сравнение 2000 с 2008 годом) указывает на то, что уровни доходов стали очевидно различными в «проекте ЕС-27» — с вариациями между регионами и внутри отдельных стран. Доходы домохозяйств в Скандинавии, Восточной Европе и Испании в целом выросли, в то время как доходы в остальной части Европы, как правило, падали.

Установленная картина роста неравенства доходов и бедности (в ЕС в целом и в конкретных странах-членах в частности) — безусловно, фактор, способствующий росту сепаратистских движений по всему континенту. Учитывая, что это долгосрочные тенденции, они сначала должны быть осмыслены, а затем решены, прежде чем можно будет надеяться, что они растворятся сами собой. Однако, учитывая ту траекторию, по которой сейчас движется Европа, вероятно, этим тенденциям ничто не угрожает ни в краткосрочной, ни даже в среднесрочной перспективе.

Для Брюсселя разумнее было бы признать существование этой проблемы и сосредоточить свои законодательные усилия на решении основных вопросов неравенства доходов и повышения уровня бедности как можно скорее. Если этого не сделать, то немного времени пройдет, прежде чем Европа окажется лицом к лицу с проблемами, напоминающими те, с которыми она столкнулась около столетия назад», — пишет International Policy Digest.