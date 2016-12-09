



Ministry of Defence Авианоец «Адмирал Кузнецов»

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» уже несколько недель находится в центре внимания — с того самого момента, как он отправился к берегам Сирии. К сожалению, но вполне ожидаемо привлекают взгляды мировых СМИ не великолепные характеристики этого корабля, а его неудачи. Сначала была история с клубами черного дыма, которые извергала котлотурбинная силовая установка корабля, а теперь дело дошло уже до двух небоевых потерь самолетов палубной авиации. Поговорим о причинах этих нештатных ситуаций и целесообразности переброски «Адмирала Кузнецова» в зону Сирийского конфликта.

Неготовность к боевым действиям

В течение чуть более чем двух недель российская армия потеряла два палубных истребителя. 14 ноября в воду упал новый многофункциональный истребитель МиГ-29КР, а 5 декабря после обрыва троса аэрофинишера при посадке в море оказался тяжелый истребитель Су-33. К счастью, оба происшествия трагедиями не стали — пилоты успели катапультироваться. Обе машины, и в особенности первая, были потеряны в весьма тривиальных ситуациях.

У МиГ-29КР просто-напросто закончилось топливо, пока пилот ждал починки все того же злосчастного аэрофинишера, для того чтобы осуществить посадку. При этом самолет мог запросто уйти на запасной аэродром — ту же российскую авиабазу Хмеймим. Но командование решило рискнуть и, как оказалось, зря. Из-за этого абсурдного решения новенький истребитель стоимостью $50 млн покоится на дне моря.

Что касается Су-33, то, по одной из версий, причиной происшествия стала ошибка пилотирования: летчик превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки примерно на полметра (4,7 метра вместо 4,2). Из-за этого на трос аэрофинишера, за который должен зацепиться хвостовой гак истребителя (иначе успеть затормозить на палубе авианосца невозможно), легла чрезмерная нагрузка, что и привело к его разрыву. При этом времени на то, чтобы вывести двигатели на максимальный режим и набрать скорость для повторного взлета, уже не было, в связи с чем пилот катапультировался, а Су-33 оказался в море. Конечно, пока не стоит списывать со счетов и версию о бракованном тросе или сочетание разных других факторов. Министерство обороны РФ отказалось делать выводы до тех пор, пока не будет закончено расследование.

Обе ситуации достаточно несложно объяснить, и особенно неожиданными их назвать нельзя. Во-первых, «Адмирал Кузнецов» отправился в Сирию с необычно большим для него авиакрылом — по разным данным, от 12 до 15 истребителей (8−11 Су-33 и 4 МиГ-29К). Ранее на корабле, рассчитанном изначально на авиакрыло из 26 самолетов и 24 вертолетов, не наблюдалось более 7−8 истребителей. В связи с этим имеется очень ограниченное количество опытных летчиков палубной авиации, при том что посадки на авианосец — это, пожалуй, наиболее сложный элемент в искусстве пилотирования. Естественно, наскоро обученные пилоты могут совершать ошибки (даже имея большой налет в «обычных», не авианосных соединениях). Командование корабля, да и весь экипаж, тоже не имеют опыта работы в масштабах, близких к боевым. Этим можно объяснить странное нерешительное поведение, которое привело к потере исправного МиГ-29КР на «ровном месте». Очевидно, что корабль не был готов к реальному участию в боевых действиях, учитывая его сложную судьбу.

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Почему ТАВКР «Адмирал Кузнецов» отправили в Сирию?

Учитывая вышеуказанные факты, возникает резонный вопрос: почему же корабль в таком состоянии решили отправить в Сирию для участия в реальной войне и для «демонстрации флага» и силы? Единственным оправданием этому может быть желание получить опыт боевого применения. Однако, как оказалось, решение было очень поспешным. Активно эксплуатировать авианосец стоило бы после его ремонта и модернизации, которые начнутся после этого боевого похода. А пока корабль находился бы на ремонте, необходимо было активно тренировать палубных летчиков на учебно-тренировочных комплексах НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) близ Ейска и Саки. Не самое продуманное решение привело к тому, что вместо средства демонстрации силы российский авианосец стал предметом насмешек и сарказма. Еще больше подкрепляют мысли о бессмысленности боевого применения авианосца слухи о том, что практически все авиакрыло «Кузнецова» может быть передислоцировано на авиабазу Хмеймим. Естественно, уже ни о каком получении опыта боевой эксплуатации авианосца и палубной авиации речи в таком случае идти не будет. Остается только ответить на очень часто возникающий (и столь же часто остающийся без ответа) вопрос: кто же ответственен за очень спорное решение и будет ли кто-то за него отвечать?