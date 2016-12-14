



Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Избранный президент США Дональд Трамп 3 декабря провел телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый официальный дипломатический контакт США и Тайваня с 1979 года, когда Джимми Картер признал островное государство частью Китая.

Сняв трубку, Трамп перечеркнул три десятилетия «политики умиротворения Китая» после всех усилий Ричарда Никсона и Генри Киссинджера в 1972 году. Тогда Никсон стал «заигрывать с Китаем» в пику Советскому Союзу — и, надо сказать, весьма успешно.

«Вскоре после того как Никсон объявил о поездке в июле 1971 года в страну «нашего союзника по Второй мировой войне», Китайская Республика Тайвань была исключена из ООН, а ее постоянное место в Совете Безопасности было передано Народной Республике с председателем КНР Мао», — пишет The American Conservative.

«В 1979 году Джимми Картер признал режим Пекина, порвал с Тайбэем и приостановил договор о китайско-американской взаимной защите 1954 года. Во всем мире страны последовали нашему примеру, закрыли посольства Тайваня и изгнали его дипломатов. Наши бывшие союзники с тех пор рассматривались как государство-изгой.

В 1990-х и в начале нового века республиканцы, действуя от имени Торговой палаты США и деловых кругов, ежегодно выступали за предоставление статуса наибольшего благоприятствования торговле с Китаем. Затем они голосовали за принятие Китая в ВТО.

Что Китай получил от новой политики США? — Огромные инвестиции и $4 трлн положительного сальдо торгового баланса в течение 25 лет. Из отсталой страны, погрязшей в безумии Великой культурной революции в 1972 году, Китай рос (с процентами, выраженными двузначными числами) ежегодно и стал передовой производственной державой мира, использовал свои огромные доходы от торговли, чтобы обеспечить себя военной силой, способной конкурировать с Соединенными Штатами.

Китай теперь имеет аппетит и интерес ко всем островам Южно-Китайского моря, начал преобразовывать «рифы» в военные базы, направляет сотни ракет на Тайвань, заявил о претензии на остров Сенкаку [предмет территориального спора между Японией, Китайской Республикой (Тайванем) и Китайской Народной Республикой], заставил военные корабли США выйти из Тайваньского пролива, сбил американский EP-3 на острове Хайнань в 2001 году, а затем потребовал и получил от госсекретаря Колина Пауэлла извинения за нарушение китайского воздушного пространства.

Пекин манипулирует своей валютой, потребовал передачи технологий от США и украл много из того, что США отказались предоставлять. На протяжении многих десятилетий целью Китая было вывести Соединенные Штаты за вторую цепь островов Азии — то есть из западной части Тихого океана обратно в Гуам, Гавайи и на Западное побережье.

В эти же десятилетия некоторые из нас настойчиво задавались вопросом: а что мы получаем взамен? Таким образом, недавний телефонный звонок Трампа, кажется, направил правильный сигнал в Пекин… В то время как мы признаем лишь один Китай, у нас есть миллионы друзей на Тайване, в чьем будущем — будущем свободных людей — мы сохраняем интерес.

Китай рассвирепел из-за первого контакта Трампа с тайваньским лидером (первым с 1979 года). В Пекине отметили, что, возможно, неспособность Трампа понять ситуацию в Азии может объяснить неуместный поступок американцев.

В воскресенье, 4 ноября, избранный вице-президент Майк Пенс заверил, что не следует так серьезно относиться к 15-минутному телефонному звонку-поздравлению. Трамп, однако, был менее вежлив и не звучал обнадеживающе: «А спросил ли у нас Китай, было ли нам хорошо после того, как он девальвировал свою валюту [затруднив тем самым конкуренцию для компаний], облагая налогом наши продукты, которые ввозились в их страну [США не облагают налогом], или построив огромный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря?» Трамп затем сам ответил на свой вопрос: «Я не думаю, что это так».

По данным Washington Post, телефонный звонок с Тайваня в кабинете Трампа раздался не случайно. Это было запланировано в течение нескольких недель. И люди во внутреннем круге Трампа нацелены на более тесные связи с Тайванем и на более жесткую политику в отношении Пекина.

Это говорит о том, что Трамп понимал, что резкая реакция Пекина не заставит себя ждать, и его твиты в пику китайским протестам, и усиление критики по тайваньскому вопросу — все это видится как преднамеренные шаги.

Но масла в огонь подлили именно сейчас. По всей Азии во всех столицах ждут, как ответит Си Цзиньпин. Ведь в восточной традиции потерять лицо — значит потерять очень многое. На торговом фронте Китай глубоко уязвим. Тарифы США на китайские товары приведут к внезапной массовой потере дохода заводами Китая и паническое бегство из страны в другие места в Азии.

С другой стороны, без Китая невозможно будет использовать экономические рычаги давления на Северную Корею, и вряд ли какие-либо санкции США и их союзников смогут убедить Ким Чен Ына остановить его ядерную программу.

Китай может задушить Северную Корею. Но Китай также может отступить и позволить Пхеньяну стать государством, обладающим ядерным оружием, хотя это может означать, что и Сеул, и Токио могут поступить аналогичным образом, а это было бы невыносимо для Пекина.

Перед тем, как идти по этой дороге, избранный президент Трамп и его команда, занимающаяся внешней политикой, должны хорошо продумать, что они делают и к чему это может привести», — пишет The American Conservative.

Встретиться с Трампом теперь, конечно, хочет и духовный лидер тибетских буддистов далай-лама. А на конец декабря запланирован визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Перл-Харбор. Укрепление дружбы с соседями Китая и встреча с духовным лидером (после встречи с которым Китай отзывает своих дипломатов из страны) явно вызовут негативную реакцию Пекина. Те, кому за тридцать, хорошо помнят события на площади Тяньаньмэнь 1989 года. У Китая разговор короткий.

Существует проблема Гонконга. В отличие от Тибета, Гонконг лишь частично регулируется Пекином [одна страна — две системы]. Гонконг — «специальный административный район», который имеет некоторую автономию в соответствии с конституцией. Китай все больше и больше пытался «навязать себя» в этом регионе, стараясь предотвратить рост антипекинских настроений политиков и контролировать демократические выборы в регионе. Это вызвало протесты 2014 года, известные как «революция зонтиков», которая породила целую политическую партию.

В ноябре 2016 года Пекин вмешался, пытаясь устранить двух представителей, избранных в Законодательное собрание региона. Законодатели отказались принести клятву верности Китаю в своей присяге, в результате чего появился и плакат с надписью «Гонконг — не Китай» во время их инаугурации. Этот шаг породил новую волну протестов во главе с молодыми, но теперь более опытными лидерами «зонтичной революции». Одним из самых известных организаторов акций протеста стал студент-активист Джошуа Вонг. Он призвал к отмене Основного Закона (Конституции), который должен быть заменен отдельной конституцией Гонконга, в которую Китай не будет иметь права вносить изменения.

По материалам Breitbart и The American Conservative