



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Уничтожение СССР

8 декабря 1991 года — одна из самых чёрных, трагических, печальных и позорных дат нашей истории. Ровно четверть века назад лидеры России, Украины и Белоруссии, собравшись на фактически тайную встречу в Беловежской Пуще, объявили о прекращении существования Советского Союза.

Последствия этого абсолютно авантюрного и незаконного решения до сих пор самым печальным образом сказываются на жизни и судьбах десятков и десятков миллионов людей, граждан теперь уже отдельных государств. Защитники беловежских заговорщиков, оправдывающие все их действия, любят порассуждать о фатальной обречённости Советского Союза, о неизбежности и закономерности его распада. В ход идут демагогические аргументы о полной несостоятельности советской экономики, о ложности и ущербности социалистических идеалов и ценностей, о многолетнем жестоком подавлении национальной самобытности свободолюбивых народов. Людей пытаются убедить в том, что сохранить единую страну не было совершенно никакой возможности, что беловежские соглашения лишь констатировали окончательную смерть союзного государства, и мало того, они были лучшим, наиболее оптимальным и безболезненным выходом из сложившейся на тот момент ситуации.

На самом же деле столь быстрый распад СССР был следствием вовсе не исторически обусловленных объективных процессов, а умышленных и целенаправленных действий республиканских властных элит, направленных на разрушение единого политического, экономического и военно-стратегического пространства. Региональные элиты, как старые, партийно-советские, так и новые, националистическо-«демократические», увидев, что непродуманной и поспешно проводимой горбачёвской перестройкой союзный центр существенно себя ослабил, решили взять себе власть в полном объёме. Ибо только такая абсолютная власть могла удовлетворить стремительно разыгравшиеся личные амбиции и групповые аппетиты руководства союзных республик. А для достижения такой «великой» цели можно принести в жертву и единое государство.

Vitaly Armand Литовцы с флагами в центре Вильнюса 10 января 1990 года во время демонстрации за независимость страны

Однако было бы серьёзной ошибкой считать, что сепаратистски настроенные республиканские этнические элиты сыграли главную роль в скором распаде страны. Основной ударной силой, очень быстро уничтожившей СССР, совершенно неожиданно стала Россия. Скорее всего, Советский Союз смог бы выстоять перед натиском сепаратистов в национальных республиках, и единое государство в той или иной форме сохранилось бы. Но выдержать тот сокрушительный удар, который в 1990—1991 годах нанесла ему Россия, СССР не смог. Он стал для Союза смертельным. По-другому и не могло быть, ибо Россия и являлась тем фундаментом, на котором держалось союзное государство, его основной экономической опорой. И когда Россия активно стала вести деятельность, направленную на подрыв СССР, шансов на сохранение единого государства в любой его форме не осталось никаких.

Vitaly Armand Около 100 000 демонстрантов находятся у Кремля в Москве, 20 января 1991 года. Многие призывали к отставке Михаила Горбачева

В отличие от сепаратистских движений национальных окраин, имевших достаточно длительную историю и определённую идеологическую базу, российский сепаратизм возник внезапно и абсолютно на пустом месте. В России никогда не было каких-либо общественных настроений, направленных на выход из СССР и, тем самым, на его полную ликвидацию. Соответственно, не могло быть и никакого идеологического обоснования российского сепаратизма. Идеология националистических кругов союзных республик имела весьма примитивную, но достаточно стройную логику: их национальные территории были захвачены, русские якобы всячески угнетают и притесняют их народы, поэтому русские и являются их главным врагом, против которого надо вести непримиримую борьбу и в итоге добиться независимости. От кого же собиралась стать «независимой» Россия и кого она считала своим главным врагом на пути движения к этой «независимости»? Никакого здравого смысла и логики в российской «независимости» нет. Поэтому стремление к ней, охватившее Россию начиная с 1990 года, по своей сути абсурдно и иррационально.

Vitaly Armand Более 50 000 человек проигнорировали объявление чрезвычайного положения и собрались у здания парламента в поддержку Ельцина 20 августа 1991 года

Какими же мотивами руководствовалась новая российская элита в своих сепаратистских действиях? Безудержной жаждой абсолютной власти, не ограниченной союзным центром, сильнейшей страстью к разрушительным «реформам» и злобной мелочной неприязнью к Горбачёву.

Начиная с Декларации о суверенитете РСФСР, принятой 12 июня 1990 года, Россия обрушила на Советский Союз град тяжёлых ударов, резко ослабляющих эффективность функционирования единого государства: принятие законов, противоречащих союзным, создание параллельных и конкурирующих с союзными структур управления, отказ перечислять значительную часть налогов в союзный бюджет, перевод союзных предприятий под свой контроль.

Российское руководство стало открыто и демонстративно поддерживать самые националистические и русофобские движения в союзных республиках, заключать с республиками сепаратные экономические и политические договоры, фактически сводившие на нет всякую значимую роль союзного центра. Все провалы и неудачи сваливались исключительно на союзные структуры. В общество начинала вбрасываться идея, что республики могут прекрасно вообще обойтись без центра и все проблемы можно быстро и эффективно решать вне рамок единого союзного государства. Националисты же в союзных республиках, видя деструктивную деятельность российской власти и ослабление из-за этого власти центра, резко усилили свои сепаратистские действия, направленные на разрушение Союза.

Liu Heung Shing Антисоветские политические рисунки и граффити на стене в Вильнюсе 17 января 1991 года

Воспользовавшись неудачей ГКЧП, российская власть стала незаконно и стремительно переводить под свой контроль силовые структуры и подминать под себя остальные союзные органы государственной власти. Такие действия подхлёстывали аналогичные процессы в республиках. Вялые попытки Горбачёва сохранить хотя бы остатки союзных механизмов управления не встречали ни малейшего понимания у руководства России. Мало того, в российском руководстве стала превалировать идея об абсолютно самостоятельных экономических реформах, никак не скоординированных с другими республиками. Существование Союза стало рассматриваться как обуза, лишь препятствующая и мешающая триумфальному и стремительному экономическому успеху. И тогда было принято решение как можно быстрее ликвидировать единое, общее для всех государство. Одновременно с этим российское руководство лицемерно заявляло о своем стремлении к сохранению единой страны и сваливало всю вину за стремительно надвигающийся развал только на союзную власть.

Dima Tanin Борис Ельцин поднимает кулак, призывая к забастовке своих сторонников в Москве 19 августа 1991 года

В этих условиях руководители России, Украины и Белоруссии Ельцин, Кравчук и Шушкевич решают провести в урочище Вискули в Беловежской Пуще встречу лидеров «трёх славянских республик» с целью окончательно лишить ещё оставшиеся союзные структуры всякой власти. Для этого не было придумано ничего лучшего, как распустить Советский Союз.

И сама идея роспуска СССР, и непосредственная процедура роспуска грубейшим образом нарушали почти все действующие на тот момент союзные и российские законы. Итоги референдума от 17 марта 1991 года, на котором подавляющее большинство жителей СССР однозначно высказалось за сохранение единого союзного государства, были цинично проигнорированы. Беловежские «пущисты» не имели абсолютно никаких полномочий для принятия таких решений. Они повели себя как самые настоящие узурпаторы, совершенно не считающиеся ни с законом, ни с гласом народа.

Составление документов о ликвидации СССР и образования на его месте некоего СНГ проходило в обстановке невероятной спешки и торопливости, а само «торжественное подписание», как следует из воспоминаний самих его участников, — в атмосфере самого разнузданного пьяного кутежа. Поэтому нет ничего удивительного в том, что из идеи СНГ не вышло в итоге ничего конструктивного. СНГ получилось аморфным и невнятным, с неясными целями и нечёткими функциями. Стороны так старались не дать структурам СНГ никаких эффективных полномочий, что по своей неэффективности эта международная организация занимает одно из первых мест в мире. Настоящей издёвкой выглядит заявление о том, что СНГ открыто для вступления в него других стран, не входивших ранее в СССР.

Не менее издевательски смотрятся сейчас и другие пункты соглашения о создании СНГ: об общем экономическом пространстве, о координации внешнеполитической деятельности, об объединённом военно-стратегическом командовании, о гарантиях гражданам, независимо от их национальности, всех прав и свобод. Жители СССР были в значительной степени убаюканы такими сладкими обещаниями, поэтому и отнеслись к распаду единой страны довольно спокойно. Ведь, на их наивный взгляд, вокруг мало что должно измениться. Обещали же главы трёх государств, что это будет новая, соответствующая времени, форма самого тесного и братского сотрудничества. И только потом вдруг оказалось, что СНГ — это не более чем форма «цивилизованного развода». Или как замечательно выразился однажды Леонид Кравчук: «СНГ есть фикция!!!»

Yuriy Ivanov Леонид Кравчук (слева), Станислав Шушкевич (в центре) и Борис Ельцин (второй справа) после подписания Соглашения о создании СНГ

Распуская Советский Союз, три беловежских лидера лицемерно обвинили единое государство в том, что оно не способно эффективно решать возникшие экономические, политические, межнациональные проблемы. А вот «суверенные и независимые» с лёгкостью могут свернуть любые горы. Как показала жизнь, ни одна из проблем не была решена, они только усугубились, и появился ряд новых проблем, даже не сравнимых по своей сложности с прежними. Значительная часть мерзостей нашей сегодняшней жизни — это продолжающиеся последствия распада СССР. И кровопролитная война на востоке Украины — яркий тому пример.