Грядущая отмена моратория на вывоз леса-кругляка оставалась в центре внимания украинской региональной прессы на неделе с 1 по 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

Еженедельно через украинско-румынскую границу направляются вагоны с лесом, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). В Черновицкой области бьют тревогу: минуя мораторий на вывоз необработанного леса, под видом 3-сортной древесины вывозят высококачественный лес. Экспортируют не только сосну, но и ель. Направляется украинская древесина из Ровенской, Волынской, Львовской областей в белорусских вагонах. Напомним, на днях в сюжете телеканала ICTV говорилось, что Украина экспортирует лес-кругляк по цене в €27, оформляя его, как дрова. Главный покупатель — австрийский гигант Schweighofer. В действительности, он получает здоровую древесину, цена которой достигает €70−100, в зависимости от качества. 4 декабря активисты увидели на одном из таможенных пунктов пропуска в 2 километрах от украинско-румынской границы вагоны, груженные бревнами леса-кругляка (на вывоз которого, напомним, на Украине наложен мораторий). Четко читаются чипы лесхозов Ровненской области. Согласно документам, чипованная древесина — 4 метра длиной, но по факту это 5-метровые бревна. Кроме того, заинтересовались активисты и вагонами, которыми транспортируют древесину за границу. В частности, ель обнаружили в вагоне, который принадлежит железной дороге Белоруссии. На одном из них написано, что этот вагон должен стоять на ремонте до апреля 2017 года, а он спокойно едет в Румынию. И второе: как может из Белоруссия ехать ель, если ее там нет? Есть информация, что через Волынскую область из Белоруссии заезжают пустые или полупустые вагоны, которые, согласно документам, заполнены древесиной, и именно здесь их догружают нашим лесом. При этом получателями леса нередко оказываются странные компании — так, по адресу, где зарегистрирована некая SCPROLISOKS. RL, расположена фирма, торгующая запчастями от авто. Согласно документам, через нее чуть ли не ежедневно проходит как минимум 200 вагонов леса. Румыны нашли директора, у которого автомобиль с киевской регистрацией — это бывший румынский разведчик, у которого в товарищах бывший начальник УБОПа Черновцов и нардеп из Буковины Максим Бурбаки, товарищ бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Наш лес продают фейковым компаниям, созданным нашими же политиками.

47 вагонов бревен из Украины так и не попали в Евросоюз, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Трое народных депутатов заблокировали движение грузового поезда из Здолбунова, утверждая, что железнодорожники покрывают незаконный вывоз украинской древесины за границу. Несмотря на заявления Львовской железной дороги, что в вагонах деревья, срубленные в Белоруссии, и через Украину их везли только транзитом, пересечь границу пока не разрешили. Чей лес, должны установить таможенники и полицейские. Ровненская дирекция железнодорожных перевозок обнародовала информацию, что вагоны древесины, остановленные в Здолбунове, были отправлены из Белоруссии в Румынию. И добавили, что за задержку груза украинские железнодорожники будут платить штраф. Отправитель древесины перед тем, как загрузить их в вагоны, получает все разрешительные документы на вывоз за границу и осуществляет таможенное оформление груза. Железная дорога, как перевозчик, в соответствии с законодательством не обязана проверять правильность и достоверность сопроводительных документов. Несмотря на такие заверения, полиция после обращения народных депутатов открыла уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем). В Ровненской таможне комментировать ситуацию отказались, хотя о том, пересекали ли украинскую границу на прошлой неделе почти полсотни вагонов белорусского леса, они наверняка должны знать.

Среди нардепов от Закарпатья потребовать продлить запрет на вывоз леса кругляка пока решился только один народный депутат — Василий Петевка, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). В его заявлении говорится: «На Украине и в дальнейшем должен действовать мораторий на вывоз леса-кругляка, запрет на экспорт необработанной древесины отменять нельзя». Народный депутат заявил, что в стране есть все возможности и средства для изготовления качественных изделий из древесины, которые ничем не будут уступать лучшим европейским образцам. Ни при каких условиях не будет поддерживать снятие моратория на экспорт леса-кругляка и депутатская группа «Воля народа». Об этом 6 декабря 2016 с трибуны Верховной рады заявил ее лидер — Ярослав Москаленко. По его словам, в Евросоюзе, призывающим снять мораторий на вывоз леса из Украины, запрещают не только экспорт, но и вырубку древесины. «Италия дотирует 15 евро на каждый кубометр импортного леса. Австрия и Румыния запрещают вырубку лесов, а нам рекомендуют открыть экспорт. Пусть строят фабрики на нашей территории, платят налоги, создают рабочие места, а после этого экспортируют готовую продукцию сколько угодно. И это касается не только древесины, но и всей сырьевой базы Украины», — подчеркнул Москаленко.

Представители Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины и ряда общественных организаций Прикарпатья на митинге выразили обеспокоенность по поводу намерений украинской власти отменить мораторий на экспорт необработанной древесины и приняли резолюцию, в которой требуют от президента Порошенко, председателя Верховной рады Парубия и премьер-министра Гройсмана остановить процесс отмены моратория на экспорт круглого леса, а также провести реформу лесопромышленного комплекса, создать хозяйственно-правовые механизмы сохранения и восстановления украинских лесов и ввести четкие правила реализации необработанной древесины. Об этом — в материале газеты «Галичина» (Ивано-Франковск). Ныне убийственная картина. Деревообрабатывающая отрасль соседней Польши, при том, что лесов там меньше, чем у нас, за год реализует продукции на $24,7 млрд, Украина же на порядок меньше — на $2,5 млрд. Доля деревообработчиков и мебельщиков в общем объеме ВВП страны составляет всего 0,5%. Как отметил на митинге председатель Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский, что, по его убеждению, отмена моратория на экспорт леса ради €600 млн кредита от ЕС приведет к тому, что Карпаты через некоторое время превратятся в пустыню — без зеленых насаждений, рек и ручьев. «Хотя я представляю деревообработчиков, все же отмечу, что главная угроза, которую таит возобновление экспорта леса — это экологическая, — отметил в выступлении председатель Верховинского ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Иван Доманский. — На экспорт в Европу идет преимущественно молодой карпатский лес. Переработчики Евросоюза хотят от нас молодой карпатской ели».

Студенты кафедры журналистики Черновицкого университета имени Ю. Федьковича провели расследование: как получить на Буковине румынское гражданство, пишут «BukNews» (Черновцы). Согласно румынскому законодательству право на восстановление гражданства имеют лица, которые могут документально подтвердить факт проживания прямых родственников на территории «Великой Румынии» (в период 1918 — 1940 гг.), когда в нее входили районы нынешней Черновицкой, части Закарпатской и Одесской областей. В то же время есть посредники, которые утверждают, что на получение румынского гражданства может претендовать вся Украина и не только! Ведь после советской «оккупации» Буковины румыны переехали в разные части Украины и России. Получается так: Румыния хотела бы сделать буковинцев своими гражданами. Но может ли она претендовать на украинскую территорию, учитывая, что является членом НАТО (первое условие вступления в который — отказ от территориальных претензий к другим государствам). По словам черновицкого политолога Игоря Буркута, официальный Бухарест территориальных претензий к Украине не выдвигает, между нашими государствами существует «большой договор», по которому обе стороны отказались от взаимных претензий. Однако сторонники «Великой Румынии» есть и в Черновицкой области. Люди, которые получают румынский паспорт, клянутся в верности румынскому народу и государству, в случае украино-румынского конфликта жизнь заставит их немедленно выбирать какую-то одну сторону. Вот неофициальные данные (любезно предоставленные работниками дипломатической службы Румынии на условиях анонимности): с 1991 по 2008 год гражданам Украины было выдано более 500.000 румынских паспортов. Наш источник пояснил, что при этом «выдача гражданам Украины румынских паспортов проходит не как приобретение гражданства, а как восстановление утраченного гражданства».

1 декабря около полутысячи активистов Гражданского корпуса «Азов» прошли маршем от памятника Богдану Хмельницкому к Соборной площади, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Это стало первой публичной акцией партии Белецкого «Национальной корпус» в Черкассах. Шествие «азовцев» имело несколько особенностей. Во-первых, поражало обилием правоохранителей, которые обеспечивали порядок. Во-вторых, почти все участники акции скрывали свои лица. Во главе колонны шел глава черкасских «азовцев» Дмитрий Кухарчук. Он стал и главным спикером марша. Большую часть своих выступлений он посвятил критике власти, в частности за недостаточную люстрацию, высокие тарифы, затяжную антитеррористическую операцию. Конечной точкой марша стала Черкасская областная администрация. Кухарчук передал ее председателю Юрию Ткаченко ультиматум: быстрое завершение «АТО», введение смертной казни за коррупцию и снижение тарифов. Пока сам «азовец» озвучивал требования к власти, остальные активисты жгли из окон файеры. Этим испугали областных чиновников, особенно женщин. Посеяв в областной администрации переполох, «азовцы» покинули помещение. Позже Ткаченко так прокомментировал акцию «Азова» в Черкассах: «В кабинет на переговоры пришло с десяток активистов — несмотря на договоренности. Другие же разбежались по этажам и устроили там беспорядок: жгли файеры, бросали петарды в кабинеты, даже применили физическое насилие к работницам администрации. Это патриотизм или демонстрация силы? Нет, это порочит звание настоящего патриота и воина!!! Я знаю многих «азовцев», которые на Востоке героически защищают нашу Украину. И считаю, что протестующие, которые пришли под флагами «Азова», а потом совершили беззаконие в администрации, порочат их честь. Как и те, кто вывел на эту акцию подростков».

Месяц назад на сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение о запрете размещения на территории города любой рекламы пассажирских перевозок в Россию и Крым, сообщает «Панорама» (Сумы). И что же? Информация эта не только не исчезла, но и набрала размах. На счетах Сумского расчетного центра, которые сумчане получили в ноябре, реклама поездок от одной из фирм уже напечатана в цвете. А недавно появились и цветные рекламные листовки, которые обещают всевозможные удобства при таких поездках. Одна из фирм даже «догадалась» разместить изображение сумской Беседки, которая является символом города, рядом с изображением куполов Храма Василия Блаженного в столице России. Между прочим, за коммерческое изображение Беседки необходимо заплатить роялти в местный бюджет. Власть, как всегда, «обращает внимание», «просит отреагировать». Вот что пишет официальный сайт горсовета: «Мэр Сум Александр Лысенко попросил надлежащим образом отреагировать на нарушение правоохранительные органы: «Хочу еще раз напомнить, что есть решение горсовета «О запрете размещения на территории города Сумы информационных сюжетов относительно пассажирских перевозок с временно оккупированных территорий населенных пунктов Российской Федерации и отдыха в Крыму», которого надо придерживаться». Надо-то надо, только похоже, фирмы-перевозчики, плевать хотели и на городскую власть и ее решения.

Воровство на харьковских кладбищах стало привычным делом, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Места вечного покоя все чаще превращаются в места для наживы. Ради куска металла — швеллеров или калитки воры не брезгуют ничем. При этом в полиции «кладбищенские преступления» числятся в разделе особо сложных по раскрываемости. «Пришла проведать могилку родителей на пятое кладбище, а показалось, что попала в фильм ужасов, — рассказывает харьковчанка Мария Ускова. — Земля на родительской могиле разрыта, бордюры разворочены, металлические швеллера выкопаны, а от железной калитки остались только петли. Благо, родительский памятник не разломали — его сняли и поставили на бок». Оправившись от шока, девушка обратилась за помощью к работникам кладбища. Директора на месте не оказалось, ей ответил прораб. По словам Марии, он сказал, что воровство и вандализм на кладбищах — дело обычное, ведь их никто не охраняет. Между тем, она не единственная, кто жалуется на кладбище. Елена Кропоткина увидела такую же картину на могиле отца. Женщина считает, что не может такого быть, чтобы руководство кладбища не знало, кто это делает, ведь это дело не пяти минут. Но в горсовете заявляют, что в этом году по поводу осквернения надмогильных сооружений поступило всего три жалобы. В полиции говорят почти о двух сотнях актов вандализма в этом году. При этом признают: раскрыть их — большая сложность.

Война не щадит никого — ни женщин, ни стариков, ни тех, кто звал эту войну и шел на нее с оружием в руках, ни тех, кто был против нее, пишут «Новые горизонты» (Донецкая Народная Республика). Но есть у этой войны особая, самая страшная цифра — погибшие дети. Стараниями Вооруженных сил Украины, явившихся в Донбасс «защищать» его жителей от самих себя, более 70 детей из ДНР уже никогда не пройдут по родной земле. Их сразили пули и осколки снарядов, выпущенных на мирные города и села «освободителями». Боевые действия, начавшиеся в нашем городе 17 августа 2014 года, унесли с собой жизни 28 мирных жителей, четверо из которых — дети. Это шестилетний Сережа Пивень, шестнадцатилетний Миша Дядюк, четырехлетняя Соня Мартынюк и пятилетний Даниил Луценко. В конце ноября их имена увековечили на мемориальной доске, установленной в Аллее Славы. Памятный знак открыла уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Память безвременно ушедших ребят пришли почтить представители администрации города и городских учреждений, родные погибших, активисты движений «Донецкая Республика» и «Молодая Республика», а также простые кировчане, ведь эта утрата — наша общая боль…