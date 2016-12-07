



Иван Шилов ИА REGNUM Помни войну! Курильские острова

Похоже, российское руководство определилось по поводу условий подписания мирного договора с Японией. Четкого официального заявления о том, что Кремль соглашается подписать договор в соответствии с 9-й статьей Советско-японской совместной декларации 1956 г., предусматривавшей передачу Японии по своевольному настоянию Никиты Хрущева после подписания мирного договора острова Шикотан и островной гряды Хабомаи, пока не сделано. Но в действительности речь идет именно о таком «хикивакэ», то бишь «ничьей» в понимании президента Путина.

Министр иностранных дел C. Лавров уже допускает перевод переговоров в практическую плоскость: «Президент России В. В. Путин неоднократно подтверждал, что Россия как государство — продолжатель СССР привержена этому документу. Понятно, что условия, которые существовали в мире и между нашими странами 60 лет назад, были качественно иными по сравнению с тем, какие позиции занимают Россия и Япония в международной системе. Ясно, что если дело дойдет до реализации Декларации 1956 г., придется согласовывать очень много деталей относительно того, каким образом предусмотренные в этой Декларации шаги могут осуществляться. Однако неизменным остается последовательность, которая в этой Декларации изложена. Непременно первым шагом перед всем остальным является подписание и вступление в силу мирного договора».

В этом высказывании привлекает внимание четкое подтверждение непременного условия, как это и предусмотрено в Совместной декларации, — сначала стороны подписывают и ратифицируют мирный договор. А уж затем может последовать проведение сложных и, представляется, весьма длительных переговоров относительно судьбы Шикотана и Хабомаи. Но японская сторона произвольно в одностороннем порядке изменила условия Совместной декларации и заявляет сегодня о том, что мирный договор может быть подписан только после определения принадлежности всех оспариваемых Японией островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и гряды Хабомаи. Понятное дело, речь идет о признании всех этих островов японскими. Не случайно одна из ведущих японских газет «Иомиури», отражающая позиции правящей Либерально-демократической партии Японии и кабинета министров, в редакционном комментарии написала: «Мирный договор должен быть заключен с обозначением территориального размежевания — это вопрос, по которому обе стороны имели разногласия. Утверждение Лаврова не может быть принято». Получается, что подтвержденное С. Лавровым предложение В. Путина о «хикивакэ», то есть о признании Москвой обещания Хрущева о Шикотане и Хабомаи, не просто «повисло в воздухе», а, похоже, отвергнуто.

Это неудивительно, ибо только от 10 до 12 процентов японцев соглашаются на предложение Москвы попытаться разрешить противоречия о линии прохождения границы на основе договоренностей 1956 года. Как разъяснял мне в Токио один весьма опытный японский политолог, «Абэ при всем желании не может согласиться только на Шикотан и Хабомаи, ибо это вызовет скандал и резкое падение рейтинга, а то и кабинета. К тому же такое решение не получит необходимого одобрения в парламенте, где не только оппозиция, но и значительная часть депутатов правящей ЛДП настаивает на удовлетворении японских требований к России в полном объеме».

Складывается впечатление, что японцы в подогреваемом СМИ, особенно правыми изданиями, вроде газеты «Санкэй симбун», националистическом угаре уже забыли, что они проиграли развязанную милитаристской Японией кровопролитную войну, в ходе которой в одном Китае жестоко поубивали десятки миллионов в основном невинных мирных людей, что был Токийский трибунал и вполне конкретные решения союзных держав, определившие послевоенные границы их страны. Кстати, изъятие из состава Японии тех или иных территорий рассматривалось в том числе и в виде наказания за совершенные чудовищные злодеяния. В связи с этим нельзя не согласиться со сделанным на днях заявлением заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова, который отметил: «Наша позиция на переговорах по проблеме мирного договора не претерпела изменений: исходим из безусловной необходимости признания Токио итогов Второй мировой войны, в том числе территориальных применительно к южным Курильским островам. Это отправная точка любой серьезной дискуссии по данному вопросу». По словам Моргулова, «как недавно подтвердил президент Владимир Путин на саммите АТЭС в Лиме, суверенитет и юрисдикция Российской Федерации над этими островами не подлежат сомнению». Кстати, подписав в 1956 г. Совместную декларацию, японское правительство фактически признало переход Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу. Что же касается Шикотана и Хабомаи, то в Декларации речь шла не о «возвращении» этих территорий Японии, что выглядело бы как ревизия итогов Второй мировой войны, а о их передаче в качестве жеста доброй воли, а именно, «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства».

Хотя в Японии с интересом ждут визита президента Путина, эйфории и завышенных ожиданий явно поубавилось. Да и сам премьер-министр Синдзо Абэ после разговора с президентом Путиным в Лиме «с глазу на глаз» уже ориентирует своих граждан не на прорыв, а на то, что к решению так называемой проблемы северных территорий придется, «как в гору, продвигаться малыми шажками».