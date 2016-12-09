Александр Онищенко — старожил украинского бизнеса и украинской политики. Главные его бизнес-активы — в газовой сфере. Что касается политики, то тут он всегда был осторожен: до госпереворота был депутатом от Партии регионов, после него стал числиться в других фракциях.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Онищенко обвинили в ряде преступлений, в том числе в хищении средств. Не дожидаясь лишения депутатской неприкосновенности, он сбежал в ЕС. Там с ним встречались представители президента Украины и пытались «решить вопросы» по-хорошему. Сделать это, по всей видимости, не удалось, и Онищенко передал имеющиеся у него материалы (о коррупции в высших органах власти) спецслужбам США, а потом еще и рассказал о них в СМИ.

Ничего принципиально нового он не сообщил. Особая значимость его показаний — в том, что их делает человек «изнутри», называющий фамилии и предъявляющий аудиозаписи.

Итак, в соответствие с рассказом Онищенко, Петр Порошенко за два с половиной года пребывания у власти превратил Украину в полностью коррумпированное государство. Депутаты Верховной рады в обмен на взятки принимают нужные ему решения, в том числе по назначению глав спецслужб (СБУ, Генеральная прокуратура) или по распределению бюджета.

Деньги на взятки, в свою очередь, добываются методом давления на бизнес. Против крупных компаний (часть из них названы) возбуждаются уголовные дела, потом президенту «заносят» необходимую сумму, и дела закрываются. Также президент Порошенко контролирует систему госконтрактов, и все победители этих конкурсов с ним делятся.

Кроме того, освоению подлежат и средства, выделяемые Международным валютным фондом. Их Петр Порошенко тоже направляет на те отрасли «экономики», где приближенные к нему люди выиграют конкурсы и поделятся с ним. В частности, гражданская война в Донбассе продолжается именно потому, что все военные госконтракты выигрывают правильные компании.

Походя Онищенко упоминает и некоторые другие детали, каждая из которых — повод для уголовного дела. Так, чтобы стать депутатом и «защитить свой бизнес», он заплатил «Блоку Петра Порошенко» $6 млн. Участие в протестных акциях и освещение этих акций на телевидении осуществляется на коммерческой основе. Президент страны заказал кампанию против собственного премьер-министра, и стоила она $3 млн в месяц, а продолжалась почти год.

Некоторые детали — особенно впечатляющи. Чего стоит хотя бы рассказ о том, как возят взятки депутатам: начальник охраны президента складирует наличные гривны в спортивные сумки, спускается на лифте в гараж и на машине везет их в Верховную раду. Или, к примеру, рассказ об одной из встреч уже беглого Онищенко с представителем Порошенко: двое этих граждан сидели с листом бумаги и подсчитывали, кто кому остался должен — президент ли предпринимателю (за проведенные кампании) или наоборот?

Откровения Онищенко привели к панике в киевских кабинетах — там явно не ожидали, что он пойдет ва-банк. А вот на поверхности — тишина. Верховная рада рассуждает о необходимости призвать цивилизованный мир к признанию голодомора. Большинство украинских СМИ делают вид, что никакого Онищенко вообще нет (кроме того, который «агент Кремля»). Уголовные дела не возбуждены. Все это лишний раз доказывает, что рассказы беглеца правдивы если не целиком, то по крайней мере отчасти.

Не встречая препятствий в своей коррупционной деятельности, Петр Порошенко полностью потерял берега. Только так можно объяснить «наезд» на приближенного бизнесмена, который к тому же выполнял роль посредника в коррупционной работе, а потому имеет все возможности всех сдать (что он, собственно, и сделал). Как объяснил сам Онищенко, ключевым фактором его решения стало именно то, что Порошенко «всегда и всех кидает» и никаким его словам верить уже нельзя.

Правоохранительные органы США, послушав Онищенко, приняли представленные им материалы и уже возбудили уголовное дело. Дальнейшая его судьба пока неочевидна. При самом благоприятном для Порошенко сценарии у Запада появляется новый «крючок». А если Дональд Трамп примет решение развязаться с мутной украинской историей, то Порошенко лишится и власти, и денег.

Что же до граждан Украины, то им история Онищенко должна напомнить: люди, пришедшие к власти с помощью крови и лжи, не только довели воровство до раблезианских масштабов (себе миллиарды, гражданам — рост тарифов). Они еще и натравливают одних граждан убивать других. Просто потому, что это обеспечивает им дополнительный заработок.

Каждый новый виток коррупционных скандалов поднимает ставки. Коррумпированные политики не станут в одночасье белыми и пушистыми — они только начнут брать больше и быстрее, продолжая разогревать атмосферу. В момент, когда система пойдет вразнос, никакая Генеральная прокуратура и никакая СБУ уже не будут ничего контролировать.

И вот еще что бросается в глаза. Они так «страшно далеки от народа», что даже разоблачителям не приходит в голову апеллировать к интересам народа. Народ находится за пределами их картины мира.

Гражданам стоит спросить себя: не пора ли перестать выбирать из разных преступников? Не пора ли признать, что конструкция под названием «Украина» просто нежизнеспособна?