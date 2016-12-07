Ремонт

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По состоянию на 5 декабря 2016 года в работе находятся 13 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Энергоблок №6 Запорожской АЭС и энергоблок №2 Хмельницкой АЭС были запущены в работу в соответствии с графиком 29 и 30 ноября. Вместо них на ремонт встал энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС (11 суток планового ремонта). Энергоблок №3 Ровенской АЭС вот уже 41 сутки находится на капитальном ремонте. Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 11 155 МВт: 5300 МВт (Запорожская АЭС), 1865 МВт (Ровенская АЭС), 1970 МВт (Южно-Украинская АЭС), 2020 (Хмельницкая АЭС).

Председатель Антикоррупционной комиссии при Запорожской ОГА Дмитрий Марченко во время пресс-конференции сообщил о том, что на ЗАЭС действовала некая преступная организация: «…Информацию… мы — члены Антикоррупционной комиссии при ОГА, получили в мае 2016 года от патриотически настроенных работников атомной станции. Она касалась масштабных злоупотреблений во время проведения ремонтных работ. Вместе с тем специфика данных нарушений была такая, что наводила на мысль не только о коррупционной составляющей… собраны материалы, свидетельствующие о проведении на ЗАЭС деятельности, направленной на подрыв энергетической безопасности Украины. Все материалы были переданы в прокуратуру Запорожской области и на сегодня квалифицированы как совершение преступлений, предусмотренных ст. 111, 113 и 255 УК Украины [государственная измена, диверсия, создание преступной организации — Ред.]».

»Для Украины уже стало привычным привлечение всесильного Путина или всемогущей ФСБ к любому политическому или коррупционному делу. Уверен, что никакой деятельности, направленной на подрыв энергетической безопасности Украины, на ЗАЭС не было. А вот банальное воровство, конечно, могло быть. В стране, где воруют все, у кого есть возможность, глупо ожидать иного от должностных лиц», — отмечает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Гендиректор Ровенской АЭС Павел Павлишин сообщил журналистам о том, что в будущем году он ожидает ввода в эксплуатацию комплекса по переработке радиоактивного топлива. РАЭС станет первой станцией, на которой будет смонтирован и пущен в работу такой комплекс.

Производство энергии атомными станциями Украины в январе — ноябре 2016 года составило 91,6% от прошлогоднего (72,7 млрд кВт•ч), уменьшившись таким образом на 6,6 млрд кВт•ч. При этом ЮУАЭС и ХАЭС за этот период продемонстрировали рост производства (+12,6% и +8,5%), а ЗАЭС и РАЭС, наоборот, уменьшили производство (-24,1% и — 5,2%). В особенности критичен для украинской энергетики спад производства на ЗАЭС, составивший в абсолютных цифрах — 6,5 млрд кВт•ч, т. е. практически весь объём падения производства.

Энергоатом

Госстат Украины сообщает, что в январе — сентябре 2016 года Украина закупила ядерного топлива на сумму 367,3 млн долл. Из них 266,7 млн долл было истрачено на покупку топлива у российской корпорации ТВЭЛ, 100,6 млн долл — у компании Westinghouse. Доля американо-японской компании в текущем году ощутимо выросла в абсолютном и относительном выражении в сравнении с 2015 годом (32,7 из 610 млн долл за весь год). Увеличение закупки топлива Westinghouse объясняется планами «Энергоатома» загрузить его в 2017 году в энергоблоки №1,3,4 ЗАЭС. «На данный момент сборки Westinghouse загружены на четверть и на половину активной зоны двух энергоблоков соответственно: энергоблок №5 Запорожской АЭС и энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС», — напомнил глава Госинспекции ядерного регулирования Сергей Божко.

Пресс-служба компании «Энергоатом (оператор АЭС Украины) огласила данные по инвестиционному плану на будущий год. В атомные станции планируется вложить 14,11 млрд грн, 6,37 млрд грн из которых пойдут на повышение безопасности работы станций. Ещё 4,3 млрд грн запланированы на новое строительство, вероятно, — на достройку блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом «Энергоатом» ещё не определил компанию, которая будет выполнять строительные работы. При этом компания ищет замену российским ВВЭР-1000, несмотря на то, что российская «Атомстройэкспорт» в 2008 году выиграла тендер на строительство и монтаж. Кроме российской компании, в конкурсе принимали участие Westinghouse и корейская KEPCO, логично рассматривать их как наиболее вероятных претендентов. Однако, как ранее сообщалось, интерес к проекту проявляла China National Nuclear Power. Её интересы, по некоторым косвенным признакам, лоббирует экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В самом «Энергоатоме» пока что избегают конкретики: «В качестве альтернативного поставщика реакторной технологии и оборудования ВВЭР рассматривается европейский поставщик. При этом проектом будут предусмотрены дополнительные меры по повышению безопасности, по сравнению с действующими АЭС Украины», — заявили в пресс-службе.

Сейчас все потенциальные участники ожидают, пока оператор украинских АЭС подготовит уточнённое технико-экономическое обоснование проекта. Летом председатель компании «Энергоатом» Юрий Недашковский обещал, что ТЭО будет готово к концу года.

«Отказ от сотрудничества Киева с Россией по атомным вопросам — вопрос не экономики, а исключительно политики. Контакты свелись исключительно к поставкам ядерного топлива — достройка 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС, равно как и строительство завода по производству ядерного топлива прекращены. Данные проекты не будут реализованы вовсе, — считает Иван Лизан. — Кроме «Росатома», никто не возьмётся достраивать блоки. Откровенно говоря, строительство энергоблоков разного дизайна на одной площадке — нонсенс, бОльший нонсенс, пожалуй, лишь вера в достройку АЭС без денег».

Также Недашковский уточнил, что в компании пока не знают, каким будет источник финансирования строительства. Завершённое ТЭО поступит на государственную экспертизу, а после её одобрения будет объявлен тендер. Однако параллельно с этим ведётся поиск негосударственного источника финансирования.

Давнишний спор «Энергоатома» и министерства энергетики Украины относительно внедрения маневрового режима работы энергоблоков АЭС (министерству он необходим, чтобы экономить дефицитный антрацит, вводя в работу меньше блоков тепловых ТЭС в ежедневные периоды пиковых нагрузок) вряд ли будет даже отрабатываться на атомных станциях. Как ранее сообщалось, Недашковский ставил это непременным условием. Однако теперь в компании настроены ещё более непримиримо, указывая, что диспетчерское регулирование мощности работы прямо запрещено Государственной инспекцией ядерного регулирования, выдающего атомным станциям лицензии на работу: «Это требование обусловлено проектами АЭС и технологическими регламентами безопасной эксплуатации энергоблоков, предусматривающими работу энергоблоков только в базовом режиме, и установлено допустимое количество термических циклов нагрузки (изменений мощности) и пусков-остановок основного оборудования энергоблоков АЭС. Превышение установленного количества циклов приводит к повышению вероятности отказов оборудования и снятия поставщиками оборудования гарантийных обязательств (в первую очередь на ядерное топливо), из-за чего возникает необходимость проведения дополнительных анализов, обоснований безопасности, согласования с производителями оборудования и Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины», — говорится в официальном комментарии пресс-службы.

Иными словами, первым, кто вслед за «Энергоатомом» должен бы протестовать против этого пункта энергостратегии Минэнерго Украины, будет компания Westinghouse. Чьи топливные сборки, как неоднократно сообщалось, до сих пор работают на украинских АЭС в тестовом режиме.

«Отказ от затеи с маневрированием — свидетельство того, что здравый смысл и инстинкт самосохранения атомщиков взяли верх над политической целесообразностью. Полагаю, что определённую роль сыграли возросшая аварийность и принципиальная позиция атомщиков. Для Westinghouse маневрирование создало бы массу проблем — компании нужно закончить тестовую работу топлива без лишних инцидентов и проблем», — подтверждает Иван Лизан.

Украинский уран

Представитель по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная утверждает, что уранодобывающей промышленности необходимо госфинансирование, поскольку иностранный инвестор не станет вкладывать в неё деньги: «Моя точка зрения и точка зрения нашей ассоциации, в которую входит «ВостГОК», как член ассоциации, это стратегическая отрасль, нужно поддерживать ее развитие, потому что мы в Европе такие единственные, которые имеют такие месторождения урана, и ситуацию рыночную нужно отслеживать, но сейчас, конечно же, добыча упала. Я вчера разговаривала с директором «ВостГОК» [Восточный ГОК, единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды — Ред.] господином Сорокиным, который принимал участие в наших общих собраниях ассоциации, он сказал, что добыча упала, потому что нет средств для инвестирования. Вот именно в прошлом месяце была принята концепция государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса, которая подразумевает именно уранодобычу, прежде всего, и там производство топлива еще есть, сейчас она застряла на уровне Минфина, потому что непонятно, откуда брать вот эти инвестиции», — заявила она в комментарии порталу «ПрессОрг24». Впрочем, сложно было бы ожидать иного отношения инвесторов. Глава Минэнерго Украины неоднократно заявлял, что себестоимость добычи 1 тонны руды на Украине составляет 130 дол.

Скорее всего, Ольга Кошарная имеет в виду разработку Восточным ГОКом Новоконстантиновского месторождения (проектная мощность составляет 1,5 млн тонн урановой руды в год — 2400 тонн урана). Однако если месторождения на Украине имеются (наиболее перспективны Сафоновское и Апрелевское месторождения с ожидаемой добычей 320 и 450 тонн урана в год, всего же есть 23 месторождения с запасами урана 200 тыс. тонн), то с технологиями добычи сложнее. Это вторая, помимо дефицита финансирования (разведка одного месторождения оценивается экспертами в 100−200 млн грн), причина того, что месторождения пока остаются нетронутыми.

Причём, как уточнил экс генеральный директор КП «Кировгеология» (геологические и радиологические исследования), лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники Анатолий Бакарджиев для «ПрессОрг24», всем этим проектам как минимум 10 лет: «Программы дальнейшего развития атомно-промышленного комплекса, которые существуют, которые представляет Министерство энергетики, они действительно были очень хорошие. Одна из них еще при Викторе Ющенко была утверждена, потом ещё уже не президент, а Кабмин и Минэнерго утверждали программы дальнейшего развития атомного комплекса. Они предусматривали планы наращивания добычи примерно на уровне 6,4 тыс. тонн урана в 2025—2030 годах. Затем 7500 тонн урана». Однако за эти годы отрасль не вышла даже на базовый уровень потребления (2500 тонн).

«К сожалению, добыча украинского урана господдержки не получит, — уверен Иван Лизан. — В бюджете нет денег на полноценное финансирование социальной сферы, не говоря уже о развитии атомной отрасли, а для олигархов добыча урана слишком сложное начинание: им куда легче вложить деньги в освоенную добычу газа. Нежелание иностранных компаний инвестировать деньги в украинский уран также понятны — Украина слишком непредсказуема для ведения бизнеса».

Радиационная безопасность

На Чернобыльской атомной станции (выведенная из эксплуатации атомная станция в Киевской области) в конце ноября завершились работы по строительству «Укрытия-2» — конструкции, накрывшей энергоблок №4. Цель строительства — полностью изолировать остатки энергоблока от внешней среды. Работы продолжались более 9 лет с привлечением финансирования стран Европы (1,5 млрд евро). В дальнейшем под аркой «Укрытия-2» будет производиться демонтаж энергоблока ЧАЭС, для чего Украина снова просит помощи международного сообщества. Работы планируется продолжать до 2064 года.

Однако это не единственный такого рода проект на Украине. Еврокомиссия выделяет Украине по меньшей мере 25 млн грн на закрытие урановой площадки Приднепровского химического завода. Именно там когда-то обогащали урановую руду с украинских месторождений. «Промышленная площадка ПХЗ — единственный на Украине объект обогащения урана. У нас нет опыта консервации таких промышленных объектов и рекультивации земель под ними. А у Европы он есть, поэтому Украина в 2014 году и обратилась за помощью к Еврокомиссии, чтобы они помогли, во-первых, повысить безопасность вокруг площадки, а во-вторых — снять объекты с эксплуатации и провести реабилитацию участка», — объясняет глава департамента атомной промышленности министерства энергетики Украины Григорий Плачков изданию «Информатор».

Мониторинговая организация NNWE (New Nuclear Watch Europe) распространила доклад, в котором утверждает следующее:

— количество аварий на украинских АЭС в 2016 году — наибольшее за всю историю (10 за январь — октябрь);

— опасны не сами аварийные остановки энергоблоков, а то, что на Украине не ведётся строгий учёт нарушений, допущенных в процессе эксплуатации, их расследование и устранение выявленных замечаний;

— наибольшее опасение у NNWE вызывает сверхнормативная эксплуатация энергоблоков.

Комплекс этих проблем, по мнению специалистов NNWE, делает атомную энергетику Украины общей головной болью Европы. Вполне возможно, что через некоторое время Украину вынудят поступиться контролем над атомной энергетикой, ссылаясь на невозможность обеспечить должный уровень контроля, финансирования, технической и организационной культуры.

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