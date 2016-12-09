На протяжении 15 лет США потратили сотни миллиардов долларов на борьбу с терроризмом и пожертвовали жизнями и благополучием десятков тысяч военнослужащих. Несмотря на все это, Вашингтон так и не добился значительных успехов, пишет Дэниель Р. Депетрис в статье для American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Неэффективная борьба

Если смотреть с точки зрения тактики, то можно сказать, что разведывательное сообщество и вооруженные силы добились определенного успеха. Сотни лидеров террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы. Международные финансовые институты стали более активно замораживать переводы террористам, тогда как страны на Ближнем Востоке теперь понимают, что уничтожение терроризма в зародыше так же необходимо для обеспечения безопасности своих граждан, как и бомбежки.

Но, как и в случае других войн, успех борьбы с терроризмом не может измеряться исключительно тактическими победами и статистикой. Необходимо посмотреть издалека и оценить, каков же результат действий США после 11 сентября.

Институт экономики и мира дает ценные данные в его последнем Индексе глобального терроризма, и экспертам в области борьбы с терроризмом необходимо отнестись серьезно к его выводам.

Автор обращает внимание на основные данные доклада организации. Так, в 2015 году по всему миру число жертв терроризма по сравнению с предыдущим годом сократилось на 10%. При этом 2015 год стал вторым по смертности от терроризма с момента основания института.

На долю стран, которые не участвуют в вооруженных конфликтах или не страдают от политического насилия, приходится 0,5% всех смертей от терроризма. Тогда как на долю Афганистана, Пакистана, Нигерии, Ирака и Сирии приходится 72%. И в случае с каждой из стран США либо выделяют огромные суммы денег налогоплательщиков, либо напрямую помогают в борьбе с терроризмом, либо развернули на их территории свой контингент с той же целью.

Если посмотреть на более крупную картину, приходится прийти к нескольким выводам, на которые часто не обращают внимание центральные СМИ.

Во-первых, терроризм следует рассматривать не как одиночное беспрецедентное событие, а как жестокий инструмент войны. Теракты во Франции и Бельгии должны привлечь внимание разведывательных структур, для радикалов они являются обычной тактикой ведения войны.

В идеальном мире каждый террорист давно был бы ликвидирован, пойман и отдан под суд. Но в реальном мире это является недостижимой задачей. США должны сделать приоритетной задачей те группировки, которые напрямую угрожают США. Те же из них, которые являются проблемами региональных сил, нужно оставить тем, кто больше США заинтересован в их ликвидации.

Во-вторых, война с терроризмом — это не та войны, в которой можно победить в самом строгом смысле этого слова. Истина состоит в том, что терроризм — это тактика, и страна не может одержать верх над тактикой, о чем свидетельствуют данные Индекса глобального терроризма. Для борьбы с ним нельзя просто зачистить боевиков и лидеров, необходимо, чтобы местное правительство смогло научиться исправлять жизни своих граждан с политической, экономической точек зрения, террористы всегда найдут способ сформироваться.

Наконец, представленные данные должны побудить политиков в Вашингтоне поставить под сомнение не только то, что их стратегии нуждаются в пересмотре, но и направляют ли они достаточно средств на правильные нужды.

Так, бюджет Министерства национальной безопасности США значительно вырос, и на 2017 год администрация Обамы запросила $66,8 млрд, что на 65% больше, чем в 2006 году, тогда как на инфляцию можно списать только треть этого роста. Бюджет же разведки США за 2015 год составил $50,3 млрд, что даже с учетом инфляции больше, чем в 2006 году, когда более 160 военнослужащих США участвовали в двух войнах.

Вторжения США в Ирак и в Афганистан за последние 15 лет, которые проводились для борьбы с террористами из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международным терроризмом, также не привели к желаемым последствиям. Смещение национальных правительств, замена их новыми администрациями, армия и правоохранительные органы, все это оказалось более затратным, чем предполагалось ранее.

И, потратив огромные деньги на операции по смене режима, американский народ вправе спросить, помогло ли это обеспечить безопасность США? Результаты говорят об обратном: движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает территории у правительства в Кабуле, Ирак по-прежнему зависит от авиаподдержки США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Таким образом, последние 15 лет служат напоминанием, что наилучшие специалисты в области борьбы с терроризмом в мире продолжают свое обучение уже на рабочем месте. Основным выводом из доклада о глобальном терроризме является то, что никакое повышение затрат на оборону не привело и не приведет к победе над терроризмом. Если следующая администрация хочет добиться лучших результатов, чем их предшественники, ей необходимо начать смотреть на мир четче, понимая, в чем состоит проблема, а в чем нет.