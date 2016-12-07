Запланированный на конец декабря визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Перл-Харбор, в ходе которого он почтит память жертв Второй мировой войны, привлек к себе внимание многих наблюдателей. Он, как и поездка главы оборонного ведомства США Эштона Картера в Японию, является сигналом о характере союза между двумя странами перед приходом новой администрации, сообщает Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Многочисленные аналитики отмечают, что долгосрочной целью правых сил Японии является избавиться от контроля со стороны США. Однако Абэ, являющийся представителем сил правого политического спектра Японии, потратил на консолидацию американо-японского союза больше усилий, чем кто-либо из его предшественников.

Избранный президент Трамп уже выразил свое неудовольствие относительно союза, требуя от Токио платить больше за размещение войск США на своей территории. Поэтому можно говорить о том, что союзу грозит некоторая неопределенность. Но для Китая важно, что эти разногласия происходят внутри альянса, они не повлияют на то, что этот союз стал крупнейшим источником военного и политического давления на усиливающийся Китай. Япония на протяжении долгого времени будет полагаться на США, если в японо-китайских отношениях не наступит прорыв. И пока Вашингтон продолжает рассматривать Пекин в качестве стратегического соперника, его хватка за американо-японский союз не ослабнет из-за тех или иных конфликтов с Токио.

США во все большей степени противостоят усилению Китая, что также является причиной напряженности в японо-китайских отношениях. Китай придерживается политики мирного развития, однако другим силам, отмечает издание, потребуется долгое время для того, чтобы адаптироваться из-за тех фундаментальных перемен, которые Пекин несет в структуру мировой политики.

Китай добился больших успехов с учетом того, что страна находится в одном из самых сложных геополитических регионов. Пекин не нажил себе противников, благодаря чему у него есть пространство для маневра в отношениях с любым из его конкурентов. Хотя отношения КНР с Японией более напряженные, чем с другими государствами, шансы на мирное сосуществование еще остались.

На своем пути к успеху Пекину удалось эффективно ответить на различные геополитические вызовы. Так, единственным сценарием для вмешательства страны в войну является такой, при котором происходит что-то, что наносит удар по устоявшейся международной системе. Страна, тем не менее, может оказаться неспособной ответить на вызовы, которые представляет собой американо-японский союз. Этот альянс — продукт холодной войны — не должен был просуществовать до сегодняшнего дня, но все же сохранился.

Создается впечатление, что стратегическое окружение Китая усиливается, однако и оно ослабнет со временем и не нанесет никакого вреда КНР. Япония и США являются одними из крупнейших торговых партнеров КНР. Из-за глобализации и усложнения военных технологий война будет настолько затратной, что ни Токио, ни Вашингтон не смогут пойти на неё так просто.

Китай удерживает не меньше инициативы, чем Япония и США, при взаимодействии с ними. Поэтому пока страна поддерживает вооруженные силы в высокой степени боеспособности, а также придерживается миролюбивой политики, она может оставаться активной стороной диалога с ними.

Находясь в сложной ситуации, Китай может продолжать свое развитие даже под давлением. Когда же Китай и другие крупные державы смогут адаптироваться друг к другу, восторжествует мир.