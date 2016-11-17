Пока непонятно, что для Евросоюза означает победа на выборах в США Дональда Трампа, после избрания которого стали активно предсказывать приход к власти популистских партий правого толка, очевидно тем не менее одно — Россия, возможно, является основным выгодополучателем от реакции стран — членов ЕС на победу президента-республиканца на выборах в США, пишет Майк Скрафтон в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что и до Трампа популярность националистических и скептически относящихся к ЕС партий росла, поскольку они так же, как и Трамп, получали подпитку в неприятии оторванного от простого населения политического класса, неспособного решить проблемы с экономикой, миграции или предотвратить разрушение национальных культур, вызванное политикой ЕС в области свободы передвижения.

Больше всего преимуществ от победы республиканца тем не менее получила Россия, чьи недавние действия на Украине и в Сирии являются попыткой перестроить сложившуюся после холодной войны евроатлантическую структуру безопасности. И в этой области Москве уже удалось добиться определенных результатов. Если же Трампу своими действиями удастся поставить крест или просто ослабить единство ЕС и НАТО, для России это будет значительной стратегической победой.

В Европейском совете по международным отношениям предостерегают о том, что «специальные службы Москвы» осуществляют активные меры по подрыву и дестабилизации правительств стран — членов ЕС. Одним из применяемых средств, по мнению совета, стала тайная поддержка ксенофобских и относящихся к ЕС скептически партий. Конгресс США ранее поручил разведывательным службам страны провести анализ внедрения России и её связи с европейскими партиями правого толка. Это связано со все большей обеспокоенностью решимостью Москвы воспользоваться расколом ЕС для подрыва НАТО, блокирования программ ПРО, а также отмены экономических санкций.

Однако, отмечает автор, многие эксперты уже видят доказательства связи и идеологической синергии между президентом России Владимиром Путиным и партиями правого толка в ЕС, у них уже есть информация о финансовой их поддержке со стороны Кремля. Независимо от того, станет ли избрание Трампа знамением волны побед националистических партий, выступающих против ЕС, в ходе грядущих выборов, от неизбежного давления на единство ЕС выиграть может только Россия.

Как ни называй геополитические маневры Кремля — гибридной войной или возращением к советской тактике времен холодной войны — у Москвы достаточно инструментов для оказания все большего давления на ЕС и НАТО. Из-за потепления отношений между Россией и США, сопровождаемого требованием от союзников Вашингтона в ЕС платить больше в бюджет НАТО, может появиться плодотворная почва для российского авантюризма, будь то в Прибалтике, на Балканах или Кавказе, а также в ЕС через своих политических ставленников.

И до избрания Трампа Евросоюз находился под давлением. Теперь же силы, выступающие против Брюсселя с поддержкой России, примут на вооружение формулу, которая и привела к власти Трампа. Из-за этого традиционные партии по всей Европе откажутся от своих либерально-центристских позиций в пользу националистически-правых. В результате этого произойдет дальнейшее ослабление ЕС, а впоследствии и НАТО, по отношению к России.

Воздействием на ЕС это не ограничится. В сложившихся условиях станет сложнее сохранять западный консенсус по санкциям в отношении России, ослабнет также и способность США и их союзников оказывать стратегическое воздействие во многих частях света.