Референдум в Италии закончен, а вместе с ним карьера премьер-министра Маттео Ренци, проигравшего плебисцит о реформах. Около 60% граждан Италии высказались против предложенных им изменений, в рамках которых должны были быть сокращены полномочия сената и проложен путь к столь необходимым экономическим реформам.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

С уходом Ренци третье государство по объему долговых обязательств из числа развитых стран ЕС может остаться без правительства в условиях, когда в стране сложилась острейшая ситуация с банками. В очередной раз Италия движется к краю. На этот раз кризис в финансовой системе Италии может быстро перекинуться с итальянских банков на остальную еврозону, пишет Скотт Б. Макдональд в статье для National Interest.

Ренци предпринял смелые шаги по реструктуризации итальянской политики и сокращению её непреходящей нестабильности, подготовив площадку для столь необходимых реформ. Ему не удалось добиться успеха из-за левого и правого популизма, сопротивления регионов централизации власти в Риме, а также непринятия ЕС. С 1945 года в Италии было 65 премьер-министров, что не является хорошим показателем и свидетельствует о сложности среды для политической работы.

Но политические и экономические реформы необходимы, хотя, к сожалению, их ожидать не приходится. Вместо них Италию ждет временное правительство и выборы в начале 2017 года. Пока непонятно, кому придется формировать новый кабинет. Очевидным победителем на референдуме стал Беппе Грилло, лидер популистского движения «Пять звезд». Этот бывший комик выступает за проведение еще одного референдума о том, чтобы выйти из еврозоны, а также положить конец введенному ЕС ограничению на расходы правительства, гарантии дохода для всех граждан, а также признание дефолта по долгам госсектора в размере €2,3 трлн.

Как показал недавний опрос общественного мнения, движение «Пять звезд» следует за Демократической партией Ренци, что говорит о том, что Грилло вполне может получить достаточно мест в результате выборов, чтобы возглавить следующее правительство. Такое развитие событий станет значительной встряской для политики ЕС, поскольку тогда во главе третьей по объему экономики еврозоны встанут выступающие против евро популисты. Хотя на сегодняшний день победа «Пяти звезд» остается большим «если», у Грилло все больше шансов на то, чтобы стать главой итальянского правительства.

Ренци по меньшей мере пытался решить стоящие перед страной проблемы. Маловероятно, что представители оппозиции — «Италия, вперед!», «Пять звезд» и «Лига Севера» — пойдут на что-то подобное. Более того, у них все меньше времени. Экономика стагнирует, безработица по-прежнему находится на отметке выше 11%.

Одной из основных проблем для нового правительства станут проблемные банки, большая часть из которых нуждается во вливании капитала. Особое беспокойство вызывает банк Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). По данным Европейской службы банковского надзора, этот банк стал самым слабым из 51 учреждения, проверяемого ежегодно. Ему, для того чтобы продолжать свою деятельность, необходим капитал порядка €5 млрд. В то же самое время крупнейшему банку Unicredito нужно найти €13 млрд. Такие же суммы нужны и банкам Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca.

Для решения проблемы с банками нужно играть по-жесткому с ЕС. Так, Ренци попытался влить бюджетные деньги в MPS — шаг, который заблокировала Германия. Если Брюссель (читай Германия) будет по-прежнему строго придерживаться необходимости рекапитализации банков не через бюджетные средства, временное правительство в Риме может оказаться между немецкой приверженностью к правилам и разозленными гражданами, многие из которых держат банковские облигации как часть их пенсии. Поэтому возникает вопрос политической воли. Если правила ЕС будут соблюдаться, то повышается риск настроений против ЕС. Это также играет на руку «Пяти звездам», что, в свою очередь, может привести к новому референдуму в Италии о выходе из еврозоны.

ЕС находится под постоянным давлением. Сначала дискуссии о том, следует ли оставлять Грецию в еврозоне, которые оставили неприятный осадок, затем Великобритания нанесла удар по организации, которая и так с трудом сохраняет единство и актуальность перед лицом более сильных националистических сил. В этом смысле Brexit стал решающим моментом в геополитике ЕС, поскольку он открыл дверь всем, кто также не удовлетворен тем, что внешний орган управляет их местной политикой.

Играет роль и победа Трампа, который недавно затронул вопрос торговой политики с Китаем. Поэтому для Грилло не является чем-то невероятным вывести Италию из еврозоны.

На фоне высоких котировок на мировых фондовых рынках и празднования победы оппозиции над Ренци перед ЕС может стоять очередной крупный кризис, который, когда он произойдет, своими волнами затронет очень многое. Поэтому необходимы действия на экономическом и политическом фронтах, однако сложно представить себе кого-то, кто бы мог взять на себя роль лидера страны и знал бы, что делать. Италию, быть может, и не ждет новый финансовый коллапс, но ситуация имеет все зачатки нового большого кризиса ЕС.