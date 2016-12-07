Что может идти в большей степени вразрез с истеблишментом, чем избрание кандидата, который отказывается играть по правилам? Только столь же неожиданный шаг со стороны членов коллегии выборщиков, сделавших главой Белого дома кого-то еще, пишет Кэтлин Паркер в статье для Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Автор отмечает, что такой поворот событий вполне вероятен, поскольку так называемое движение Гамильтоновских выборщиков, возглавляемое по большей части демократами, призывает выборщиков к дезертирству. Речи о том, чтобы присудить победу бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон, не идет. Демократы предлагают объединиться и выбрать компромиссного кандидата, такого как Митт Ромни или Джон Кейсик.

С математической точки зрения требуется сократить поддержку Трампа со стороны выборщиков всего на 37 человек — с 306 до 269, то есть на одного человека меньше, чем требуется, чтобы он занял пост главы Белого дома.

На странице «Гамильтоновских выборщиков» в Facebook член Демократической партии из Вашингтона Брет Чиафоло поясняет цель создания коллегии выборщиков. В сущности её задача состоит в том, что отцы-основатели не доверяли полностью демократии, боялись правления толпы, поэтому они и создали республику. Они справедливо опасались, что чистая демократия приведет к избранию демагога, харизматичного автократа или кого-то, кто находится под иностранным влиянием.

Главным же критерием является то, чтобы президент был достаточно квалифицированным, поэтому коллегия выборщиков и была учреждена как система сдерживания, которая спасет от таких, как Трамп. Стоит отметить также, что ряд бывших экспертов оборонных и внешнеполитических ведомств подписали письмо, в котором они называли Трампа «опасным президентом».

По меньшей мере один республиканский выборщик Кристофер Супрун решил обратить на это предупреждение внимание и объяснил на страницах New York Times причины, по которым он не собирается давать добро на приход Трампа в Белый дом. Он призвал своих коллег-выборщиков присоединиться к нему.

На такой шаг выборщики могут вполне пойти, однако в некоторых штатах за это предполагается штраф. «Гамильтоновские выборщики» собирают деньги на то, чтобы покрыть любые такие издержки.

Александр Гамильтон, мюзикл о котором вдруг стал гвоздем программы на Бродвее и Мейн-стрит в Нью-Йорке, написал, что коллегия выборщиков «гарантирует с моральной точки зрения, что должность президента никогда не окажется в руках человека, который очевидным образом не обладает необходимыми качествами».

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Поэтому, пойди выборщики на такой шаг, они не дадут состояться «хаосу и смятению», которые последуют за победой кандидата, эксплуатирующего «таланты низкого интриганства и уловки популярности».

Возможно, самым четким признаком перевернутости с ног на голову нынешнего времени является то, что демократы, которые часто предпочитают народное голосование, вдруг так высоко ставят коллегию выборщиков, тогда как республиканцы, которые так сильно чтят отцов-основателей, забросили свои принципы. Они, скорее всего, надеются запрыгнуть на последнюю ступеньку эскалатора, уходящего в золотой дворец «короля Трампа».

В то же самое время те, кто противится победе Трампа, списываются со счетов как обиженные неудачники. Однако ставки слишком высоки, а доказательства его неспособности быть президентом слишком очевидны, чтобы проводить такие параллели. От его демонстративного неумения анализировать и контролировать свои импульсы по спинам граждан США должна пробежать дрожь, если учесть, что у него в руках может оказаться доступ к ядерному потенциалу.

Дело не только в этом, но и этого достаточно. Не проконсультировавшись с советниками или не последовав пословице «утро вечера мудреней», — чем он не особо славится, Трамп может дать добро на ядерный удар по малейшему поводу — или вообще без него. Все предыдущие главы страны имели такие же полномочия, однако все они были опытными государственными деятелями, а не звездами реалити-шоу или торговцами.

Хотя, подчеркивает автор, люди из окружения Трампа уверены, что он будет уважать возложенное на него бремя, ничто не говорит о том, что эта вера оправдана. После своего избрания Трамп не стал утомлять себя брифингами по вопросам разведки, он махнул рукой на 37 лет практики и пообщался с президентом Тайваня, чем вызвал неудовольствие Китая. На встрече с премьер-министром Пакистана он говорил так же, как ученик младших классов, согласно стенограмме, опубликованной Исламабадом. Трамп назвал себя «классным парнем», который делает «поразительную работу». Он также заявил, что «готов и стремится» играть ту роль, которую от него ждут для решения насущных проблем.

Таким образом, выборщики соберутся 19 декабря в своих штатах, где им предстоит принять окончательное решение. Если среди них найдется 37 отважных республиканцев, готовых выполнить свой моральный долг и защитить нацию от талантливого, но опасного президента, история героизма будет написана по-новому.