«Члены коллегии выборщиков должны отказать Трампу»
Что может идти в большей степени вразрез с истеблишментом, чем избрание кандидата, который отказывается играть по правилам? Только столь же неожиданный шаг со стороны членов коллегии выборщиков, сделавших главой Белого дома кого-то еще, пишет Кэтлин Паркер в статье для Washington Post.
Автор отмечает, что такой поворот событий вполне вероятен, поскольку так называемое движение Гамильтоновских выборщиков, возглавляемое по большей части демократами, призывает выборщиков к дезертирству. Речи о том, чтобы присудить победу бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон, не идет. Демократы предлагают объединиться и выбрать компромиссного кандидата, такого как Митт Ромни или Джон Кейсик.
С математической точки зрения требуется сократить поддержку Трампа со стороны выборщиков всего на 37 человек — с 306 до 269, то есть на одного человека меньше, чем требуется, чтобы он занял пост главы Белого дома.
На странице «Гамильтоновских выборщиков» в Facebook член Демократической партии из Вашингтона Брет Чиафоло поясняет цель создания коллегии выборщиков. В сущности её задача состоит в том, что отцы-основатели не доверяли полностью демократии, боялись правления толпы, поэтому они и создали республику. Они справедливо опасались, что чистая демократия приведет к избранию демагога, харизматичного автократа или кого-то, кто находится под иностранным влиянием.
Главным же критерием является то, чтобы президент был достаточно квалифицированным, поэтому коллегия выборщиков и была учреждена как система сдерживания, которая спасет от таких, как Трамп. Стоит отметить также, что ряд бывших экспертов оборонных и внешнеполитических ведомств подписали письмо, в котором они называли Трампа «опасным президентом».
По меньшей мере один республиканский выборщик Кристофер Супрун решил обратить на это предупреждение внимание и объяснил на страницах New York Times причины, по которым он не собирается давать добро на приход Трампа в Белый дом. Он призвал своих коллег-выборщиков присоединиться к нему.
На такой шаг выборщики могут вполне пойти, однако в некоторых штатах за это предполагается штраф. «Гамильтоновские выборщики» собирают деньги на то, чтобы покрыть любые такие издержки.
Александр Гамильтон, мюзикл о котором вдруг стал гвоздем программы на Бродвее и Мейн-стрит в Нью-Йорке, написал, что коллегия выборщиков «гарантирует с моральной точки зрения, что должность президента никогда не окажется в руках человека, который очевидным образом не обладает необходимыми качествами».
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Поэтому, пойди выборщики на такой шаг, они не дадут состояться «хаосу и смятению», которые последуют за победой кандидата, эксплуатирующего «таланты низкого интриганства и уловки популярности».
Возможно, самым четким признаком перевернутости с ног на голову нынешнего времени является то, что демократы, которые часто предпочитают народное голосование, вдруг так высоко ставят коллегию выборщиков, тогда как республиканцы, которые так сильно чтят отцов-основателей, забросили свои принципы. Они, скорее всего, надеются запрыгнуть на последнюю ступеньку эскалатора, уходящего в золотой дворец «короля Трампа».
В то же самое время те, кто противится победе Трампа, списываются со счетов как обиженные неудачники. Однако ставки слишком высоки, а доказательства его неспособности быть президентом слишком очевидны, чтобы проводить такие параллели. От его демонстративного неумения анализировать и контролировать свои импульсы по спинам граждан США должна пробежать дрожь, если учесть, что у него в руках может оказаться доступ к ядерному потенциалу.
Дело не только в этом, но и этого достаточно. Не проконсультировавшись с советниками или не последовав пословице «утро вечера мудреней», — чем он не особо славится, Трамп может дать добро на ядерный удар по малейшему поводу — или вообще без него. Все предыдущие главы страны имели такие же полномочия, однако все они были опытными государственными деятелями, а не звездами реалити-шоу или торговцами.
Хотя, подчеркивает автор, люди из окружения Трампа уверены, что он будет уважать возложенное на него бремя, ничто не говорит о том, что эта вера оправдана. После своего избрания Трамп не стал утомлять себя брифингами по вопросам разведки, он махнул рукой на 37 лет практики и пообщался с президентом Тайваня, чем вызвал неудовольствие Китая. На встрече с премьер-министром Пакистана он говорил так же, как ученик младших классов, согласно стенограмме, опубликованной Исламабадом. Трамп назвал себя «классным парнем», который делает «поразительную работу». Он также заявил, что «готов и стремится» играть ту роль, которую от него ждут для решения насущных проблем.
Таким образом, выборщики соберутся 19 декабря в своих штатах, где им предстоит принять окончательное решение. Если среди них найдется 37 отважных республиканцев, готовых выполнить свой моральный долг и защитить нацию от талантливого, но опасного президента, история героизма будет написана по-новому.