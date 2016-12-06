В начале декабря во Львове прошла IX сессия Парламентской ассамблеи Украины и Польши. Депутаты обеих стран обсудили актуальные вопросы межгосударственных отношений. Но перед началом заседания делегаты римско-католического прихода святого Антония во Львове передали вице-спикеру Сейма Польши Рышарду Терлецкому обращение прихожан. В нем они обращают внимание на болезненную для них и застарелую проблему — нежелание львовских властей вернуть местным католикам латинского обряда их собственность.

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23 апреля 1991 года на Украине был принят закон «О свободе совести и религиозных организациях». Статья 17 гласит, что «культовые здания и имущество, которые составляют государственную собственность, передаются организациям, на балансе которых они находятся, в безвозмездное пользование или возвращаются в собственность религиозных организаций бесплатно…» Согласно указу президента Украины от 04.03.1992 года № 125 «О мерах по возвращению религиозным организациям культового имущества» и распоряжению президента Украины от 22.06.1994 года № 53/94-рп перед указанными государственными органами была еще раз поставлена задача вернуть «религиозным общинам в собственность культовые здания, используемые не по назначению». Еще в начале 1990-х годов верные прихода св. Антония обратились к львовской администрации с просьбой вернуть приходской дом (бывший францисканский монастырь), который находится рядом с храмом. В настоящее время это здание является собственностью Львовского городского совета, оно предоставлено в пользование государственной музыкальной школе № 4.

15 июля 2014 года при посредничестве генерального консула Польши во Львове Ярослава Дрозда состоялась встреча между представителями власти и прихода. Генконсул обязался стать посредником в разработке проекта строительства новой школы, а также обещал помочь получить средства из европейских фондов на реализацию проекта. Представитель города задекларировал, что местная власть выделит участок с соответствующей документацией. Однако ничего из этого не произошло. Как говорится в обращении прихожан к депутатам Сейма Польши, в действиях львовских властей «проявляется некоторый антипольский и антикатолический контекст. В связи с этим необходимо отметить, что католики во Львове имеют не только польское происхождение. Хотя, даже если бы речь шла о поляках, таким образом дискриминируются права национальных меньшинств, представители которых также являются гражданами Украины. При этом необходимо отметить, что в приходе св. Антония во Львове богослужения совершаются на польском, украинском и русском языках для верных трех языковых групп, которые дают хороший пример мирного сосуществования и совместной деятельности поляков, украинцев и русских, что, несомненно, является хорошим свидетельством христианской любви в это трудное для Украины время».

Позиция, занимаемая католиками латинского обряда прихода св. Антония, технологически совпадает с той, что придерживается польская община в Литве, которая кооперируется с русским и белорусским меньшинствами в борьбе с этнократическим литовским режимом за национально-культурные права. Более того, эта позиция исходит из вселенского характера самой Католической церкви, которая отрицает этнофилетические настроения среди своих прихожан. Проблема в том, что для самой Польши, ее политиков и Церкви, «львовский вопрос» с возвращением католикам латинского обряда их собственности, находящейся ныне в распоряжении украинских властей и украинских греко-католиков, плотно завязан на коннотациях совместной истории XX века. А в ней, даже для католических изданий, базирующихся в Польше, Львов — это город, который содержит важный и внушительный пласт памяти Польского государства и борьбы поляков за ее восстановление в 1918 году и повторной утраты в 1939 году. И значительное место здесь занимают эпизоды вооруженного противостояния с украинцами за контроль над «жемчужиной польского народа». Поэтому любая апелляция Варшавы к местным городским властям в частности и к Киеву в целом будет вызывать у последних опасения в том, что решение церковных вопросов в пользу польской стороны повлечет за собой и сопутствующее историческо-политическое обременение.

Определенным образом это проявилось уже и на самой IX сессии Парламентской ассамблеи. В интервью польскому порталу Kresy. pl член парламентского клуба Kukiz'15 Войцех Бакун рассказал, что хотя в итоговой совместной декларации не содержится «каких-либо конкретных требований польской стороны, в том числе о местах памяти на Украине или возврата, например, храма св. Марии Магдалины во Львове», этот вопрос следует поднять на следующем заседании Парламентской ассамблеи, которое пройдет в Перемышле. При этом Бакун выразил сожаление, что не смог поговорить с мэром Львова Андреем Садовым о ситуации со «знаменитыми львами с кладбища Львовских Орлят» (украинские националисты требуют убрать эти, как они считают, знаки «польского шовинизма»). В первый день визита парламентариев из Польши на Украину должна была состояться встреча с городским головой, но он не прибыл, сославшись на «погодные условия», а именно к нему «была обращена большая часть вопросов в частности о церкви св. Марии Магдалины, приходском доме храма св. Антония и тому подобном».

Однако, несмотря на затягивание украинской стороной решения проблемы возврата собственности, время играет на стороне поляков. В ноябре этого года, отвечая на вопрос киевского журнала «Корреспондент», готовы ли львовяне пережить реституцию в обмен на вступление страны в Евросоюз, Садовый ответил: «Европейские политики не решатся в нынешней ситуации поднять вопрос о принятии в ЕС страны, у которой 6 тыс. км границ с такими проблемными государствами как Россия, Приднестровье, Белоруссия… Возвращаясь к реституции, могу сделать прогноз — это будет вопросом второй половины ХХІ века. Но это вряд ли будет так страшно и болезненно, как рассказывают. Если во Львове жила семья, у которой все наглым образом отобрали и у которой есть документы на это имущество, надо его возвращать. В любом случае надо находить компромиссы». Со своей стороны заметим следующее: вывод этого процесса вне вопроса интеграции Украины и Евросоюза означает, что решаться он будет на двустороннем уровне, и между Польшей и Украиной. И, судя по настойчивости Варшавы, и вопреки оптимистичному прогнозу львовского мэра, гораздо раньше второй половины XXI века. А значит, у католиков латинского обряда во Львове есть хорошие перспективы получить обратно то, что было отнято, и что до сих пор остается в незаконном владении.