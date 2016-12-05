После того, как избранный президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь, вызвав, тем самым, критику в свой адрес как в США, так и со стороны экспертов и официальных лиц других стран, прежде всего Китая, он обратился к Twitter, где написал оскорбительную тираду в отношении Пекина. Она свидетельствует о том, что Трамп, по всей видимости, хочет за счет Китая восстановить величие свое страны. Пекин ни при каких обстоятельствах не должен сносить такое отношение к себе, сообщает Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Спросил ли Китай нас, хорошо ли будет, если они проведут девальвацию своей валюты (из-за чего нашим компаниям будет сложнее с ними конкурировать), наложат на нашу продукцию, поступающие в их страну, большие тарифы (США не ввели тарифов против них) или построят массивный военный комплекс посередине Южно-Китайского моря? Я так не думаю!» — написал избранный президент США в своем микроблоге Twitter 4 декабря.

Не совсем ясно, мог ли быть связан выпад Трамп в адрес КНР с волной критики, которую вызвал его телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Инвэнь, или же это было частью продуманной политики в отношении Китая. Так, во время своей предвыборной кампании Трамп ни разу не поднимал тайваньского вопроса и избегал темы Южно-Китайского моря. Но затронув проблему Китая еще до своей инаугурации, он пошел вразрез со своим стремлением к изоляционизму. С учетом большого числа ястребов в его команде и его непредсказуемости по-прежнему непонятно, подтолкнул ли его кто-то к таким действиям против Китая.

Какими бы ни были причины оскорбительных заявлений Трампа, очевидно, что уже в ранний период президентства Трампа американо-китайские отношения неизбежно столкнутся с наибольшим количеством проблем, чем при любом его предшественнике. КНР должна быть полностью готовой к такому сценарию.

Страна должна сохранять твердость и сдержанность. Трамп может сколько угодно создавать шум, однако это не освобождает от правил игры крупных держав. У него нет достаточных ресурсов для того, чтобы так бесцеремонно обращаться с Китаем — ядерной державой, обладающей второй по величине экономикой мира. Его многочисленные слова не станут делами. Более того, за исключением некоторых радикалов, мало кто в США захочет пойти на конфликт с крупной державой.

Страна также должна адаптироваться к новым изменениям, в том числе новой динамике в американо-китайских отношениях. Пекин должен брать инициативу для ответа на новые вызовы, уделять больше внимания тому, что действительно важно в отношениях между Вашингтоном и Пекином, и как добиться стратегического баланса между двумя странами через разногласия.

Оскорбительные заявления Трампа демонстрируют отсутствие у него опыта в вопросах дипломатии. Он, вероятно, переоценил мощь США. Его умом, может быть, уже завладела та власть, которую он вот-вот получит, поэтому Трамп считает, что весь мир должен выполнять его указания. Он, по всей видимости, считает, что КНР — вторая по мощи после США страна — должна впадать в благолепный страх перед Вашингтоном.

Что бы Трамп ни думал, Китай должен быть решительно настроенным осадить Трампа с его неразумными требованиями с самого начала президентского срока. Страна также должна быть готовой защищать свои интересы, невзирая на динамику американо-китайских отношений. Если Пекин будет вести себя мягко на благо двусторонних связей, это только еще больше развяжет Трампу руки.

Сообщение Трампа в Twitter является лишь прикрытием его реальных намерений, состоящих в том, чтобы относиться к Китаю как к «откормочному ягненку», от которого можно отрезать большой кусок. Трамп стремится оживить экономику США, однако он понимает, что его страна больше не так конкурентоспособна, как раньше. Он пытается ограбить другие страны на благо процветания США.

Он, кажется, стремится создать новую экономическую империю под своим руководством, которая разрушит сложившийся экономический миропорядок. Он тем не менее не понимает, что США являются основным выгодополучателем от сложившегося мироустройства. Он хочет создать такой мир, в котором победителю одному достается все.

Таким образом, Китай должен быть готов к возможным флуктуациям американо-китайских отношений после инаугурации Трампа. Пекину нужно с самого начала отвечать на провокации с его стороны, а также сделать так, чтобы он не воспользовался Китаем в самом начале своего срока. Именно в первый период будет заложена основа для будущих четырех лет американо-китайских отношений.