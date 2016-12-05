



Юлия Карнаева ИА REGNUM 80% индусов исповедуют индуизм

Гоа — главный курорт Индии, совершенно не похожий на остальную страну. Побережье штата протянулось на 110 километров, образовав 40 прекрасных пляжей, которые в разное время года прельщают европейцев, русских и индусов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Арамболь (Гоа)

Согласно легенде, первый европеец, ступивший на землю Гоа, португалец Афонсу Альбукерке хотел было воскликнуть «Вау!», но поперхнулся портвейном. Так изумил его открывшийся вид. Колонизаторы сразу же сделали Старый Гоа столицей португальской Индии, признавая, что обнаруженные ими постройки превосходят по красоте все храмы подчиненного ранее Востока. К тому моменту история Индии насчитывала уже более 4 тыс. лет. Под гнетом европейцев маленький индийский штат находился еще более 400 лет — вплоть до середины ХХ века, но при этом он не потерял своей самобытности.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ожидании волны

Туристическим Гоа стал не так давно, около 50 лет назад, когда на побережье окружными путями — по суше и морем — стали прибывать хиппи. В середине 1960-х годов свои двери для международных путешественников открыл аэропорт «Даболим» — единственный авиаузел штата.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ганеша

То, что не удалось сделать европейцам, сделали русские и украинцы всего за несколько лет. Каждый год курортную зону в штате Гоа посещает несколько десятков тысяч россиян, львиная доля которых — молодежь. Некоторые деревни превращаются в русские поселения, временные жители которых не считаются с традициями и обликом любезно принявшей их страны.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Индийские специи

Многих наших сограждан индийские пляжи и пальмы пленили, и они поселились в Гоа и занялись предпринимательством. При этом сложившаяся русская диаспора изощряется как может: создает детские сады и ясли в Гоа или выписывает поваров с далекой родины, чтобы открывать столовые с сырниками и борщом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лавка специй

Другой контингент русских завлекли истории о свободе и хиппи. Частым развлечением для туристов являются вечерние рынки на пляже. К заходу солнца на такое место прибывают йоги, музыканты, танцоры, художники и, конечно же, наши соотечественники, поселившиеся в штате.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Популярное туристическое направление — Гоа

Местные торгуют жареной кукурузой, кокосами, фруктами и наркотиками. Остальные — бижутерией, купальниками, сандалиями, сувенирами и прочими безделушками, сделанными вручную. Несмотря на многочисленные жалобы индийских депутатов, связанные с «захватом русскими Гоа», нас там ждут. С каждым годом фраза «Привет, подружка! Купи браслет, парео! Массаж?» звучит все тверже и яснее, а из ресторанного меню исчезают переводческие ошибки. Возможность совершить обмен русской валюты на местные рупии прямо в аэропорту по весьма выгодному курсу также подогревает желание русских туристов посетить этот экзотический край — «русский остров» Гоа.