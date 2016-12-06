Приватизация

На продажу на Украине готовятся выставить не только промышленные и инфраструктурные объекты, но и государственные СМИ. Госкомтелерадио сообщает, что 244 печатных издания, находящихся в собственности государства, обратились с просьбой об изменении формы собственности. Вряд ли государство получит от продажи этих газет и журналов существенную прибыль, впрочем, продажа позволит сэкономить на содержании этих СМИ.

Есть и более неожиданные объекты. Фонд государственного имущества собирается продать 0,234% Международной космической компании «Космотрас», совладельцами которой являются также Россия, Казахстан и Туркменистан. Компания образована в 1997 году для создания и эксплуатации космического ракетного комплекса «Днепр».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире телеканала «112.Украина» назвал двух основных претендентов на покупку Одесского припортового завода (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса, собственный терминал перевалки аммиака): «Реальных покупателей ОПЗ только два — [Александр] Ярославский и [Игорь] Коломойский. Европейские структуры, о которых говорит [Игорь] Билоус [председатель ФГИУ — Ред] — это офшоры. Помните, как покупали «Укртелеком»? То же самое! Сейчас будет, скорее всего, Голландия. Через нее сейчас очень удобно перепродавать. Реальные же покупатели — только наши. В чём ценность ОПЗ? Предприятие будет работать, если обеспечить в полном объеме поставку сырья. Теоретически можно поставлять газ не трубой из России, а кораблями из других стран. Но тогда смысла в этом заводе нет. Цена продукции будет неконкурентоспособной. Поэтому ни один вменяемый инвестор из Европы или Америки не вложит деньги в ОПЗ». Кстати сказать, для обоих названных олигархов этот бизнес довольно хорошо знаком. Ярославский ранее владел черкасским «Азотом», а в собственности Коломойского находится «Днепроазот» в Днепропетровске.

Между тем, согласно данным Нацкомиссии по фондовому рынку и ценным бумагам, в числе серьёзных претендентов — бизнесмен Алекс Ровт и оманский шейх Сухаил Салим Бахман. Если участие последнего в приватизации было ожидаемым (правительство его настойчиво и неоднократно приглашало), то Алекс Ровт — сюрприз. Дело в том, что в своё время он контролировал 3 из 5 негосударственных предприятий по производству удобрений. Однако затем продал свои активы (Дмитрию Фирташу, держателю не менее 20 млн долл. долга ОПЗ) и вообще свернул бизнес на Украине. Вряд ли он сам решил вернуться в украинский бизнес, скорее всего, Ровт выступает ширмой / консультантом / партнёром для кого-то, предпочитающего хранить инкогнито.

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой в эфире радио «Голос Столицы» по своему объяснил тот факт, что несмотря на снижение стартовой цены выставляемых на продажу активов и прочие бонусы для инвесторов (снижение банковского залога, возможность вносить его в зарубежный банк и т.п.), иностранные покупатели обходят стороной украинские предприятия: «…планы нереальны. Пожалуй, подходы к приватизации не соответствуют объективности процессов. Видимо, в экономике кризис, и инвесторы не хотят вкладывать деньги в кризисную, падающую экономику».

Впрочем, кое-какие активы всё же находят новых владельцев. Так, Украинский банк реконструкции и развития был продан китайской компании Bohai Commodity Exchange Co (спотовая товарная биржа с годовым оборотом в размере 1 трлн долл.). ФГИУ удалось выручить за УБРР лишь стартовую стоимость (82 млн грн.), поскольку, кроме китайцев, никто больше не захотел участвовать в торгах. Однако даже такой результат увеличил доход от продажи госсобственности в 2016 году более чем вдвое (как сообщалось, по итогам 3-х кварталов он составил примерно 72 млн грн.). Конечно, годовой план приватизации (17 млрд грн.) китайские инвесторы не спасут, однако теперь доход от неё будет хотя бы не меньше, чем в прошлом году (152 млн грн.).

Конец года вообще следует признать для ФГИУ довольно удачным: за последние 2−3 месяца доходы от приватизации кратно превысят результат января-сентября. Кроме УБРР, Фонду в конце ноября удалось продать Мигейскую ГЭС, причём стартовая цена (10 млн грн.) в ходе торгов увеличилась до 52 млн. Ещё за одну ГЭС (Константиновскую) удалось выручить 64 млн. Многое, конечно же, будет зависеть от ОПЗ, который потенциально может принести Украине 400−500 млн: если на покупку действительно настроены только Коломойский и Ярославский, будет удачей, если цена дорастёт хотя бы до таких значений. Однако и без ОПЗ предварительно Украина выходит на результат в 200−250 млн. Учитывая курс, — мизер, но всё же больше, чем удалось выручить годом ранее.

Зато глава комитета Верховной рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук в интервью изданию «Новое время» предположил, что от приватизации спиртовой отрасли государство может получить сразу 5−6 млрд грн.

МВФ

Национальный банк Украины готовится пересмотреть свой прогноз по валютным резервам. Ранее ожидалось, что в конце 2016 года они достигнут 17,5 млрд долл., однако в эту оценку было включено получение Украиной очередного транша от МВФ в размере 1,3 млрд долл. Надежд на его получение практически нет, а резервы, тем временем, снижаются. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой на традиционной встрече с представителями наиболее крупных банков, за ноябрь они уменьшились с 15,5 до 15,2 млрд долл., и к концу года, вероятно, опустятся до 15 млрд долларов.

Похоже, единственные, кто не теряет надежду — чиновники украинского Минфина: «Мы рассчитываем, что заседание Совета директоров [МВФ — Ред.] пройдет до конца года. Мы ждем и рассчитываем. Мы также рассчитываем получить деньги до конца года. Но ничего критичного не будет, если они придут уже в январе», — заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью информагентству УНИАН. Хотя, как мы помним, миссия МВФ после отъезда из Украины в середине ноября высказала ряд претензий, которые до сих пор никто не устранил. Так, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, если госбюджет-2017 не будет принят до 10 декабря, транша от МВФ до конца года не будет точно. «Особенно решительные шаги должны быть предприняты в сфере борьбы с коррупцией, которая остается самым часто упоминаемым препятствием ведению бизнеса в Украине. Несмотря на прогресс в создании новых институций, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины, и публикацию деклараций высокопоставленных чиновников, серьезных результатов в уголовном преследовании и наказании коррупционеров, а также возвращения средств еще предстоит достичь», — это практически универсальный ответ миссии МВФ на то, почему очередной транш до сих пор не предоставлен, и когда его можно ожидать. Пожалуй, Минфину стоит его запомнить наизусть.

К слову, в будущем году МВФ сам «уменьшит» ЗВР Украины на 1 млрд долл., — именно столько она должна вернуть фонду. Всего же Украине в 2017 г. предстоит выплатить 2,6 млрд долл. долгов.

Валюта

По состоянию на 5 декабря основные валюты серьёзно укрепились. Доллар прибавил 0,54 грн. (до 26,12 грн./долл.). Евро вырос ещё сильнее — на 0,82 грн. (до 27,94 грн./евро) И даже российский рубль отыграл 0,009 грн., снова далеко уйдя за психологический барьер 0,4 грн. (до 0,408 грн./руб). Межбанковские курсы пока соответствуют курсам НБУ: 26,08−26,13 грн./долл. (+0,51−0,52 грн.). «Чёрный рынок» — единственное место, где американская валюта подешевела за неделю на 0,06−0,08 грн. — 27,00−27,05 грн./долл. Правда, курс всё равно не падает ниже 27 грн.

Экономист Иван Никитченко прогнозирует гривне обесценивание после окончания новогодних праздников, связывая это с траншами МВФ, которые Украина не получит:

«Этой зимой мы вряд ли получим транш и деньги от ЕС. Этот фактор, а также отопительный сезон будут давить на гривну, и нацвалюта постепенно девальвирует. Думаю, до конца года курс будет в коридоре 27−27,5 грн./долл. А с января-февраля можно ожидать девальвацию по отношению к доллару в пределах одной гривны ежемесячно. Вряд ли станут удерживать курс на уровне 27 грн./долл., ведь это требует расходования золотовалютных резервов в рамках интервенций на межбанке. Более того, такие меры могут быть нецелесообразны».

А вот финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко не связывает прямо девальвацию гривны с отказом МВФ кредитовать Украину, напоминая, что страна с сырьевой экономикой зависит прежде всего от ситуации на сырьевых рынках: «…мы будем один на один с ценами на основную продукцию на мировых рынках, которые мы экспортируем. Вернее, мы будем полностью зависеть от этого показателя. Вот за 2016 год мы были очень зависимы от этого и видели, как цены на руду и на сталь очень сильно падали в начале 2016 года, точно также падала и гривна. Причем причины, по которым они могут падать и расти, совершенно от нас не зависят, это мировая экономика, это Китай, его потребление и т.д., количество строек, которые в Китае строятся и прочие вещи. Вот от этого мы будем зависеть — от цен на сельскохозяйственное сырье, от цен на руду, от цен на металлургию. Пока что эти цены очень поддерживали гривну, и они находятся на стабильном таком, довольно высоком уровне, то есть с ними как минимум не происходит никакой турбулентности, и это все не катится вниз… Но, во-первых, мы будем уязвимы от этого, и от этого будет зависеть курс гривны, очень сложно спрогнозировать, каким он будет. Во-вторых, даже если цены будут оставаться стабильно такими, как сейчас, к сожалению, наверное, курс гривны все равно будет очень плавно девальвировать. То, что прогнозировали, что курс гривны на конец года будет где-то 27 гривен за доллар, мы увидели, что с лета этого года он действительно немножко девальвировал. Я думаю, что все равно у нас в стране есть проблема сальдо текущего счета, все равно у нас экспорт не так активно растет, как импорт… Стабильно из страны наблюдается отток валюты».

Директор Института трансформации общества Олег Соскин в комментарии изданию «Главред» очень подробно разъясняет, почему деньги МВФ Украине совершенно не нужны.

«Получая эти кредиты, мы утрачиваем субъектность как государство и превращаемся в объект, который не может принимать решения в интересах народа, который полностью подконтролен международной организации… (…) Деньги МВФ нам не нужны и по этой причине, а также, если мы хотим осуществлять реальные экономические трансформации. Ведь то, что навязывает нам Фонд, фактически является экономическим геноцидом народа. За последние три года Киев выполнил все формальные требования МВФ, однако от этого жизнь в стране для миллионов людей не улучшилась — наоборот, 90% людей стали настолько бедны, что не в состоянии оплатить даже коммунальные услуги. В итоге у нас образовался слой миллиардеров, которые стали еще богаче. То есть вся политика МВФ привела к разделу социума Украины на два полюса — богатых и бедных», — комментирует эксперт.

По его мнению, Фонд отказался предоставить Украине очередной кредит, потому что оказалось, что эти деньги, которые МВФ ранее давал Украине, разворованы нынешними правящими кланами.

«Очевидно, миссия МВФ сейчас увидела, что деньги были использованы неправомерно, что они разворованы, и сделала адекватную оценку ситуации. Поэтому и приняли решение прекратить финансирование. Я думаю, что вообще эта программа будет прекращена, а сюда пришлют ревизоров, которые должны будут выяснить, куда были использованы деньги… МВФ не зря отметил, что в Украине ни один коррупционер не осужден. Это — посыл к тому, что во главе страны тоже стоят коррупционеры. Теперь руководству Фонда нужно найти крайнего. Видимо, «переведут стрелки» на Порошенко, Яценюка, Гройсмана, начнется расследование», — утверждает директор Института трансформации общества.

Соскин прогнозирует, что вскоре будет поднят вопрос о 3 млрд долларов, которые Киев должен возвращать России. «И возвращать их придется Евросоюзу. Сразу начнется изъятие денег международными частными инвесторами. Это будет последним гвоздем в гроб экономики Украины и режима Порошенко. Как только частные инвесторы поднимут крик, что их деньги украдены, и Украина не может их выплатить, тогда будет системный дефолт», — резюмировал он, не исключая, что США при президентстве Трампа могут отозвать гарантии на 3 млрд долларов под украинские евробонды, которые дала администрация Обамы, «и наши облигации на рынках сразу превратятся в мусор».

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, ещё немного выросли. Так, А-95 прибавил 0,03 грн. к прежней цене (23,08 грн./л), А-92 подорожал на 0,01 грн. (22,34 грн./л). Дизельное топливо также подорожало на 0,04 грн. (20,59 грн./л). Скорее всего, подвижки обусловлены ростом стоимости нефти в последние дни.

По крайней мере, для дизельного топлива эта ценовая коррекция будет не последней, следует ожидать дальнейшего подорожания, предупреждает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в эфире «Радио Столица». Дело в том, что правительство закладывает в бюджет повышение акциза на дизельное топливо: «Если акциз повышается на 30 евро, плюс мы учитываем, что акциз облагается НДС и с учетом текущего курса евро, мы получим, что буквально на 97 копеек должен будет поставщик повысить цену, поскольку ему придется заплатить выше налог. 97 копеек за литр или, по сути, гривна — это то, что Минфин набросил всем потребителям в стране». Эксперт предупреждает, что дизтопливо на Украине приобретают в основном агросектор, промышленность, «Укрзализниця», т. е. потребители, которые продолжат покупать его в тех же объёмах, что и до повышения акциза. Они попросту заложат свои возросшие расходы в тарифы и цену продукции. Иначе говоря, повышение акциза на дизтопливо — это опосредованный налог на всех украинцев, которым предстоит отдать в бюджет около 6,5 млрд грн., — в среднем по 160 грн. с каждого жителя Украины.

Что же касается бензинов, то тут на цену могут повлиять действия Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы. Портал oilnews.com.ua со ссылкой на источники на таможне сообщает о том, что 16-ти компаниям (в их числе операторы АЗС) фактически запрещён ввоз нефтепродуктов на Украину. Письменно запрет не оформлен и юридически не существует. Тем не менее хозяйственная деятельность полутора десятка компаний под серьёзным давлением. Бизнесмены считают, что таким образом у них вымогают взятку.

Госстат Украины сообщает, что по итогам октября 2016 года реализация бензина через сети АЗС упала сразу на 17,1% по сравнению с октябрём 2015 года (138 и 161 тыс. тонн соответственно). По итогам 10 месяцев падение не столь велико — 9,2% (1,809 и 1,975 млн тонн), а общая структура потребления нефтепродуктов даже демонстрирует небольшой (+3%, до 6,222 млн тонн) рост, сформированный за счёт небольшого (+1,7%, до 3,858 млн тонн) увеличения потребления дизтоплива и резкого, (+90%, до 555 тыс. тонн) почти двукратного увеличения потребления мазута. Однако в октябре даже суммарное потребление нефтепродуктов снизилось на 0,6%, что говорит о замедлении роста. За два оставшихся для статистики месяца этот показатель сильно снизиться не успеет, но ниже 3% упадёт точно. Также следует сказать, что если бы не боевые действия на востоке Украине и повышенное потребление дизельного топлива, то и этого роста не было бы.

Коллектив компании «БРСМ-Нафта» в ответ на следственные действия (ранее сообщалось об обысках в офисах компании) собирается пикетировать Генпрокуратуру и Кабмин. Основатель компании «Стейт Ойл» (управляющая компания сети АЗС «БРСМ-Нафта») Игорь Ревко прямо обвинил генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова в попытке рейдерского захвата компании: «Мою компанию «БРСМ-НАФТА» хотят отобрать рейдеры и в этом им помогает власть. 1 ноября 2016, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко через свою Facebook-страницу откровенно и открыто дал команду убивать мою компанию. Фактически, он призвал национализировать частный бизнес с иностранными инвестициями. Господин Насиров игнорирует решения судов, которые обязали сотрудников налоговой разблокировать предприятия «БРСМ-НАФТА». Компании отказывают в открытии уголовных дел против сотрудников налоговой милиции из очевидных и зафиксированных фактов: избиение, превышение полномочий и невыполнение решений судов. «БРСМ-НАФТА» ежедневно несет огромные убытки. Сегодня толпы вооруженных людей на нефтебазах начали воровать сотни тонн топлива из резервуаров и хранилищ. Это удар ниже пояса всей инвестиционной привлекательности Украины. Ни один инвестор в мире не вложит деньги в страну, где власть национализирует частную собственность».

Разное

Дефицит внешней торговли (товарами) Украины за январь-октябрь 2016 года составил 4,93 млрд долл., что почти на 2 млрд больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такую статистику приводит Национальный банк Украины.

ВВП Украины в январе-октябре 2016 года вырос на 1,2%, сообщает министерство экономического развития и торговли в своем отчете. Министерство сохранило прогноз роста украинской экономики по итогам 2016 года на уровне 1%. В документе отмечается, что основными факторами позитивной динамики ВВП в январе-октябре стало повышение мировых цен на продукцию украинского экспорта, улучшение финансовых результатов предприятий, рост внутреннего спроса, а также низкая статистическая база. «Наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. После четырнадцати кварталов падения подряд, которое, кстати, началось еще за год до революции и войны, экономика наконец возобновила рост», — реагирует на информацию президент Порошенко. Эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун заочно отвечает главе государства в эфире радиостанции «Голос Столицы». «Если посмотреть график развития экономики за 25 лет, то можно видеть, что сегодня мы находимся в низшей точке развития экономики за весь период существования независимой Украины», — утверждает она.

Партнер «PwC Украина» Вячеслав Власов, комментируя для портала UBR подачу в Верховную раду Украины законопроекта об отмене НДС отмечает, что одна из причин, по которой он не будет принят — отсутствие льгот: «При налоге с продаж возможности для коррупционных действий резко уменьшаются. И это позитив. Но надо понимать, что налог с продаж будут платить все. У нас не будет льгот и освобожденных категорий, не будет послаблений малому бизнесу и аграриям. Также надо помнить, что работа бизнеса усложнится в период адаптации к новому налогу». Впрочем, аграриев это как раз касается во вторую очередь — им и без того предстоит платить НДС с января 2017 года. В этом смысле замена НДС налогом с продаж наоборот была бы для них более выгодной. Впрочем, льготы отнюдь не главная причина. НДС формирует до 40% доходной части бюджета. С отменой налога он попросту не будет принят.

По данным опроса, проведённого порталом hh.ua, в течение последних 6 месяцев лишь 30% опрошенных украинцев увеличивали зарплату. Оклад 39% жителей регионов Украины не превышает 4 тыс. грн. (примерно 10 тыс. руб.), ещё 46% зарабатывают в пределах 4−10 тыс. грн (10−25 тыс. руб). В Киеве в эту «вилку» попадает 44% опрошенных, зато ещё 30% зарабатывает 10−20 тыс. грн (25−50 тыс рублей). В регионах такими доходами могут похвастаться лишь 10% респондентов.

Руководство Верховной рады не спешит рассматривать бюджет-2017, — он не значится в планах парламентской недели. Между тем, уже с середины месяца процедура голосования в ВР станет проблемной: депутаты разъезжаются на каникулы.

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