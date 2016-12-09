На фоне все меньшей стабильности международного порядка, Евросоюз стремится к укреплению своего потенциала в области безопасности и обороны. Одним из шагов к большой стратегической автономности стал план Федерики Могерини, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. О Глобальной стратегии ЕС пишет посол ЕС в Австралии Сем Фабрици в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

В стратегии, опубликованной непосредственно после референдума в Великобритании, озвучен призыв к более сильной позиции ЕС в области безопасности на случай глобального вызова.

За последние четыре месяца основное внимание уделялось воплощению плана безопасности и защиты в рамках этой стратегии, который основывается на трех элементах.

Во-первых, определение «всестороннего уровня устремлений» ЕС. Главы дипломатических и оборонных ведомств стран-членов ЕС в ноябре дали ЕС полномочия принимать более всесторонние, оперативные и решительные действия для ответа на внешние конфликты и кризисы, а также для повышения потенциала внутренней безопасности и обороны партнеров блока и граждан стран, в него входящих.

Во-вторых, укрепление стратегического партнерства между ЕС и НАТО. Так, на прошедшем в Варшаве саммите НАТО в июле официальные лица ЕС и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подписали совместное заявление, которые придает новые силы 15-летнему партнерству европейского блока и альянса. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Могерини и генсек НАТО Столтенберг внесут 40 предложений для углубления взаимодействия с НАТО в семи различных областях, в том числе в противодействии гибридным угрозам, обеспечению безопасности на море и киберпространстве, а также взаимосвязанности оборонных средств.

В-третьих, планируется оказать поддержку промышленной базе ЕС. Для этого Европейская комиссия приняла 30 ноября Европейский план оборонных действий, который поддерживает исследования в оборонной области и дает возможность инвестиций во всю цепь оборонных поставок ЕС. В нем также высказываются предложения о создании Европейского фонда обороны и для улучшения Общего рынка обороны.

Главы 28 стран-членов обсудят этот пакет политических, оборонных и промышленных мер на заседании Европейского совета в декабре в Брюсселе. Такой шаг не означает создания армии ЕС или какого-либо военного союза.

На фоне того, как основанный на правилах мир находится под угрозой, ЕС должен разрабатывать собственный оборонный потенциал, повысить свою автономность и укрепить способность сотрудничества со своими партнерами. В частности в Глобальной стратегии подчеркивается наличие прямой связи между процветанием ЕС и безопасностью в Азии. И в свете экономической важности Азии для ЕС мир и стабильность этого региона крайне важны для процветания Евросоюза.

В этой стратегии высказан призыв разработать «более политически комплексный подход к Азии», в рамках которого будет в большей степени делаться вклад во все аспекты безопасности Азии, начиная с поддержки процесса примирения в Афганистане и продвижения ядерного нераспространения на Корейском полуострове до обеспечения свободы морской навигации и продвижения прав человека и демократической передачи в таких странах как Мьянма. Поэтому движение ЕС в сторону стратегической автономности должен стать позитивным развитием событий для близких партнеров Брюсселя.