Федеральное авиационное управление (ФАУ) США ввело над индейской резервацией Стэндинг-Рок, в которой не прекращаются протесты против строительства нефтепровода «Дакота Эксес», «временное ограничение полетов» (ВОП), чтобы не дать протестующим снимать превышение полномочий со стороны правоохранительных органов страны, пишет Джейсон Кеблер в статье, опубликованной в War is Boring. .

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За последние несколько недель с помощью гражданских беспилотников удалось заснять, как вооруженная полиция поливает безоружных протестующих водой, забрасывает дымовыми шашками и совершает другие правонарушения.

Эксперты отмечают, что введение бесполетной зоны над резервацией, которая действует исключительно в отношении гражданских летательных средств, является не чем иным, как нарушением первой поправки конституции США. Впервые такое попрание Основанного Закона было совершено во время беспорядков в городе Фергюсон после убийства полицией Майка Брауна.

По словам тех, кто управляет БПЛА, благодаря летательным аппаратам становится возможным донести до общественности масштаб и характер происходящего в штате Северная Дакота. Полученные с помощью беспилотников материалы помогают защитить протестующих от уголовного преследования благодаря правдивому и точному отражению происходящего.

Однако с ноября 2016 года использование беспилотников стало проблематичным в сельской части Северной Дакоты. Дело не только в том, что из-за ненадежной связи удается дать живое видео не из всех мест. Наибольшее беспокойство вызывает то, что полиция стала сбивать летательные аппараты, что напрямую нарушает федеральное законодательство.

После того как один из беспилотников приблизился к полицейскому вертолету «на опасное расстояние», управление шерифа округа Мортон обратилось к Федеральному авиационному управлению с просьбой ввести ВОП — бесполетную зону. Теперь, по сути, отмечает один из протестующих, на всю территорию протеста было наложено огромное покрывало, которое позволяет правоохранительным органам действовать безнаказанно и без свидетелей.

Агентству Associated Press удалось получить стенограммы переговоров, которые показывают, что ВОП, введенное ФАУ в 2014 году над Фергюсоном, имело своей целью прежде всего ограничить доступ СМИ к протестам. ФАУ также требовало от владельцев беспилотников удалить видеозаписи с YouTube.

В свою очередь, в ФАУ отметили, что ведомство «расследует несколько случаев, когда протестующие предположительно управляли беспилотниками в нарушение требований ВОП. Ведомство заявило о готовности сделать исключение для СМИ, которые подходят по ряду требований. По словам протестующих, нет необходимости делать исключения для того, чтобы соблюдалась первая поправка к конституции. В США нет и никогда не было метода регистрации журналистов.

Таким образом, на фоне происходящего в Стэндинг-Рок возникает вопрос, будет ли ФАУ так же, не задумываясь, одобрять бесполетные зоны для правоохранительных органов, где бы ни происходил протест.