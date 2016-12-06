Дебаты об эффективности ядерной доктрины Индии разгорелись с новой силой после того как министр обороны страны Манохар Паррикар поднял вопрос о том, стоит ли Нью-Дели первым применять свой ядерный потенциал. В ходе горячих споров экспертов, официальных лиц и военных был затронут еще один аспект стратегии сдерживания — доктрина массированного ядерного удара, с помощью которой, по утверждению многих, не гарантируется защищенность государства. Поэтому если доктрина массированного ядерного удара и останется в стратегии страны, то это будет не из-за её эффективности, а из-за отсутствия лучшей альтернативы, пишет Арка Бисвас в статье для National Interest.

Ash Carter Манохар Паррикар

Массовый ответный ядерный удар можно определить как стратегию, которая дает противнику понять, что издержки достижения его цели намного превосходят возможные приобретения. Такой удар отличается от пропорционального или гибкого тем, что он наносится, в том числе, по населению страны-противника и её промышленным центрам. Такая концепция была предложена впервые в 1954 году Джоном Фостером Даллесом, бывшим государственным секретарем США в администрации Эйзенхауэра.

Как США, так и Индия, взяли на вооружение принцип массового ответного удара для того, чтобы избежать дорогостоящего расширения своих ядерных и обычных вооружений в гонке с их противниками. Однако две доктрины отличаются друг от друга, поскольку в США ядерное оружие считается инструментом войны, благодаря чему Вашингтон всегда признавал не только массовый ядерный удар, но и возможность гибкого ответного удара.

В свою очередь, Индия рассматривает ядерное оружие исключительно как инструмент политики, сдерживающий потенциального противника от применения его ядерных боеголовок первым. Поэтому в Нью-Дели и не рассматривают возможность применения этого потенциала ограниченным способом. Таким образом, согласно её доктрине, Индия отказывается от других вариантов, угрожая нанести массированные ядерные удары по населению и промышленным центрам противника, если тот применит даже тактические ядерные заряды.

В сохранении Индией такой доктрины есть свои преимущества. Это более экономичный подход, поскольку гибкий ответ требует сложной командной структуры. Он лучше соответствует системе управления государства, в котором гражданское правительство сохраняет за собой полный контроль над вооруженными силами. Более того, отход от массового удара к, например, пропорциональному удару, означает расширение ядерного потенциала, что может быть контрпродуктивно на фоне попыток Индии подключиться к глобальной структуре ядерного нераспространения.

Тем не менее именно этот традиционный индийский взгляд на ядерное оружие снижает эффективность доктрины массового удара в рамках стратегии сдерживания, поскольку в ней не учитывается то, как противник рассматривает ядерное оружие. Например, Пакистан теперь считает ядерное оружие инструментом войны. Исламабад также дал понять, что готов применять его первым в случае необходимости.

Если ядерное сдерживание постигнет провал после того, как Исламабад применит тактическое ядерное оружие первым — даже на собственной земле, например, против индийских войск во время их наступления — будет ли готова Индия подкрепить свою стратегию массированным ядерным ударом? А на плечи правительства страны ляжет не только камень эскалации от тактического до стратегического применения ядерного удара, не говоря уже о том, что это будет аморально по отношению к мирному населению. Более того, это станет причиной массированного ответного удара со стороны Пакистана — на что не пойдет ни одно гражданское правительство в Нью-Дели. Таким образом, стратегия массированного удара и того, когда её можно применять, не учитывает возможный провал ядерного сдерживания.

Описанные факторы также подкрепляют утверждение, что массовый ответный удар является лишь угрозой мирного времени, которая потеряет актуальность в случае провала ядерного сдерживания. Сами официальные лица Индии признают, что в случае войны Нью-Дели займет иную позицию в отношении ядерного оружия.

Тем не менее анализ ядерной доктрины Индии свидетельствует о том, что Нью-Дели не планирует для ядерного оружия какой-либо роли в обороне после провала сдерживания. Возникает вопрос, почему противнику стоит опасаться Индии с учетом того, что массовый ответный удар является угрозой лишь в мирное время, что Индия не рассматривает ядерное оружие в качестве инструмента войны, а также что этот потенциал не будет применяться в случае провала стратегии сдерживания.

Эксперты едины во мнении, что необходим периодический пересмотр стратегии, но замена текущей доктрины должна зависеть не только от того, эффективен ли подход для сдерживания, но и уместна ли она на данный момент. Нельзя забывать и том, существует ли эффективная и осуществимая ей альтернатива.