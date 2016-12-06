



Cheger Кунсткамера в белые ночи

«Уроды» в колбах, театрализованное вскрытие и бесплатные «цукерброды». Ровно 288 лет назад, 6 декабря 1728 года в Санкт-Петербурге была открыта Кунсткамера — первый музей России и колыбель российской науки.

Расположенный на набережной Невы в историческом центре Санкт-Петербурга Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук по праву считается одним из самых необычных и уникальных в мире. Коллекционные фонды этого старейшего музея насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году.

Истоки уникальной коллекции

Идею создания такого музея Петр I почерпнул, конечно же, за границей. Существует легенда, что государь во время прогулки по Васильевскому острову увидел две удивительные сосны: ветка одной каким-то непостижимым образом проросла сквозь ствол другой. Впоследствии эта причудливая находка вспомнилась царю при посещении в 1697—1698 годах Англии и Голландии, где он познакомился с так называемыми «кабинетами редкостей», в которых знать хранила разного рода диковины: заспиртованные органы, чучела животных, коллекции редких насекомых. Название музей получил тоже на европейский манер — Кунсткамера, что от немецкого «Kunstkammer» означает «кабинет редкостей».

Поль Деларош. Портрет Петра Великого. 1838

Под впечатлением от заморских коллекций по возвращении домой Петр I принялся обустраивать подобный кабинет у себя во дворце. Не скупясь, государь покупал за границей редкие книги, различные приборы, уникальные артефакты и природные диковинки.

Самое старое здание музея в мире

Поначалу личные коллекции царя хранились в Аптекарском приказе в Москве. Но после того, как в 1712 году царь перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, все эти собрания редкостей вместе с библиотекой «Государев кабинет» также были перевезены — их разместили в Зеленом кабинете Летнего дворца Петра.

Разумеется, в скором времени в дворцовых покоях коллекциям стало тесно, из-за чего ценные предметы нельзя было свободно расставить и показывать широкой публике. А к этому, надо сказать, царь-реформатор очень стремился.

Поэтому в 1718 году было решено временно разместить экспонаты во дворце опального боярина Кикина, который был выслан из столицы с конфискацией имущества за участие в заговоре против государя. С переездом коллекция стала доступна для всеобщего обозрения. В том же году началось строительство специального здания Кунсткамеры на стрелке Васильевского острова.

По преданию, Петр I решил возвести музей именно на месте, где когда-то обнаружил те причудливо сросшиеся деревья. Наиболее интересные их части были переданы в Кунсткамеру и до сих пор хранятся там в качестве одного из самых ранних экспонатов.

Добавим, что здание, в котором по сей день расположена Кунсткамера, — самое старое музейное здание в мире. Как ни печально, Петр I не успел увидеть его — строительство было завершено только спустя несколько лет после смерти царя. Открытие музея в новом помещении состоялось 6 декабря 1728 года, ровно 288 лет назад.

Михаил Славский Кунсткамера зимой

С миру по нитке

Сегодня Кунсткамера ассоциируется у многих с коллекцией всякого рода аномалий и даже «уродов». Однако так этот музей воспринимался далеко не всегда — для родившегося в XVIII веке музей на Васильевском острове был скорее собранием диковин, которые человек не мог увидеть в обычной жизни: поднятых из недр земли, со дна морей и океанов, привезенных из далеких стран. Перед посетителями Кунсткамеры раскрывались настоящие тайны природы, науки и техники.

В основу уникальной коллекции легли, прежде всего, различные приобретения Петра I в ходе заграничных поездок. Как писал в 1744 году в предисловии к альбому «Палаты Санкт-Петербургской Императорской академии наук…» Иоганн Шумахер, являвшийся распорядителем Кунсткамеры на протяжении 47 лет, поначалу собрание музея состояло только «из нескольких сот в склянках сохраненных рыб, птиц и гадов, которые Петр Великий при первом своем путешествии в 1698 году купил в Голландии, также и из нескольких уродов и анатомических вещей».

Однако коллекция пополнялась очень быстро. С этой целью царь даже издал приказ «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей». Петр I предписывал сдавать за плату в Кунсткамеру «каменья необыкновенные, кости человеческие и скотские, старые надписи на каменьях, железе или меди, старое ружье, посуду, все, что зело старо и необыкновенно». Также в музей передавались многие дипломатические дары российским императорам и диковины, собранные российскими дипломатами в разных частях мира.

Надо сказать, все это сыграло важную роль в формировании фондов Кунсткамеры: на протяжении более двух столетий сюда поступали коллекции, собранные знаменитыми российскими путешественниками, мореплавателями, в том числе в ходе специальных экспедиций в различные регионы России.

Альберт Себа

«В 1716 году прибыло к ней Альберта Себы славное собрание животных четвероногих, птиц, рыб, змей, ящериц, раковин и других диковинных произведений натуры из Ост‑ и Вест-Индии, также и Гданьского доктора Готвальда минеральный кабинет. В 1717 году привезено было из Голландии славного доктора Руйша собрание анатомических вещей, трав и бабочек. В 1721 году куплены в Гамбурге из Лидерова медального кабинета, золотые и часть серебряных старинных и новых медалей; у Мушенброка многие физические и математические инструменты, а из кабинета господина Шевалье всякие смотрения достойные старинные и редкие вещи. В 1725 году отдан был в Кунсткамеру Петра Великого собственный кабинет натуральных вещей и великое число дорогих инструментов и машин, которые Его Императорское Величество чрез многие годы собирал», — описывал Шумахер этапы пополнения коллекций Кунсткамеры.

Добавим, что коллекция голландского анатома Фредерика Рюйша, насчитывавшая более 2 тысяч экспонатов, собиралась ученым на протяжении 50 лет. Говорят, Петру I понадобилось 20 лет, чтобы уговорить ученого расстаться со своей коллекцией за весьма солидную сумму. Но в довесок к покупке Рюйш раскрыл русскому царю секрет бальзамирования трупов.

Адриан Баккер. Урок анатомии Фредерика Рюйша. 1670

Жуткий театр с бесплатными бутербродами

Любопытно, что в прежние времена посетители попадали в Кунсткамеру не с набережной Невы, а с северной стороны — приплывали на лодках. Поднявшись по лестнице, гости музея сперва оказывались в залах библиотеки с десятками шкафов с книгами по истории, философии, ораторскому искусству, математике, географии, анатомии, медицине, химии, садоводству, архитектуре, генеалогии, оптике, гидравлике, а также атласами и картами. В библиотеке располагалось и собрание живописи, а на втором этаже — два больших глобуса.

После библиотеки посетители попадали в Анатомический театр, расположенный в центральном круглом зале петербургской Кунсткамеры. Отметим, что анатомия в то время была модной. В Европе каждый правитель, считавший себя просвещенным, имел придворного анатома. Увлечения этой наукой не избежал и Петр I. Сейчас это трудно понять, но вскрытие тел, будучи невиданным и захватывающим зрелищем, тогда было сродни театральному спектаклю. На столе в центре круглого зала производилось вскрытие трупа, присланного из полиции. А на скамейках по четырем сторонам амфитеатра располагались зрители, желающие увидеть, как же устроено человеческое тело.

Отсюда же гости Кунсткамеры могли пройти в зал, где в шкафах хранилась знаменитая анатомическая коллекция Рюйша: препараты отдельных органов человека, включая кожу, мускулы, мозг, а также человеческие скелеты. На полках в заспиртованном виде хранились зародыши и умершие детки со сращенными глазами (циклопия), отсутствующими или недоразвитыми конечностями (амелия), с хвостом, как у русалки (сиреномелия). По внутреннему периметру этого зала были расположены шкафы с зоологическими препаратами из собраний Рюйша и Себы. Здесь же были и живые экспонаты: карлики, уродцы и монстры, живущие в музее за счет государственной казны.

Также в Кунсткамере был зал с обширной минералогической коллекцией и небольшая коллекция окаменелостей. Имелось также помещение, где хранились «всякие куриозные и дорогие вещи из золота, серебра и дорогих каменьев»: кинжалы, ожерелья, диадемы, конские уборы, сосуды из золота и серебра, ключи от разных городов. Последний зал соединялся с «минц-кабинетом», где хранилась большая нумизматическая коллекция.

На втором этаже в шкафах размещались кости, в том числе мамонта и кита, рога четвероногих, скелеты. Кроме того, в музее хранились гербарии, семена лекарственных трав. Был в Кунсткамере и «Кабинет Петра», где находилась знаменитая «восковая персона» императора, а рядом в шкафах его одежда, шпага, личные книги.

Сергей Кириллов. Пётр I. 1982—1984

Наверху в галереях располагались художественные работы, археологические находки и этнографическая коллекция, представленная одеждой разных народов России и соседних стран, религиозными атрибутами. В зале над Анатомическим театром был установлен знаменитый Готторпский глобус, вдоль стен стояли шкафы с научными физическими, астрономическими, математическими инструментами, а над глобусом размещались три обсерватории.

Добавим, что с первого же дня Кунсткамера по приказу Петра I была открыта для широких масс. Но, мало того, что вход был бесплатным, так гостей еще угощали «кофе и цукербродами». Таков был размах Петровской Кунсткамеры…

Корзун Андрей (Kor!An) Готторпский глобус

«Колыбель» РАН

Царем-реформатором Кунсткамера изначально задумывалась не только как музей, но и научная база, а также важнейший культурный и просветительский центр. Спустя десять лет после создания музея — в 1724 году — Петр I учредил Академию наук и передал Кунсткамеру вместе с библиотекой в ее ведение.

Став академическим, музей формировался благодаря многочисленным научным экспедициям. В Кунсткамере сосредоточивались образцы иностранных и российских руд и минералов, здесь же изучались флора и фауна России, сюда были привезены из экспедиций предметы быта и верований разных народов страны, а позднее и всего мира, археологические находки. По богатейшей нумизматической коллекции можно было проследить этапы мировой истории от Древнего Рима до побед русского оружия в Северной войне.

В стенах Кунсткамеры работали многие крупнейшие российские ученые: археологи, естествоиспытатели, зоологи, востоковеды, историки, языковеды. Коллекции пополняли такие путешественники, как Джеймс Кук, Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, Отто Коцебу, Николай Миклухо-Маклай и другие. В этом здании работал титан русской и мировой науки Михаил Ломоносов.

Михаил Ломоносов. 1757

Сосредоточение в стенах музея богатейших коллекций, введение научной обработки и систематизации, надзор за экспозицией лучших научных сил страны превратили Кунсткамеру в подлинно научное учреждение, равного которому не было во всей Европе.

Со временем универсальные музеи уступили место специализированным, и в 30-е годы XIX века на основе коллекций Кунсткамеры было создано семь самостоятельных академических музеев: Этнографический и Анатомический, которые продолжают находиться в прежнем здании, а также Азиатский, Египетский, Зоологический, Ботанический, Минералогический музей и Кабинет Петра I.

Разделение по специализациям универсального собрания Кунсткамер было продиктовано требованиями современной на тот момент организации науки и принципами управления. Благодаря этому каждый музей получал свой бюджет, а вместе с ним и перспективы развития в русле представляемой науки. Сегодня Кунсткамера — это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук.

Библиотека Академии наук

Бесценные этнографические, антропологические и археологические коллекции, хранящиеся сегодня в Кунсткамере, насчитывают более 1,2 млн экспонатов и являются одними из наиболее полных и интересных в мире.

Большинству, конечно же, этот музей известен своей уникальной коллекцией анатомических уродств. Действительно, склянки с аномальными младенцами, как бы это ужасно ни звучало, вызывают неподдельный интерес у большинства посетителей. Но коллекция музея полна самых разнообразных и удивительных вещей. И каждый экспонат имеет свою историю появления в Кунсткамере, а некоторые даже овеяны легендами.

Одна из них рассказывает, например, о скелете Николая Буржуа. В 1717 году во Франции Пётр увидел этого человека ростом почти 2 метра 30 сантиметров, привез его в Россию и сделал своим личным лакеем. А когда в 1724 году Буржуа умер, его скелет был передан в Кунсткамеру. Во время пожара в 1747 году череп скелета пропал, на его место укрепили другой подходящий череп. Но с тех пор, как гласит легенда, по ночам скелет ходит по залам музея и ищет свою голову.