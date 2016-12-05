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Kevin Gessner Траурные свечи

Состояние детей, пострадавших в результате крупной аварии под Ханты-Мансийском, сейчас очень тяжелое. У всех — комбинированные травмы. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, пишет RT.

Скворцова отметила, что у детей есть черепно-мозговые травмы, есть повреждения внутренних органов, есть скелетные травмы с тяжёлыми оскольчатыми переломами. В настоящее время трое детей дышат самостоятельно. Остальные — в крайне тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения добавила, что в Ханты-Мансийск прилетели специалисты из Москвы. Сейчас врачи смотрят и корректируют при необходимости назначения для каждого ребенка.

«Но в целом всё делается так, как надо», — подчеркнула Скворцова.

Читайте подробнее: Минздрав о детях, пострадавших в Югре: лишь трое могут дышать сами

Днём траура по погибшим в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен понедельник, 5 декабря. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО корреспонденту ИА REGNUM.

При клинической больнице ХМАО, в которую были госпитализированы пострадавшие в ДТП, работает часовня, а во всех храмах округа 5 декабря о здравии пострадавших будут читаться молитвы.

Читайте подробнее: В ХМАО 5 декабря объявлено днём траура по погибшим в ДТП

В ХМАО-Югре задержаны водители автобуса и грузовика, столкнувшихся на трассе под Ханты-Мансийском. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с пассажирами разбился 4 декабря. 12 человек, в том числе 11 детей, погибли. Более 20 — в больнице. Дети являются воспитанниками спортивной школы «Сибиряк» (Нефтеюганск). Они возвращались домой с соревнований.

Многие из пассажиров находятся в больнице, их состояние тяжёлое. В Югру уже прибыли специалисты федеральных ведомств и лично глава Минздрава Вероника Скворцова. По её словам, тактика лечения выбрана правильная. Тяжесть травм такова, что лишь трое детей могут дышать самостоятельно. О динамике остальных говорить пока рано.

Читайте подробнее: В Югре задержаны водители — участники кровавого ДТП

Пострадавшим в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе требуется кровь. Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска назвала группы крови, которые срочно требуются находящимся в реанимации детям. Объявление размещено на официальном сайте медучреждения.

«Детям, пострадавшим в ДТП, срочно требуется кровь! Обращаемся к постоянным донорам крови! Срочно до 11:00 часов требуются доноры III и IV положительной группы крови», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: Врачи ХМАО назвали группы крови, необходимые пострадавшим в ДТП

В разбившемся под Ханты-Мансийском автобусе находились 30 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по ХМАО-Югре.

В воскресенье, 4 декабря, около 16:00 по местному времени на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень столкнулись два грузовика, легковая машина и автобус, внутри которого были 30 человек (из них 27 — дети). Пассажиры автобуса возвращались к себе домой, в Нефтеюганск, с соревнований. 27 детей сопровождали двое взрослых.

По данным СКР, водитель не учёл сложные метеоусловия и, как результат, не справился с управлением и столкнулся с грузовиками и легковым автомобилем, которые двигались ему навстречу.

Читайте подробнее: СКР уточнил количество пассажиров разбившегося в Югре автобуса

В Югре по делу о смертельном ДТП под Ханты-Мансийском задержаны три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Среди задержанных водители автобуса и одного из грузовиков. Также силовики задержали владельца автобуса, в котором ехали дети.

Следователи просят очевидцев аварии прислать записи с видеорегистраторов. Это позволит объективно установить обстоятельства трагедии.

Читайте подробнее: По делу о ДТП в Югре задержаны три человека

В результате аварии в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали 34 человека. Количество пострадавших уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ведомстве уточнили, что из 34 пострадавших 27 — дети. Число погибших — 12 человек.

По данным СКР, водитель автобуса не учёл сложные метеоусловия и не справился с управлением. Произошло столкновение с грузовиками и легковым автомобилем, которые двигались навстречу автобусу. 12 пассажиров автобуса, в том числе 11 детей, погибли. Остальные находятся в больнице.

Читайте подробнее: Число пострадавших в аварии в ХМАО достигло 34

Виновниками страшного дорожно-транспортного происшествия в Югре, в результате которого погибли 12 человек, являются водитель автобуса и водитель грузовика, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, что в Югре было проведено оперативное совещание, на котором было установлено, что виновниками ДТП являются водители грузовика и автобуса, допустившие грубое нарушение ПДД.

«Поэтому их действия квалифицируются в соответствии с частью 5 статьи 264 УК РФ», — заявила представитель СК России Светлана Петренко. Речь идет о статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Также Петренко рассказала, что трое водителей — автобуса и двух грузовиков, участвовавших в ДТП, прошли медосвидетельствование на предмет употребления алкоголя перед поездкой, которое показало отрицательный результат.

Читайте подробнее: СК назвал виновных в страшном ДТП под Ханты-Мансийском