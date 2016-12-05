



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Планы реорганизации системы взаимодействия центра и регионов, осложнение ситуации вокруг ряда губернаторов и возникшие в связи с этим риски отставок и, напротив, усиление позиций недавно назначенных и.о. глав регионов — таковы решающие факторы, повлиявше на конфигурацию ноябрьского рейтинга.

В первой пятерке ноябрьского рейтинга по сравнению с предыдущим месяцем произошли значительные изменения. Возглавляет рейтинговую таблицу по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Фраза президента России из послания Федеральному собранию о том, что политика в сфере городского хозяйства и благоустройства не может проводиться в кабинетах, а жителям самим решать, как должны выглядеть их улицы, безусловно, адресована именно столичным властям. Для Собянина это серьезный вызов, на который необходимо реагировать; в противном случае не исключено ослабление его влияния.

Вторую строку сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров; ему удается лоббировать увеличение федеральной помощи региону в условиях непростого бюджетного процесса. Кроме того, Кадыров рассчитывает на улучшение отношений с правительством в связи с уходом Алексея Улюкаева (глава Чечни сделал резонансное заявление о том, что экс-министр экономического развития намеренно препятствовал передаче предприятия «Чеченнефтехимпром» в собственность республики).

На третью строку рейтинга поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс 1 пункт); президент провел встречу с Полтавченко, а затем посетил открытие Западного скоростного диаметра. Наращивает политическое влияние и вновь возвращается в топ-5 губернатор Тюменской области Владимир Якушев (4-е место, плюс 3 пункта). В рамках заседания Государственного совета России под председательством президента, состоявшегося в Ярославле, Якушев выступил основным докладчиком от регионов по теме разработки стандартизированных подходов к улучшению делового климата в регионах России.

Опускается на 5-е место Рустам Минниханов (минус 2 пункта). Очевидное ослабление его позиций связано с растущим беспокойством элит Татарстана в связи с обсуждаемыми в публичной сфере планами переустройства отношений между центром и регионом. В ноябре на первых «конституционных чтениях» в Казани экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости отстаивания суверенитета республики. В этих условиях положение Минниханова осложняется тем, что ему необходимо сохранять ровные отношения с центром и при этом проводить политику, соответствующую откровенно завышенным ожиданиям элит региона.

При этом федеральный центр уже предпринимает активные меры по нейтрализации стремления регионов к чрезмерной самостоятельности и злоупотребления этой самостоятельностью. Как следствие, покидает топ-10 и резко теряет позиции в рейтинге один из главных региональных «тяжеловесов», губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (37-е место, минус 27 пунктов). Кемеровская область впервые оказалась в центре громкого коррупционного скандала: Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя кемеровского управления СКР, а также двух заместителей губернатора. Все они подозреваются в вымогательстве у акционера АО «Разрез «Инской» А. Цыганкова. Сам Тулеев после задержания его заместителей заявил, что их «грамотно подставили». Губернатор Кемеровской области сохранил за ними должности, фактически выразив несогласие с действиями силовых структур.

Непростой выглядит ситуация вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который значительно ослабевает в рейтинге и выбывает из группы «сильное влияние» (54-е место, минус 26 пунктов); его уже долгое время называют в числе потенциальных «отставников», и смена внутриполитического блока Кремля эту ситуацию пока не улучшила.

Падение рейтинга отмечается также у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (43-е место, минус 7 позиций), губернатора Новгородской области Сергея Митина (44-е место, минус 7 позиций), губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (50-е место, минус 8 позиций). Митин, срок полномочий которого истекает в 2017 году, пока имеет слабые шансы на переизбрание из-за конфликтов в регионе, а также в связи с достижением 65-летнего возраста. В «группу риска» попадает и глава Республики Адыгея Асланчерий Тхакушинов (83-е место, минус 17 пунктов), полномочия которого также истекают в 2017 году. Тхакушинов руководит регионом с 2006 года, и он тоже подходит к критическому для нахождения на госслужбе возрасту — сейчас ему 69 лет.

Негативную динамику в рейтинге демонстрирует глава Забайкальского края Наталья Жданова (40-е место, минус 2 пункта); тема выплаты зарплаты бюджетникам по-прежнему остро стоит перед регионом. В решение этого вопроса вынужденно вмешивается центр: премьер Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам региона.

Напротив, усиливает политическое влияние глава Республики Коми Сергей Гапликов (22-е место, плюс 10 пунктов). Он успешно разрешает проблемы в ЖКХ и энергетике, проводит жесткую политику в отношениях с ФПГ. При этом прежняя управленческая команда региона остается в центре антикоррупционной кампании.

Улучшают свои позиции, будучи «варягами», недавно назначенные исполняющими обязанности главы регионов. Удачно выстраивает отношения и консолидирует региональные элиты и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев (плюс 8 пунктов, 36-е место); растет влияние и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (плюс 10 пунктов, 53-е место), у которого в регионе впервые пройдут прямые выборы в следующем году. И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов прибавляет в рейтинге сразу 17 пунктов (60-е место). Алиханов добился первичной стабилизации ситуации с элитами, однако для закрепления позиций и выдвижения на пост губернатора ему необходимо предпринять значительные усилия.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в октябре

Средний балл

1

1

7,33

2

2

7,24

3

4

7,17

4

7

6,71

5

3

6,55

Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области

6

5

6,47

7

6

6,33

8

8

6,25

9

11

6,21

10

12

6,15

11

13

6,05

12

9

6,00

13

15

5,97

14

14

5,93

15

16

5,91

16

17

5,88

17

20

5,83

18

18

5,77

19

19

5,73

20

21

5,69

21

22

5,67

22

32

5,65

23

26

5,62

24

25

5,58

25

23

5,56

26

24

5,53

27

27

5,50

28

29

5,45

29

31

5,43

30

35

5,41

31

30

5,38

32

33

5,33

33

39

5,32

34

48

5,30

35

41

5,28

36

44

5,25

37

10

5,23

38

40

5,21

39

34

5,18

40

38

5,16

41

46

5,10

42

50

5,05

43

36

5,03

44

37

4,95

45

47

4,92

46

54

4,82

47

45

4,79

48

51

4,73

49

52

4,67

50

42

4,63

51

61

4,60

52

43

4,55

53

63

4,52

54

28

4,47

55

49

4,38

56

62

4,35

57

56

4,28

58

69

4,26

59

57

4,21

60

77

4,18

61

58

4,14

62

53

4,08

63

55

4,03

64

60

4,01

65

67

3,99

66

59

3,94

67

78

3,91

68

65

3,88

69

75

3,85

70

83

3,82

71

72

3,79

72

71

3,77

73

81

3,74

74

64

3,70

75

74

3,63

76

70

3,59

77

82

3,51

78

73

3,47

79

76

3,40

80

78

3,31

81

79

3,28

82

80

3,17

83

66

3,15

84

85

3,00

85

84

2,43

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2016 года в нем приняли участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).