Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г
Планы реорганизации системы взаимодействия центра и регионов, осложнение ситуации вокруг ряда губернаторов и возникшие в связи с этим риски отставок и, напротив, усиление позиций недавно назначенных и.о. глав регионов — таковы решающие факторы, повлиявше на конфигурацию ноябрьского рейтинга.
В первой пятерке ноябрьского рейтинга по сравнению с предыдущим месяцем произошли значительные изменения. Возглавляет рейтинговую таблицу по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Фраза президента России из послания Федеральному собранию о том, что политика в сфере городского хозяйства и благоустройства не может проводиться в кабинетах, а жителям самим решать, как должны выглядеть их улицы, безусловно, адресована именно столичным властям. Для Собянина это серьезный вызов, на который необходимо реагировать; в противном случае не исключено ослабление его влияния.
Вторую строку сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров; ему удается лоббировать увеличение федеральной помощи региону в условиях непростого бюджетного процесса. Кроме того, Кадыров рассчитывает на улучшение отношений с правительством в связи с уходом Алексея Улюкаева (глава Чечни сделал резонансное заявление о том, что экс-министр экономического развития намеренно препятствовал передаче предприятия «Чеченнефтехимпром» в собственность республики).
На третью строку рейтинга поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс 1 пункт); президент провел встречу с Полтавченко, а затем посетил открытие Западного скоростного диаметра. Наращивает политическое влияние и вновь возвращается в топ-5 губернатор Тюменской области Владимир Якушев (4-е место, плюс 3 пункта). В рамках заседания Государственного совета России под председательством президента, состоявшегося в Ярославле, Якушев выступил основным докладчиком от регионов по теме разработки стандартизированных подходов к улучшению делового климата в регионах России.
Опускается на 5-е место Рустам Минниханов (минус 2 пункта). Очевидное ослабление его позиций связано с растущим беспокойством элит Татарстана в связи с обсуждаемыми в публичной сфере планами переустройства отношений между центром и регионом. В ноябре на первых «конституционных чтениях» в Казани экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости отстаивания суверенитета республики. В этих условиях положение Минниханова осложняется тем, что ему необходимо сохранять ровные отношения с центром и при этом проводить политику, соответствующую откровенно завышенным ожиданиям элит региона.
При этом федеральный центр уже предпринимает активные меры по нейтрализации стремления регионов к чрезмерной самостоятельности и злоупотребления этой самостоятельностью. Как следствие, покидает топ-10 и резко теряет позиции в рейтинге один из главных региональных «тяжеловесов», губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (37-е место, минус 27 пунктов). Кемеровская область впервые оказалась в центре громкого коррупционного скандала: Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя кемеровского управления СКР, а также двух заместителей губернатора. Все они подозреваются в вымогательстве у акционера АО «Разрез «Инской» А. Цыганкова. Сам Тулеев после задержания его заместителей заявил, что их «грамотно подставили». Губернатор Кемеровской области сохранил за ними должности, фактически выразив несогласие с действиями силовых структур.
Непростой выглядит ситуация вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который значительно ослабевает в рейтинге и выбывает из группы «сильное влияние» (54-е место, минус 26 пунктов); его уже долгое время называют в числе потенциальных «отставников», и смена внутриполитического блока Кремля эту ситуацию пока не улучшила.
Падение рейтинга отмечается также у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (43-е место, минус 7 позиций), губернатора Новгородской области Сергея Митина (44-е место, минус 7 позиций), губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (50-е место, минус 8 позиций). Митин, срок полномочий которого истекает в 2017 году, пока имеет слабые шансы на переизбрание из-за конфликтов в регионе, а также в связи с достижением 65-летнего возраста. В «группу риска» попадает и глава Республики Адыгея Асланчерий Тхакушинов (83-е место, минус 17 пунктов), полномочия которого также истекают в 2017 году. Тхакушинов руководит регионом с 2006 года, и он тоже подходит к критическому для нахождения на госслужбе возрасту — сейчас ему 69 лет.
Негативную динамику в рейтинге демонстрирует глава Забайкальского края Наталья Жданова (40-е место, минус 2 пункта); тема выплаты зарплаты бюджетникам по-прежнему остро стоит перед регионом. В решение этого вопроса вынужденно вмешивается центр: премьер Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам региона.
Напротив, усиливает политическое влияние глава Республики Коми Сергей Гапликов (22-е место, плюс 10 пунктов). Он успешно разрешает проблемы в ЖКХ и энергетике, проводит жесткую политику в отношениях с ФПГ. При этом прежняя управленческая команда региона остается в центре антикоррупционной кампании.
Улучшают свои позиции, будучи «варягами», недавно назначенные исполняющими обязанности главы регионов. Удачно выстраивает отношения и консолидирует региональные элиты и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев (плюс 8 пунктов, 36-е место); растет влияние и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (плюс 10 пунктов, 53-е место), у которого в регионе впервые пройдут прямые выборы в следующем году. И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов прибавляет в рейтинге сразу 17 пунктов (60-е место). Алиханов добился первичной стабилизации ситуации с элитами, однако для закрепления позиций и выдвижения на пост губернатора ему необходимо предпринять значительные усилия.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в октябре
Средний балл
1
1
7,33
2
2
7,24
3
4
7,17
4
7
6,71
5
3
6,55
5
6,47
7
6
6,33
8
8
6,25
9
11
6,21
10
12
6,15
11
13
6,05
12
9
6,00
13
15
5,97
14
14
5,93
15
16
5,91
16
17
5,88
17
20
5,83
18
18
5,77
19
19
5,73
20
21
5,69
21
22
5,67
22
32
5,65
23
26
5,62
24
25
5,58
25
23
5,56
26
24
5,53
27
27
5,50
28
29
5,45
29
31
5,43
30
35
5,41
31
30
5,38
32
33
5,33
33
39
5,32
34
48
5,30
35
41
5,28
36
44
5,25
37
10
5,23
38
40
5,21
39
34
5,18
40
38
5,16
41
46
5,10
42
50
5,05
43
36
5,03
44
37
4,95
45
47
4,92
46
54
4,82
47
45
4,79
48
51
4,73
49
52
4,67
50
42
4,63
51
61
4,60
52
43
4,55
53
63
4,52
54
28
4,47
55
49
4,38
56
62
4,35
57
56
4,28
58
69
4,26
59
57
4,21
60
77
4,18
61
58
4,14
62
53
4,08
63
55
4,03
64
60
4,01
65
67
3,99
66
59
3,94
67
78
3,91
68
65
3,88
69
75
3,85
70
83
3,82
71
72
3,79
72
71
3,77
73
81
3,74
74
64
3,70
75
74
3,63
76
70
3,59
77
82
3,51
78
73
3,47
79
76
3,40
80
78
3,31
81
79
3,28
82
80
3,17
83
66
3,15
84
85
3,00
85
84
2,43
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2016 года в нем приняли участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).