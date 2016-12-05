



Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Доклад эксперта Государственной Думы РФ Владимира Ивановича Бабкина «Задачи государственного управления ресурсами России"на пленарном заседании V Международной Конференции «Наноявления при разработке месторождений углеводородного сырья: от наноминералогии к нанохимии и нанотехнологиям».Москва, 22−23 ноября 2013 года.

Напомним, тем, кто забыл, и тем, кто по возрасту не может знать. В конце 1980-х годов «либеральные» экономисты, обученные американским центром подготовки топ-менеджеров для экономических преобразований в СССР, приступили к планомерному уничтожению материальной базы советской экономики, ликвидации целостности и независимости нашей страны.

Либеромы (слово производное от либералов и папиллом), фактически явились той самой пятой колонной, которая действуя в интересах США и их союзников, стала превращать Россию в сырьевой придаток этих стран. Будучи малообразованными, они с попугайским убожеством повторяли нам об эффективности частного собственника по сравнению с государством. В начале горбачевской перестройки (1985 г.) Нобелевский лауреат по экономике (1973 г.) В.В.Леонтьев предупреждал реформаторов-перестройщиков о недопустимости отпускать цены на энергию и энергоносители, но у «пятой колонны» было совершенно иное задание.

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что Россия, как правопреемник Советского Союза, подверглась наглому разграблению, поощряемому США и их союзниками — ориентировочно из России было вывезено $1,5 трлн. Поэтому говорить об эффективности частного собственника в России не приходится. Как факт, владельцы нефтяных и газовых месторождений, которые получили даром геоподоснову приватизированных месторождений, недавно заговорили о том, что денег на поиск новых месторождений у них оказывается нет (а вот на яхты и иную собственность, в основном за рубежом, деньги у них находятся).

Так как перед новыми владельцами вопросы эффективности никак властью не регулируются, то, даже по мнению зарубежных советников, в России преобладает колониальный тип добычи ресурсов. Напрашивается сравнение, что сама приватизационная компания и последующие действия приватизаторов сопоставимы с действиями неадекватных личностей, которые тащат из дома все самое ценное, что есть в доме, ради положительных эмоций на стороне.

Обводнённость продукции в России в среднем превышает 85%, то есть количество объемов воды на один объем нефти (водонефтяной фактор — ВНФ) — более 5. В мире в среднем ВНФ=3 и ежегодно расходуется более 40 $млрд, на отделение и очистку попутной воды. Россия добывает 13,5% от мировой добычи. Это означает, что на отделение и очистку попутной воды в России тратится не менее $5 млрд, а с учетом обводнённости — значительно больше $7 млрд. Снижение ВНФ хотя бы до среднемирового уровня даст экономию $2 млрд. Экономия средств и энергии приведет к снижению себестоимости добычи нефти, что, в свою очередь, приведет к уменьшению экономически приемлемого дебита скважин по нефти и, в конечном счете, к увеличению КИН. Но ВНФ в официальных статистических данных по добывающим компаниям не публикуется [1].

В «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» (ЭСР-2030) в качестве индикатора стратегического развития нефтяного комплекса предусмотрена следующая динамика коэффициента извлечения нефти (КИН): за 1-й этап (2013−2015 гг.) планировалось достичь КИН=0,3−0,32, за 2-й этап (2020−2022 гг.) — 0,32−0,35, к концу прогнозируемого периода за 3-й этап (2030 г.) планируется достичь КИН=0,35−0,37 [3]. При этом на Западе уже достигнут КИН=0,4 и ставятся более амбициозные задачи. А по ЭСР-2035, КИН в России в 2015 году составил только 0,27 [4].

По мнению академика РАН Р.И.Нигматулина, теоретически КИН может быть доведен до 0,7 при применении современных технических и физико-химических технологий, а извлекаемые запасы нефти при их применении могут быть увеличены на 20−30 млрд тонн или 200−300 млн тонн годовой добычи на весь XXI век [5]. Отметим, что если в России снизить ВНФ до 3, то для увеличения добычи на 200−300 млн тонн не потребуется перестройки промыслового оборудования, поскольку к установкам подготовки нефти и отделения воды будет подходить столько же жидкости (нефть+вода), сколько сейчас [1, 2].

Почему средний по Татарстану показатель КИН много выше среднероссийского и составляет 56%? Даже к 2020 году, согласно энергетической стратегии, в целом по России предполагается довести КИН до 42%, а Татарстан ставит для себя задачу — до 60%. Разрешима ли задача увеличения среднероссийского КИН до уровня Татарстана?

Развитые страны мира тратят огромные средства на развитие нефтяной науки и создание мощных программных комплексов для проектирования разработки нефтегазовых залежей, что позволяет обосновывать высокорентабельные технологии даже для трудноизвлекаемых запасов нефти. На совещании по модернизации и технологическому развитию экономики 25 декабря 2009 года Президент РФ Д.А.Медведев привел такие цифры по крупнейшим нефтяным компаниям: коэффициент вложений средств на добычу (доллар США к тонне добытого условного топлива) [6]:

5,67

3,02;

0,29

0,39

0,72

0,06

Из этих цифр видно, что из российскихкомпаний наибольшие вложения в науку производят в ПАО «Татнефть». Поэтому в ОАО"Татнефть» и наибольший КИН среди российских нефтедобывающих компаний.

Россию действительно новые владельцы превратили в"бензоколонку» Европейских стран, как следует из таблицы. Россия вывозит наэкспорт как в страны дальнего зарубежья, так и в страны ближнего зарубежья, около трех четвертей добываемой сырой нефти вместе с нефтепродуктами. Можетбыть, поэтому у нас внутренние цены на бензин не уменьшаются, независимо отпадения цен на нефть.

Таблица 1. Экспорт из РФ сырой нефти и нефтепродуктов за 2000−2014 гг.

Годы

Экспорт из РФсырой нефти

Экспорт из РФнефтепродуктов

Кол-во, млн тонн

Стоимость,$ млрд

Кол-во, млн тонн

Стоимость,$ млрд

2000

144,4

25,3

62,6

10,9

2001

164,5

25,0

63,3

9,4

2002

189,5

29,1

75,5

11,3

2003

228,0

39,7

77,7

14,1

2004

260,3

59,0

82,4

19,3

2005

252,5

83,4

97,1

33,8

2006

248,4

102,3

103,5

44,7

2007

258,6

121,5

112,3

52,3

2008

243,1

161,1

118,1

79,9

2009

247,5

100,6

124,5

48,1

2010

250,7

135,8

133,2

70,5

2011

244,5

181,8

132,1

95,7

2012

240,0

180,9

138,2

103,6

2013

236,6

173,7

151,6

109,3

2014

223,4

153,9

165,3

115,9

Рост добычи нефти и газового конденсата (далее — «нефть» или «нефтяное сырье») в целом по Российской Федерации в 2015 году, посравнению с 2014 годом, составил 7,4 млн тонн (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика добычи нефти в России в млн тонн

Нефтяная отрасль требует государственного контроля эффективности добычи на основе качественного мониторинга разработки месторождений. Эти положения внесены в Закон «О недрах», и решение проблемы нефтеотдачи, формально, является заботой недропользователя. Но государственного контроля за соблюдением этого закона нет. А он жизненно необходим для выживания страны.

Также необходимо законодательно закрепить ответственность недропользователей на опережающий прирост запасов по сравнению с приростом добычи нефти и газа.

Также необходимо контролировать уровень обводнённости при нефтедобыче.

На рубеже XVIII—XIX веков завершилась эпоха существования энциклопедистов и началась эпоха «специалистов», которая продолжается и в настоящее время. При этом требования к «специалисту» все возрастали в силу расширяющегося знания требующегося «специалисту», одновременно понижался уровень энциклопедичности специалиста, и в настоящее время возникла ситуация, о которой в 1930-х годах XX века высказался Хосе Ортега-и-Гассет:

«Специалист» служит нам как яркий, конкретный пример «нового человека» и позволяет нам разглядеть весь радикализм его новизны. Раньше людей можно было разделить на образованных и необразованных, на более или менее образованных и более или менее необразованных. Но «специалиста» нельзя подвести ни под одну из этих категории.

Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда во всем, что не входит в его специальность; он и не невежда, так как он все-таки «человек науки» и знает в совершенстве свой крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы назвать его «ученым невеждой», и это очень серьезно, это означает, что во всех вопросах, ему неизвестных, он поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и амбицией, присущей знатоку и специалисту.

И действительно, поведение «специалиста» этим отличается. В политике, в искусстве, в социальной жизни, в остальных науках он держится примитивных взглядов полного невежды, но излагает их и отстаивает с авторитетом и самоуверенностью, не принимая во внимание возражений компетентных специалистов. Поистине парадокс! Цивилизация, дав ему специальность, сделала его самодовольным и наглухо замкнутым в своих пределах; внутреннее ощущение своего достоинства и ценности заставляет его поддерживать свой «авторитет» и вне узкой сферы, вне специальности. Оказывается, даже человек высокой квалификации, ученый специалист — казалось бы, прямая противоположность человека массы — может во многих случаях вести себя точь-в-точь так же.

Это приходится понимать буквально. Достаточно взглянуть, как неумно ведут себя сегодня во всех жизненных вопросах — в политике, в искусстве, в религии — наши «люди науки», а за ними врачи. инженеры, экономисты, учителя. Как убого и нелепо они мыслят, судят, действуют! Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было — типичные черты человека массы, — достигают апогея именно у этих довольно квалифицированных людей».

Эта большая цитата прямо относится к дипломированным и зачастую остепененными (в смысле владения научной степенью) либеромам, которые имея квалификацию христопродавцев, руководят отраслями, в которых не понимают ничего.

Примеров приводить не будем — они у всех на слуху. Так, А.Б.Чубайс принципиально развалил единственную в мире Единую Энергетическую Систему (ЕЭС), будучи неквалифицированным в вопросах энергетики и функционировании энергосистемы, и при «реформировании» ЕЭС из руководства энергетической отрасли уволил всех без исключения специалистов-энергетиков.

При этом будучи одним из главных идеологов «экономических» преобразований,

«Анатолий Чубайс стал первым россиянином, вошедшим в состав международного консультативного совета одного из старейших и крупнейших американских банков — JP Morgan Chase & Со» [7].

В феврале 2010 появилась публикация. в которой приводились слова Чубайса про приватизацию:

«…Не Западу судить! Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались нс сбором денег, а уничтожением коммунизма», «Мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один; каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость. Точно также как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении.

Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью» [8].

Интересно высказывание Джеффри Сакса, американского экономиста, одного из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше и России. С осени 1991 года по январь 1994 года был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина. И вот что сказал даже этот монетарист:

«Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов И их реальными действиями… И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Эго не шоковая терапия. Эго злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей» [9].

Демонтаж государственной плановой системы, доставшейся России в наследство от СССР, в нефтегазовой сфере привел к проблемам в управлении отраслью. Восстановление плановости в нефтегазовой сфере является одной из важнейших задач эффективного управления ресурсами России.

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