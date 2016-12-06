



Иван Шилов ИА REGNUM Ночь над Европой

В ночь с 4 на 5 декабря «политическая Европа» прильнула к телевизорам. Две страны, Австрия и Италия, определяли вектор своего развития. Если судить по формальным итогам, то Австрия осталась в тренде евроинтеграции, а вот в Италии впору говорить о надвигающейся перспективе Italexit'а. Но и в Австрии все не так просто.

Леденящее дыхание правых

Австрия — крохотная (по меркам славянских просторов) страна, но страна, находящаяся на 11-м месте в Индексе Процветания Legatum Institute. Это рейтинг 149 стран, каждая из которых анализируется по ста четырем критериям. Венские булочки, венский кофе, венские музеи, даже венские мусорщики в парадной форме (малиновый сюртук, красные штаны, золотая цепь поверх рубашки) — все как рождественская сказка. Страна-эталон. В том числе образец демократии, прав человека и избирательных процессов. Во всяком случае, сами австрийцы не без оснований так считают.

И в этом эталоне весной 2016 года произошел сбой. В первом туре президентских выборов (24 апреля) со знатным отрывом в 16,02% победил Норберт Хофер, выдвиженец ультраправой «Партии Свободы» (FPO). «Партию Свободы» европейцы считают плохой: и основана бывшими членами нацистской НСДАП, и яростные сторонники национал-радикальной идеологии, и евроскептики, и противники миграций. Долгое время они были в европейском политикуме «нерукопожатными, вплоть до бойкота».

Поэтому добронравные австрийские европейцы поднапряглись и выиграли… Во втором туре победу одержал бывший лидер «зеленых» профессор Александр Ван дер Беллен. С преимуществом в 30 863 голоса…

Выиграл ли? Этот вопрос подняла партия Хофера. 8 июня 2016 года, в день, когда Ван дер Беллен должен был вступить в должность президента страны, председатель «Партии Свободы» Хайнц-Кристиан Штрахе подал в Конституционный суд Австрии иск (на 152 страницах) с требованием об отмене результатов второго тура выборов. Оснований для требования было названо четыре:

— неправильный подсчет бюллетеней «почтового голосования» ;

— участие в подсчетах посторонних лиц;

— участие в голосовании несовершеннолетних и иностранцев;

— объявление результатов в округах до опубликования окончательных результатов выборов.

В итоге глава МВД Австрии Вольфганг Соботка признал факт «небрежности» (sloppiness) при подсчете голосов, а 1 июля глава Конституционного суда Герхарт Хольцингер огласил решение: поскольку в отношении почти 78 тысяч бюллетеней «невозможно установить их истинность» (согласитесь, очень деликатная формулировка), результаты выборов должны быть отменены и назначены повторные выборы.

«Третий тур» австрийских выборов прошел 4 декабря. Хофер проиграл с разрывом 3,34%. Европа вздохнула с облегчением, поспешила поздравить Ван дер Беллена, причем и канцлер Австрии Кристиан Керн, и председатель Евросовета Дональд Туск сделали это до официального объявления результатов. Хофер признал свое поражение, но обещал взять свое на президентских выборах 2026 года.

Но, вне зависимости от результатов выборов, в Австрии был разрушен очень мощный современный стереотип — о безусловной чистоте европейского избирательного процесса. Ведь большая часть того, что Хайнц Штрахе привел в качестве мотивации повторных выборов, у нас на Украине (да и не только здесь) называется просто — фальсификации. А те новации, которые у нас еще не получили распространения, как, например, «почтовое голосование», открывают еще больший простор для искажения результатов.

Да, любой австриец, пройдя несложную процедуру, может голосовать по почте: главное, чтобы конверт с голосом пришел в округ до 17 часов в день выборов. Да, такая практика распространена в десятках стран мира.

Но, как оказалось на примере Австрии, легитимность почтового голосования зависит от многих факторов, причем не имеющих отношения к принципам демократии. Так, в начале сентября стало известно, что многие бланки для почтового голосования оказались бракованными: из-за некачественного клея конверты расклеивались, что могло привести к тому, что заполненные по всем правилам бланки могли быть признанными недействительными. По этой причине «третий тур» выборов президента Австрии был перенесен со 2 октября на 4 декабря. То есть истинность голосования, оказывается, может зависеть от качества клея, и девять лет (голосование по почте в Австрии было принято в 2007 году) на это не обращали внимания.

Вообще-то любое удаленное и досрочное голосование, как бы оно ни называлось: «Early voting», «Absente eballot» или «Postal voting» — всегда будет вызывать сомнение, особенно если эта практика становится все более распространенной. А она именно такой и становится: в тех же США на выборах президента досрочно проголосовали в 1992 году 7% избирателей, в 2004-м — 22%, а на последних, в 2016 году — 36,6%.

Если оценивать австрийский «электоральный инцидент — 2016» в целом, то можно начать гордиться Украиной. Ведь Вена пошла по пути Киева, отменив результаты выборов президента. На память приходит только назначение третьего тура выборов президента Украины в 2004 году. Ох, как тогда бушевали и украинские, и импортные политологи с гуманитариями, рассматривая третий тур как «электоральное злодейство» и профанацию избирательного процесса. Теперь этим отметилась добропорядочная Австрия.

Италия — демократы против комика

Неизбежность конституционного референдума в Италии стала понятна еще в апреле, когда нижняя палата парламента не смогла «протолкнуть» двумя третями голосов идеи премьер-министра и лидера «Демократической партии» Маттео Ренци («за» проголосовало 352 депутата из необходимых 420). Собрать 50 000 голосов в поддержку проведения референдума для оппозиции труда не составило, и 28 сентября правительство анонсировало дату голосования…

Австрия, конечно, прекрасна, но Италия все-таки куда более значима для Евросоюза: европейский «гранд», одна из шести стран-основателей Европейского Экономического Союза в 1957 году, член С-7. В конце концов, Италия — это 5,058 миллиарда евро взноса в союзный бюджет. И если такой игрок станет хотя бы как-то проявлять сомнения в целесообразности Евросоюза, то это будет означать, что у ЕС большие проблемы. Особенно после Brexit'а… А на носу еще парламентские выборы во Франции (апрель — май 2017 года)… И в Германии (август — сентябрь 2017-го)…

А «идеи Ренци» — это конституционные изменения с целью укрепления центральной власти за счет региональной. Одна из основных идей — изъятие части полномочий у регионов: например, вопросы энергетики, стратегической инфраструктуры и гражданской обороны планируется решать не «на местах», а напрямую президентом. В «сухом остатке» итальянский референдум — это противостояние итальянских сторонников евроинтеграции и сторонников национального государства Италия.

Позиции противников Ренци были очень сильны. Возглавил их нынешний «главный итальянский оппозиционер» Беппе Грилло. Популярный в свое время комик, Грилло в 2009 году создал партию «Движение пяти звезд». Сам Беппе называет ее не партией, а «свободным объединением граждан». «Движение» стало сенсацией парламентских выборов 2013 года, «с ноля» получив третье место (25,5% или 8 688.545 голосов избирателей). 2016 год стал тоже удачным для Грилло: Вирджиния Раджи, его соратница по «Движению», победила на региональных выборах и стала мэром Рима. А это означает, что у Грилло сильные позиции не только в регионах (как у любого уважающего себя оппозиционера), но и в столице.

Кроме того, у Грилло есть союзники. Против изменения Конституции выступил ряд парламентских партий: «Вперед Италия», возглавляемая непотопляемым Сильвио Берлускони (67 мест в палате депутатов и 60 в Сенате), «Итальянские левые» Никола Фратоианни (32 и 8 мест), «Лига Севера» Маттео Сальвини (14 и 12), «Консерваторы и Реформисты» Рафаэлле Фитто (11 и 7) и «Братья Италии» Джорджии Мелони (11 мест в нижней палате).

Социологические опросы уже с лета показывали нарастание преимущества противников конституционных изменений. Особенно после 18 октября, когда проголосовать «ЗА» на референдуме итальянцев призвал Барак Обама. Похоже, это стало «негативной рекламой» для детища премьера Ренци: с этого дня все опросы показывали преобладание сторонников «ПРОТИВ». К моменту голосования соотношение было 40,7% на 37,3% в пользу «ПРОТИВ» (при 22% неопределившихся).

Но самым ярким признаком победы противников конституционных изменений стало поведение евро. Он упал, он всегда так делает при угрозе благополучию Евросоюза. Через 45 минут после открытия торгов 5 декабря он обвалился по отношению к доллару на 1,3%.

Ну разве после такого Грилло и его партнеры могли проиграть? Он и выиграл с разгромным счетом (59,10% на 40,90%). Такого результата не ожидали даже самые отчаянные прогнозисты. Полностью на стороне Грилло оказалась вся Центральная и Южная Италия. И Острова… Только в трех (из 20) регионах Северной Италии (Эмилия-Романья, Тоскана и Южный Тироль) победили сторонники премьера Ренци.

Премьер, и это естественно, решил уйти в отставку. И, скорее всего, его «Демократическая партия» потеряет власть. Ведь правительство Маттео Ренци состоит из представителей демократов и «Нового правого центра», то есть контролирует 327 депутатов (из 630) нижней палаты и 138 сенаторов (из 315). Большинства нет, а на верность союзников и сплоченность собственных рядов надеяться не стоит после такого-то разгрома.

Зато: «С завтрашнего дня мы приступаем к работе над «правительством 5 звезд» и намерены вовлечь в нее свободных людей, которые хотят принять участие в этом» (Луиджи Ди Майо, «5 звезд», заместитель председателя нижней палаты парламента, второй человек в рейтингах доверия Италии 2015 года).

В целом для Евросоюза это была «ночь потерь». Дурные манеры изоляциониста Трампа и эгоистов Brexit'а — приоритет интересов национальных государств над евроинтеграционными — перепрыгнули на континент, причем не на какого-нибудь новичка, а на один из «столпов Европы». И это — в сопровождении «обоснованного сомнения» в чистоте избирательных процедур, посеянного другим европейским эталоном — Австрией.