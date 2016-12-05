Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 27 ноября — 4 декабря стали: папа Франциск вновь призвал к продвижению справедливой экономической модели; Керри и Лавров ищут пространство для дипломатии; Европа все чаще ограничивает права христиан; Национальное собрание Франции против движений в защиту жизни; Церкви нужно приготовиться отстаивать католические школы; архиепископ Вильнюса боится России и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Растущее число бедных во всем мире требует безотлагательного продвижения более справедливой экономической модели, об этом папа Римский Франциск напомнил предпринимателям, собравшимся в Ватикане по случаю форума, организованного американским медиахолдингом «Тайм-Лайф». Как передает Radio Vaticana (Ватикан), понтифик отметил: «Когда мы наконец распознаем зло посреди нас, мы можем исцелить его с помощью правильного лечения». Он подчеркнул, что присутствие бизнесменов в Ватикане — это «знак надежды», поскольку они осознают проблему и необходимость решительных действий. Обновление требует «институционального и личного обращения», оно не относится только к рыночной экономике. Речь идет о праве каждого человека пользоваться ресурсами этого мира и иметь равные возможности для реализации собственного потенциала, «который зиждется на достоинстве сынов Божиих, созданных по Его образу и подобию». Папа призвал бизнесменов к ответственности на местном и даже на личном уровне за то, чтобы никто не был исключен из участия в общественной жизни.

Франциск — французским политикам: свобода, равенство и братство не могут оставаться иллюзорным знаменем. Эти ценности нужно рассматривать в связи с их трансцендентным основанием, и различия должны превратиться в возможности. Понтифик говорил об этом, принимая участников паломничества французских политиков из области Рона-Альпы. Они прибыли в Ватикан в сопровождении кардинала Филиппа Барбарена и епископов провинции. Упоминая о международной обстановке, отмеченной «фрустрацией и страхами», папа призвал французских политиков стремиться к общему благу. «Французское общество богато потенциалом, — подчеркнул Франциск, — и различия могут стать возможностями при условии, что республиканские ценности свободы, равенства и братства не останутся лишь иллюзорным знаменем, но будут осмыслены и поняты в связи с их трансцендентным основанием». Сегодня необходимы дебаты вокруг «общепризнанных ценностей и ориентиров», и христиане призваны участвовать в этих дебатах наравне с верующими других религий и со всеми людьми доброй воли, в том числе неверующими. Папа завершил свою речь молитвой, вверяя политических деятелей Христу, «источнику нашей надежды и нашего труда» на служении общему благу.

Керри и Лавров ищут пространство для дипломатии, в то время как Алеппо переживает агонию, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Сирийские правительственные силы продолжают брать под свой контроль Алеппо, ту часть, которую заняли «повстанцы» с середины 2012 года. Дамаск теперь контролирует дорогу, которая ведет от города к аэропорту. «С Алеппо все, ушло», — признался госсекретарь США Джон Керри во время встречи в Риме с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони. Керри призывает к возобновлению переговоров. И Джентилони, общаясь со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, предупреждает, что настало время «освободить место для дипломатии». Главы дипломатии Соединенных Штатов и России — которые имели встречи в Ватикане с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером — нашли время, чтобы поговорить с глазу на глаз, в то время как в Сирии резня кажется бесконечной, а из Алеппо десятки тысяч людей были вынуждены бежать. «Сейчас настало время возобновить переговоры и задачей следующей администрации будет завершить их», — подчеркнул Керри. В свою очередь Лавров отметил, что «военное решение не является решением проблемы Сирии».

Патриарх Кирилл находится с визитом во Франции, где он освятил новый православный собор в центре Парижа, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Издание взяло интервью у прибывшего вместе с предстоятелем РПЦ Владимира Якунина, который сейчас возглавляет форум «Диалог цивилизаций» и является сопредседателем Французско-российского диалога (вместе с Тьерри Мариани, депутатом Национального собрания Франции). Россию и европейские страны объединяют христианские корни, заявил Якунин, и такие ценности, как уважение к женщинам, важность семьи и союза между мужчиной и женщиной, защиты детей, идеалы свободы и равенства, уважение к труду и защите родины. «Как правило, мы разделяем понимание философских категорий добра и зла, — подчеркнул экс-президент РЖД, — мы вместе воевали во время Второй мировой войны против нацистов. Россияне участвовали в движении Сопротивления во Франции, а французские летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» сражались в рядах Красной армии». Вместе с тем, отметил Якунин, нельзя говорить, что Москва официально осуществляет миссию экспорта российских ценностей. Напротив, это российскому обществу постоянно пытаются навязать извне нечто, что называют важным. В свою очередь Россия просто хочет защитить культурные и духовные ценности, свои и у себя дома.

Европа все чаще ограничивает права христиан, пишет Kath.net (Линц, Австрия). Так считает основатель Обсерватории по мониторингу нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе, католический богослов Гудрун Куглер. По ее словам, в 15 странах Европейского союза есть «проблемные» законы, что обнаружила Обсерватория. ОБСЕ приняла результаты мониторинга и попросила соответствующие государства проверить еще раз свое законодательство и внести поправки, говорит Куглер. Причем, даже некоторые нехристианские политики поняли, что поставлено на карту, и говорят, что исключать и затруднять жизнь христианским общинам будет неправильно.

Национальное собрание Франции проголосовало за законопроект, который ставит вне закона французские сайты, выступающие против «добровольного прерывания беременности» и пропагандирующие движения в защиту жизни, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Эти сайты обвиняют в том, что они якобы «намеренно вводят в заблуждение, запугивают или оказывают психологическое и моральное давление на женщин», что грозит наказанием вплоть до 2 лет тюрьмы и €30.000 штрафа. Законопроект будет рассмотрен Сенатом 7 декабря в рамках ускоренной процедуры. Тудвал Дервиль, генеральный секретарь ассоциации AllianceVita, которая защищает жизнь, предупреждает, что не смирится с попытками ввести цензуру и обещает и дальше «помогать женщинам, информируя их и противодействуя официальной дезинформации». Категорическое несогласие с законопроектом выразила Католическая ассоциация семей Франции, назвав его «идеологически мотивированным» и создающим «серьезную угрозу для свободы совести женщин». Для Ассоциации существование и успех сайтов в защиту жизни «является свидетельством того, что официальная пропаганда абортов не соответствует потребностям женщин». Во Франции ежегодно делаются 220 тысяч абортов. Согласно данным опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу AllianceVita, 52% французов считают, что уровень абортов в стране «не является нормальным» или вызывает «большую озабоченность», в то время как 72% согласны с тем, что общество должно помочь женщинам не обращаться за добровольным прерыванием беременности. Проблема в том, что после принятия законопроекта публичная деятельность движений в защиту жизни будет признана незаконной. Свою озабоченность в этой связи в письме президенту Олланду выразил председатель Конференции католического епископата Франции архиепископ Марселя Жорж Понтье.

Движения в защиту жизни одобрили решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Тома Прайса главой министерства здравоохранения, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам Эшли МакГвайр, старшего сотрудника Католической ассоциации, тем самым наконец будет поставлен заслон государственной политике по поддержке распространения контрацепции и абортов. Назначение Прайса имеет большое значение по двум причинам, продолжает издание. Во-первых, если он изменит существующий закон о здравоохранении, это окажет влияние на положение миллионов американцев, особенно тех, кто приобрел страховку на государственных биржах, получил федеральные субсидии на страховку или покрытие за счет федеральной программы Medicare. Во-вторых, работодателей перестанут принуждать оплачивать в рамках страховки сотрудников проведение стерилизации и покупку контрацептивов и вызывающих искусственное прерывание беременности препаратов.

Церкви нужно приготовиться отстаивать католические школы, предупреждает вице-канцлер католического Университетского колледжа Сент-Мэри в Туикенеме (Лондон) и бывший посол Великобритании при Святом престоле Фрэнсис Кэмпбелл. Об этом в материале Catholic Herald (Лондон, Великобритания). По словам Кэмпбелла, нет никакой гарантии, что правительство будет продолжать оказывать поддержку католическому образованию. Рост религиозной безграмотности в сочетании с авторитарными притязаниями воинствующего секуляризма может побудить политиков устранить религию из общественной жизни. Однако церковные школы должны найти смелость и мужество, чтобы не пытаться решить вопрос своего выживания за счет отказа от католической веры или компромисса с преобладающими идеологиями. Любое отступление Церкви от участия в образовательном процессе приведет к ослаблению демократии и будет даже способствовать тоталитаризму, сказал экс-посол, так как «религиозные общины являются лакмусовой бумажкой». Их потеря заставит думать о «Французской революции или Советском Союзе».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук огласил задачу: сформулировать общенациональный проект построения европейской Украины, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Этот проект должен стать «новой объединительной государственной идеей, чтобы ни одна политическая сила, ни один чиновник не пришел бы к власти, если не принимает обязательство воплощать в жизнь этот общенациональный проект построения европейского государства Украина». Критерии такого государства следующие: политические (должны существовать стабильные учреждения, обеспечивающие демократию, верховенство закона, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств), экономические (наличие развитой рыночной конкурентной экономики) и членские обязанности (страна должна показать способность выполнять свои обязательства, которые необходимы для того, чтобы стать равноправным членом ЕС со своей самобытностью и неповторимостью).

Литовский архиепископ Гинтарас Грушас говорит, что граждане его страны обеспокоены военной угрозой со стороны соседней России, но поддержка со стороны Европы и США помогает людям успокоиться, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Грушас, уроженец США, архиепископ Вильнюса и председатель Конференции католических епископов Литвы, уверен, что «менталитет советской империи все еще жив, и в России есть много таких, кто считает три прибалтийские республики частью этой империи», однако «литовцы показали, что они готовы платить цену за свободу». Монсеньор высоко оценил развертывание дополнительных сил НАТО в Литве, хотя у него по-прежнему вызывает озабоченность «нарушения воздушного пространства и базирование тяжелого вооружения в военном анклаве России, Калининграде, на западной границе Литвы». По его словам, «как Церковь, мы следуем за папой Франциском в его обнадеживающей молитве за мир. Мы также воодушевляем общество и помогать людям искать истину, когда так много негативной пропаганды, распространяемой русскоязычной прессой и интернетом». Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном сворачивании военной помощи союзникам архиепископ Грушас назвал «предвыборной риторикой».

Литва теряет молодежь, констатирует L'Osservatore Romano. Новой правительственной коалиции предстоит решить сложную задачу — как остановить массовую эмиграцию своих юношей и девушек за рубеж в поисках лучшего будущего. И это на фоне того, что население Литвы устало жить в обстановке сложной экономической ситуации. На сегодняшний день в республике проживает около 2,9 миллиона человек, в то время как пять лет назад их было 3,5 миллиона. Результатом этого стало сочетание двух факторов: слабый уровень рождаемости и высокая эмиграции. Зарплаты в Литве очень низкие, даже по сравнению с Латвией и Эстонией. Семьи не получают помощи со стороны государства. В обществе широко распространено сильное чувство несправедливости. Если и появляются рабочие места, то в городах. Между тем, сельские районы пустеют и теряют свой экономический потенциал.

«Мы должны спросить себя, какую историю мы создаем сегодня в Сибири, потому что на этот регион нельзя смотреть только как на место ссылки», — заявил в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) ординарий католической епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович. Епархиальная жизнь отмечена сильным польским присутствием, говорит монсеньор. Даже несмотря на то, что многие потомки поляков уже почти забыли родной язык, они выражают желание его изучать. Вместе с тем, епископ Климович призывает смотреть на Сибирь не только как на место ссылки — «не надо бередить рану, которая заживает». Конечно, история польского и других народов отмечена большими страданиями, но если сам Иисус страдал так много, чтобы спасти человечество, то что говорить о нас? Немцы — это не только нацисты, а русские — не только сталинисты. А Сибирь не должна быть связана лишь со стариками и бедными. Местные жители — элегантные, умные, но это также и поколение, которое оторвано от Бога. Задача Церкви сейчас — оказать забота о детях и подростках. Ребенок, покинутый и голодный, который не знает любви родителей, согласится на что угодно, лишь бы получить кусок хлеба. Забота о таких детях — процесс очень трудный, но у него большие позитивные последствия.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИВатикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерскогоинформационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизациинародов Agenzia Fides;информационного агентства Папскогоинститута заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельниковL'Agenzia Servizio InformazioneReligiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакцииитальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter;североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency;североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийскогокатолического информационного агентства Kath.net; австрийского информационногокатолического агентства KATHPRESS;французской католической газеты La Croix; польского католическогоинформационного агентства KatolickaAgencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польскойАссоциации христианской культуры PoloniaChristiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.