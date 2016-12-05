В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не стал воплощением ясности. Он, несомненно, придерживался ключевых тем — прежде всего иммиграции и торговли. В том же, что касается других его приоритетов, он заставляет экспертов только гадать. Тем не менее его предпочтения в выборе членов и сотрудников своей администрации дают понять, чего именно он пытается добиться, пишет Роберт Вербрюгген в статье для American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Он отмечает, что в области внешней политики по тому, кого Трамп включает в свою команду не совсем понятно, кто одержит верх в его администрации — ястребы, готовые «бомбить «их к чертям», или сторонники невмешательства, стремящиеся держаться подальше от стран, которые «ненавидят» США. Такой же вопрос уместен и во внутренней политике: будет ли Трамп править, как популист, или же станет скучным мейнстримовым консерватором.

По всей видимости, и так, и так, поскольку популисты в его команде одержат верх в одних вопросах, тогда как консерваторы — в других. Таким образом, создастся поразительная смесь двух подходов, которая может и не сработать по целому ряду вопросов. Трампу, возможно, удастся удовлетворить желания всех и сразу, или же его подход может привести к возникновению конфронтаций в его администрации, в результате чего более враждебную к нему позицию займет республиканский Конгресс, а также произойдет раскол с избирателями из рабочего класса, которые сыграли ключевую роль в его избрании.

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Если в области иммиграции не стоит ожидать, что Трамп воплотит в жизнь каждое свое скандальное заявление, то назначение генеральным прокурором сенатора Джеффа Сессионса, яростного сторонника запретительных мер, говорит о том, что Трамп — ястреб в области иммиграции. Настоящим испытанием станет ожидание того, кто же займет пост главы Министерства национальной безопасности США. Один из тех, кого прочат на это место, секретарь штата Канзас Крис Кобах находился у истоков попытки администрации Буша-младшего отслеживать мигрантов и стран с высоким риском — так называемого «Исламского реестра».

По вопросу торговли вряд ли что-то изменится. Будущий министр торговли США Уилбур Росс уже заявил, что администрация применит «все доступные средства», в том числе тарифы, чтобы удержать рабочие места в стране.

В области инфраструктуры популисты также одерживают верх. Трамп выбрал Стивена Бэннона на пост своего главного стратега и советника. Бэннон активно выступает за инфраструктурный план Трампа, который обойдется в триллион долларов. Министром же по делам транспорта стала Элейн Лан Чао, которую помнят не за её поддержу железнодорожных проектов США, а как министра труда, презираемого профсоюзами.

В идеале финансирование инфраструктурных проектов создаст рабочие места в строительстве, стимулирует экономику и поспособствует будущему экономическому росту, хотя некоторые эксперты выражают сомнения. Предложенный план может стать лишь прикрытием для раздачи налоговых послаблений инвесторам и подрядчикам по проектам, которые бы и так осуществлялись, или же переключением внимания на новые проекты без оказания поддержания нынешней инфраструктуре.

По другим вопросам, тем не менее, Трамп занимает стереотипные республиканские позиции, что по большей части находится в противоречии с его популистской позицией о сокращении налогов. Налоговые сокращения, по мнению автора, являются не чем иным, как подарком богатым. И хотя назначенец Трампа на пост главы Минфина США Стивен Мнучин и настаивает на том, что Трамп и Конгресс осуществят реформу налогообложения так, чтобы она не играла на руку богатым. Однако оптимизма по этому вопросу испытывать не стоит.

Затем встает вопрос медицинского страхования. Здесь перед Трампом стоит неприятная реальность того, что план Obamacare, может быть, и не популярен, и нестабилен, но он дает возможность большому числу людей получить доступ к медицинским услугам. На пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США назначен Том Прайс, автор проекта-замены Obamacare. Оно, по оценкам экспертов, носит более ориентированный на рынок характер. Прайс, сам врач по профессии, также является сторонником законов, которые защищают больше врачей, чем пациентов, поэтому с его приходом выиграть иски по делам о врачебных ошибках будет сложнее.

Стоит также обратить внимание на то, что Трамп выбрал Бетси Девоc на пост главы Министерства образования, страстного сторонника ваучерной системы образования. Это необязательно «популистская» позиция в области образования, но она, скорее всего, согласуется с общими представлениями консерваторов.

Таким образом, можно утверждать, что Трамп пытается отдать стоящие перед ним проблемы на откуп различным силам, вместо того, чтобы добиваться баланса по ним между популистами и консерваторами. В частности Минфин будет продвигать значительное сокращение налогов, в то время как в корзину полетят соглашения о свободной торговле. Но в самом центре новой администрации может зреть раскол, поскольку позиции ключевых советников Трампа могут быть кардинально противоположными.

В сложившихся условиях можно, по мнению автора, сделать предположение, что консерваторы будут занимать ведущие позиции, пока Республиканская партия США контролирует Конгресс, однако популисты перехватят инициативу, когда в Конгресс вернутся демократы, что может произойти в 2018 году.

Тем не менее самым важным в 2020 году будет то, удалось ли Трампу улучшить качество жизни граждан США, которые выбрали его. Это будет зависеть от того, как идеи президента воплощались в жизнь, не говоря уже о том, какие экономические условия будут сопровождать администрацию Трампа. На этот вопрос ответит только время.